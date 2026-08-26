D’adolescent égocentrique à phénomène de la Coupe du monde : comment Romario est devenu une superstar mondiale

Le reste du monde n’avait pas encore vraiment pris la mesure de l’aura immense qui entourait celui que l’on surnommait « Baixinho marrento » (« petit gars arrogant »). Cela a changé en 1988.
Le Brésil a envoyé une génération de joueurs spectaculaire aux Jeux olympiques de Séoul. De futures légendes sacrées en Coupe du monde, comme Claudio Taffarel, Bebeto, Mazinho et Jorginho, figuraient dans l’effectif, mais c’est le petit attaquant qui a attiré tous les regards.
Romario a terminé meilleur buteur du tournoi avec sept réalisations. Il a commencé par un doublé contre le Nigeria, avant d’inscrire un triplé face à l’Australie lors du match suivant. Mené 1-0 par l’Allemagne de l’Ouest en demi-finale, le Brésil a égalisé grâce à lui à la 79e minute, puis Romario a transformé son tir au but lors de la séance.
Le Brésil a ensuite affronté l’Union soviétique en finale, où Romario a ouvert le score après seulement 29 minutes. Si les Soviétiques sont finalement revenus pour s’imposer en prolongation, contraignant le Brésil à se contenter de la médaille d’argent, le joueur de 22 ans est sorti du tournoi en valant son pesant d’or.
Son talent n’était plus un secret. Barcelone et le Real Madrid voulaient le recruter, mais Romario a choisi le PSV, vainqueur de la Coupe d’Europe.
« Le plus important, c’est que nous avons été les premiers à prendre contact avec lui », a déclaré l’entraîneur Guus Hiddink. « Mais oui, quelques jours plus tard, le Real et Barcelone sont arrivés, avec des moyens financiers bien plus importants. Dans ces circonstances, beaucoup de joueurs changent d’avis. Romario a dit : “Je viens au PSV.” Il a tenu parole, ce que j’ai vraiment apprécié. »
Le PSV a découvert Romario dans des circonstances insolites. À l’été 1988, le club voulait absolument acheter Marc Degryse au Club Brugge. Les Belges ont refusé de le vendre, affirmant vouloir d’abord conclure le recrutement d’un autre attaquant qui brillait alors aux Jeux olympiques.
Intrigué, Kees Ploegsma, responsable des transferts du club, a réveillé en pleine nuit son fils passionné de football pour lui demander qui pouvait bien être cette cible mystérieuse. Le trésorier du PSV, Harry van Raaij, a raconté la scène : « Sur le chemin du retour [de Belgique], nous avons conclu qu’il devait s’agir de l’attaquant brésilien. À notre arrivée à Eindhoven, nous sommes allés directement chez Ploegsma.
Il était déjà 23 h 30. “Notre petit Kees le sait, mais il dort déjà”, a dit Ploegsma, avant de réveiller son fils. “Oh, c’est Romario”, a répondu le petit Kees. »
Aujourd’hui, la cellule de recrutement d’un club trouve sans difficulté des vidéos et de nombreuses statistiques sur de tels joueurs, mais Ploegsma a dû employer une autre méthode, peu ordinaire, pour en savoir plus. Il a contacté le siège brésilien du géant technologique Philips, l’entreprise fondatrice du PSV, pour voir si un amateur de football qui y travaillait pouvait le renseigner.
« Il y avait là-bas un passionné de football, et nous l’avons interrogé sur Romario », a poursuivi Ploegsma dans un entretien avec PSV Supportersvereniging. « Il nous a dit que Romario pourrait devenir un joueur de tout premier plan. »
Romario n’en savait pas davantage : il ne connaissait ni le club ni Eindhoven, mais il a accepté de rejoindre le PSV. Une surprise l’attendait.