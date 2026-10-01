Daniel Adu-Adjei : de Londres à Rijeka et la vie de footballeur professionnel en Croatie
Il fut un temps, pas si lointain, où les footballeurs britanniques partis exercer leur métier à l’étranger étaient plus rares que rares. Les réticences individuelles à quitter leur zone de confort géographique ont eu pour effet de freiner l’élan collectif.
Nous vivons toutefois dans un monde nouveau, où les évolutions culturelles font qu’aucun coin de la planète ne doit être considéré comme trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à embrasser plutôt qu’à redouter.
Bien sûr, il y a des défis, des obstacles professionnels et personnels qu’il faut surmonter en chemin, mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.
Dans cette optique, et puisqu’on nous répète sans cesse que les voyages forment la jeunesse, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont fait tomber des barrières et se sont retrouvés en position de transmettre à la fois leur sagesse sportive et leurs conseils de voyage.
Le prochain est Daniel Adu-Adjei, un homme qui a emprunté la route panoramique entre Hammersmith, dans l’ouest de Londres, et le port croate de Rijeka…
Un cadeau surprenant
« Dès le début, j’ai commencé dans ce qui ressemblait à une école de football où j’allais tous les samedis. J’avais autour de cinq ou six ans, puis j’ai commencé à progresser là-bas et à prendre beaucoup plus de plaisir à jouer au football. Et ensuite, j’ai réellement été repéré à la fête de football de mon ami. Vous savez, à la Power League, quand c’est votre anniversaire, vous invitez vos amis à aller y jouer. Donc on y est allés et celui qui organisait ça connaissait du monde.
« Je crois qu’il avait un ami qui était recruteur, ou quelqu’un impliqué dans le football. Il m’a donc recommandé auprès de lui et je suis allé au Brentford Development Centre ainsi qu’au Tottenham Development Centre. J’allais dans les deux peut-être deux ou trois fois par semaine, puis j’ai été invité à intégrer la véritable académie de Brentford pour un essai.
« J’y suis allé vers six ans, j’ai fini par être accepté après un certain temps, je suis resté à Brentford jusqu’à 11 ans, puis leur académie a fermé. De là, je suis allé à Fulham, j’y suis resté jusqu’à 16 ans, on ne m’a pas offert de bourse. Ensuite, j’ai fait un essai à Bournemouth et dans quelques autres équipes, j’ai été pris à Bournemouth et j’y suis resté jusqu’à mon départ la saison dernière. »
Autres jeunes issus du centre de formation de Bournemouth
« Je ne pense pas qu’il y avait quelqu’un de très connu dans ma génération à Bournemouth. Il y a quelques gars qui jouent en League One, quelques gars à l’étranger aussi, d’ailleurs. Dans mon groupe des 21 ans, il y a deux gars au Portugal, à Moreirense, il y en a deux en Serbie, un, Archie Harris, à Wigan, un, Noa Boutin, il est en Scottish Championship. Donc on est quelques-uns dispersés un peu partout. »
Une décision familiale facile
« Les propriétaires de Bournemouth, le groupe Black Knight, ont à un moment été intéressés par le rachat de Rijeka, et c’est en quelque sorte ce qui a lancé la conversation. Apparemment, ils parlaient des postes qui avaient besoin d’être renforcés et de savoir si Bournemouth avait des options pour cela. Puis mon nom est apparu et, pendant ce mercato, je cherchais une opportunité pour jouer en équipe première.
« Je savais que ce n’était pas très probable à Bournemouth et je voulais essayer d’aller quelque part où j’aurais ce temps de jeu régulier en équipe première. Et en entendant parler de Rijeka, de l’opportunité de jouer en Europe et d’évoluer dans une équipe qui, je l’espère, joue le titre et ce genre de choses, j’étais vraiment emballé. Je suis donc allé visiter la Croatie avec ma petite amie et ma famille, et nous avons tous vraiment adoré. À partir de là, la décision a été très facile. »
À quoi ressemble la vie en Croatie ?
« La vie en Croatie est formidable. La plupart du temps, il fait vraiment beau, c’est très tranquille, les gens sont vraiment décontractés. Tout le monde parle suffisamment bien anglais pour que je puisse me débrouiller, donc c’est formidable, j’en profite vraiment. »
Briser les barrières
« Pour le moment, je n’apprends pas la langue, c’est vraiment une langue difficile à apprendre. Je n’ai pas encore réellement commencé les cours. Mais dans l’effectif, je crois que nous sommes neuf à ne pas parler croate du tout, donc cela aide beaucoup. La saison dernière, nous avions un entraîneur espagnol, donc il parlait anglais tout le temps, mais cette saison, nous avons un entraîneur slovène et ils parlent la même langue, donc cela a été un peu difficile. Mais il y a toujours quelqu’un pour traduire pour nous et nous aider à comprendre ce qui se passe. »
Comment sont les habitants du coin ?
« Les Croates sont plutôt détendus comparés à, disons, moi qui viens de Londres où tout va à 100 à l’heure, où tout le monde court partout. Mais ici, les gens sont vraiment cool, ils se détendent, prennent un café, il y a une très grande culture du café. La nourriture est vraiment bonne. Évidemment, au bord de la mer, ils ont beaucoup de poisson frais. J’aime beaucoup le bar. Je ne suis pas vraiment quelqu’un qui aime particulièrement les fruits de mer, mais j’aime bien le bar, qui est vraiment très bon, vraiment frais. Je pense que je me suis très bien adapté à la vie ici. »
Coût de la vie en Croatie
« Le coût de la vie est définitivement moins cher. Une grande partie de ce que j’achète dans les magasins, ce sont des produits qui viennent d’Angleterre, ce qui les rend parfois un peu plus chers, et j’opte pour des marques que je reconnais, mais je pense que c’est assez similaire. Ce n’est pas beaucoup moins cher. »
Débranche-toi et détends-toi
« Pendant mon temps libre, je suis assez ennuyeux. J’aime beaucoup regarder la télévision. Évidemment, la Premier League a recommencé, donc c’est super de pouvoir regarder des matchs, mais j’aime aussi regarder beaucoup de séries, aller me promener, aller à la plage, qui est vraiment tout près. Je joue un peu aux jeux vidéo, mais pas autant qu’avant. »
La Croatie comme destination de vacances
« Je me disais qu’il y avait des endroits bien pires où je pouvais déménager au moment de partir à Rijeka, pour y vivre, au début de ma carrière, donc c’était à 100 % un argument en plus dans mon envie de venir ici, en sachant que je serais à l’aise dans un endroit dont je peux profiter et où il fait bon vivre, en dehors du football, ce qui est aussi vraiment important. Split, qui se trouve beaucoup plus bas sur la côte, à environ quatre heures d’ici, est assez touristique, mais ici c’est un peu plus calme. Je n’étais jamais allé en Croatie auparavant. J’avais entendu parler de gens qui étaient venus y passer leurs vacances, mais moi, je n’y étais jamais venu auparavant. »
Comment vivre la véritable expérience croate
« Je pense qu’il faut essayer les petites villes. Il y en a une qui s’appelle Opatija, à environ 15 minutes d’ici, qui est vraiment sympa. C’est un endroit assez ancien, avec tous ses vieux bâtiments, et c’est vraiment un très bel endroit où être. Je pense qu’il faut essayer de nouveaux endroits. Aussi, si vous aimez les fruits de mer, vous allez vraiment aimer ça ici. Tout le poisson est vraiment frais, donc les fruits de mer aussi, sans hésiter. Et peut-être le café, si vous n’aimez pas le café, parce que moi, je n’aimais jamais le café avant de venir ici. Puis, une fois arrivée et après l’avoir goûté, j’ai adoré. »
Davantage de joueurs devraient-ils partir à l’étranger ?
« Je n’avais même jamais, en grandissant, envisagé la possibilité de jouer à l’étranger, et je n’ai jamais pensé que c’était possible. Donc je pense qu’il faut rester ouverte à toutes les opportunités qui se présentent, parce que le football est énorme partout. Je pense qu’en jouant en Angleterre, il est très facile d’avoir l’esprit fermé et de penser que c’est le seul endroit où le football est important ou où il existe de grandes opportunités.
« Je pense que le football en Europe est énorme, et surtout dans un club où vous avez l’opportunité de jouer en Ligue Europa Conférence, par exemple, ou même de lutter pour le titre dans ces pays, il y a d’énormes bases de supporters partout, il y a d’énormes opportunités partout. J’encouragerais sans hésiter les joueuses à partir à l’étranger. »
Que se passe-t-il ensuite ?
« C’est vraiment difficile de dire ce que l’avenir nous réserve. Je veux simplement essayer de continuer à progresser. Évidemment, je cherche toujours à franchir de nouvelles étapes dans ma carrière et à continuer à me développer. Il s’agit simplement de voir comment se passera cette prochaine saison et de voir à partir de là jusqu’où je peux aller. Évidemment, le rêve idéal, ce serait de revenir au Royaume-Uni à un moment donné et d’essayer d’y rivaliser. C’est le meilleur championnat du monde, donc j’aimerais beaucoup faire ça. »
Indice de qualité de vie
Météo : 7,5/10 « En hiver, le temps devient assez tempétueux. Nous avons eu quelques matches, enfin un match en particulier la saison dernière, où nous avons dû arrêter le match à la mi-temps parce qu’il y avait vraiment beaucoup trop de vent et de pluie. Quand les conditions sont bonnes, c’est vraiment très bien. »
Nourriture : 8/10 « Je n’ai pas essayé énormément de choses. Je suis un peu difficile en matière de nourriture. Mais je sais que c’est bon. »
Personnes : 9/10 « Les gens sont incroyables. »
Choses à faire : 8/10. « Il y a pas mal de choses à faire si on les cherche. »
Coût de la vie : 8/10
Total : 40,5/50
L’accès à Daniel a été fourni avec l’aimable autorisation de New Vision Football.