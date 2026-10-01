Daniel Adu-Adjei : de Londres à Rijeka et la vie de footballeur professionnel en Croatie

Il fut un temps, pas si lointain, où les footballeurs britanniques partis exercer leur métier à l’étranger étaient plus rares que rares. Les réticences individuelles à quitter leur zone de confort géographique ont eu pour effet de freiner l’élan collectif.

Nous vivons toutefois dans un monde nouveau, où les évolutions culturelles font qu’aucun coin de la planète ne doit être considéré comme trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à embrasser plutôt qu’à redouter.

Bien sûr, il y a des défis, des obstacles professionnels et personnels qu’il faut surmonter en chemin, mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

Dans cette optique, et puisqu’on nous répète sans cesse que les voyages forment la jeunesse, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont fait tomber des barrières et se sont retrouvés en position de transmettre à la fois leur sagesse sportive et leurs conseils de voyage.

Le prochain est Daniel Adu-Adjei, un homme qui a emprunté la route panoramique entre Hammersmith, dans l’ouest de Londres, et le port croate de Rijeka…