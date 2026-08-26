D’adolescent égocentrique à phénomène de la Coupe du monde : comment Romario est devenu une superstar mondiale

Par moments, Romario semblait aussi nonchalant sur le terrain que sa réputation en dehors le laissait supposer. Mais il surgissait sans cesse au bon endroit, au bon moment, pour conclure les actions. Avec lui, tout paraissait facile.

Hiddink se souvient : « Avant les matches décisifs, quand on est un peu nerveux, il venait me voir et me disait : ‹ Coach, tranquilo (détends-toi). Romario va marquer et nous allons gagner. › Et il marquait. Pas à chaque fois, mais dans huit matches de ce genre sur dix, il inscrivait le but de la victoire. »

Lors de sa deuxième saison, Hiddink s’est agacé des retards répétés de Romario aux réunions d’équipe et aux entraînements. Après le 0-0 face au Steaua Bucarest au match aller des huitièmes de finale, l’entraîneur redoutait une élimination de la Coupe d’Europe. Il avait besoin d’un Romario au meilleur de sa forme et a donc recouru à une méthode inhabituelle pour le motiver.

« J’ai organisé une réunion avant le match contre le RKC Waalwijk, et nous devions affronter le Steaua Bucarest trois jours plus tard », a-t-il raconté dans le podcast MidMid. « Je me suis dit : ‹ Il faut que je provoque ce petit gars d’une manière ou d’une autre. › Alors, même si je ne fais normalement jamais ça, j’ai avancé ma montre d’une minute. Je savais qu’il arriverait à la minute exacte [prévue pour le début de la réunion]. J’ai donc commencé à 11 heures et Romario n’était pas encore là. Une ou deux minutes plus tard, la porte s’est ouverte et je lui ai dit : ‹ Va-t’en. Je ne veux plus te voir. › »

Quand Romario a protesté qu’il était à l’heure, Hiddink lui a montré sa montre et lui a dit qu’il ne ferait pas partie du groupe contre le RKC. Il a expliqué son raisonnement : « Les très grands joueurs vont réagir, tandis que ceux qui sont presque à ce niveau vont se tromper de combat, vous voyez. Ils vont chercher à susciter la pitié, prendre un air au bord des larmes. Les très grands joueurs reviennent en disant : ‹ Je vais te montrer de quoi je suis capable, mon vieux. › »

Le match a très mal commencé. Le Steaua a ouvert le score à la 17e minute, mais le PSV a égalisé moins de cinq minutes plus tard grâce à un superbe coup franc de Juul Ellerman. Sur un centre de Soren Lerby, Romario s’est retrouvé seul au milieu de la surface et a donné l’avantage au PSV de la tête juste avant la pause. Les deux hommes ont de nouveau combiné en début de seconde période : cette fois, Lerby a envoyé un ballon haut dans l’axe. La présence de Romario a déstabilisé le gardien et un défenseur, lui permettant de pousser le ballon dans le but vide.

Après un autre but d’Ellerman, Romario a humilié les visiteurs. Il a reçu une passe près du rond central, éliminé un défenseur, puis fait tomber un autre défenseur central et le gardien avant de décocher une frappe dans un angle fermé pour signer un triplé.

« Il suffit de regarder le match, il était complètement déchaîné », a déclaré Hiddink.

L’entraîneur a néanmoins regretté la façon dont il avait traité son attaquant vedette. « Après le match, j’étais hors de moi. Je lui ai dit : ‹ Romario, tu nous as sauvés ce soir, mais je ne suis pas dans mon assiette depuis quelque temps. J’ai réglé ma montre avant la réunion d’équipe. › Il m’a répondu : ‹ Je m’en doutais, mais ça m’a vraiment stimulé. › Et voilà, on a laissé ça derrière nous. »

Si l’équipe néerlandaise a été éliminée par le Bayern Munich en quarts de finale, deux matches que Romario a manqués sur blessure, le Brésilien a terminé meilleur buteur de la compétition à égalité avec six buts. En son absence, le PSV a perdu la course au titre face à l’Ajax pour un point.