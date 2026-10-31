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GFX Samuele Inacio NXGN 1-1GOAL

Comment se passe l’aventure de Samuele Inacio au Borussia Dortmund : ses débuts, son expulsion, ses difficultés

Après une excellente fin de saison, l’ancien milieu offensif de l’Atalanta, âgé de 18 ans, traverse une période difficile. Mais il a tout le potentiel pour briller en Allemagne.

Peter McVitie
Traduit par

  • Samuele Inacio pleurait déjà lorsque l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, est entré dans le vestiaire. Malgré la victoire pour ses débuts en Bundesliga contre Hambourg, le talent italien de 18 ans était inconsolable.

    Alors que Dortmund comptait deux buts d’avance à 15 minutes de la fin, Kovac l’a fait entrer à la place de Karetsas, recrue de l’été. Trois minutes plus tard, Inacio a été expulsé : sur un tacle en retard, ses crampons ont touché la cheville d’un adversaire, Gronbaek, et l’arbitre a immédiatement sorti le carton rouge.

    Un moment terrible que beaucoup ont attribué à son inexpérience. Mais Inacio a aggravé les choses : sous l’œil des caméras, il a lancé une bouteille d’eau vers l’écusson de Dortmund, au fond du tunnel. Il a manqué sa cible, a ramassé la bouteille et a recommencé.

    Après le coup de sifflet final, Lothar Matthäus a critiqué le jeune joueur, mais le capitaine de Dortmund, Walter Anton, l’a défendu en direct sur Sky. Kovac l’a également protégé, attribuant son expulsion à l’émotion. Et au lieu de le punir, il l’a titularisé quelques jours plus tard contre l’HEBC, club de cinquième division, en Coupe d’Allemagne : deux buts inscrits rapidement lors de la victoire 5-0 ont confirmé la confiance de l’entraîneur.

    Sa prestation laissait penser qu’une fois ses deux matches de suspension purgés en Bundesliga, Inacio continuerait à jouer avec l’équipe première. Mais il n’en a rien été. Hormis une heure sans éclat lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bodo/Glimt, Samuele est resté sur le banc, ne jouant qu’avec l’équipe réserve.

    Un contraste marqué avec l’excellente impression laissée à la fin de la saison dernière : titulaire lors de quatre de ses sept apparitions en Bundesliga après avoir brillé avec les moins de 19 ans, ce fils de footballeur semblait bien s’adapter au pressing de Kovac et avait été convoqué en équipe d’Italie par Mancini.

    GOAL analyse donc le potentiel et la situation actuelle d’Inacio, considéré depuis longtemps comme l’un des meilleurs espoirs du football italien.

  • Comment tout a commencé

    Italy U15 v Poland U15 - International Friendly
    Getty Images Sport

    Né à Bergame, Inacio a suivi les traces de son père et de son oncle à l’Atalanta, jusqu’à ce que Dortmund le convainque de le rejoindre.

    Fils de João Batista Inácio, ancien joueur de l’Atalanta et du Napoli connu de tous sous le nom de Pià, Samuele a commencé à jouer à Bergame au centre de formation de Mapello, sous la direction de son oncle Joelson, lui aussi ancien attaquant de l’Atalanta, mais également d’Albinoleffe, de la Reggina et de nombreuses autres équipes italiennes.

    Dans la tradition familiale, Inacio a rejoint le centre de formation de l’Atalanta, où il a remporté des trophées individuels et collectifs en enchaînant les buts. À 15 ans, il attirait déjà l’attention des clubs et chez les moins de 17 ans, à tel point que Liverpool, le Bayern Munich et le PSG le surveillaient.

    En 2024, Dortmund l’a fait venir d’Italie. L’Atalanta a réagi avec colère, accusant le club allemand de lui avoir pris l’un de ses espoirs les plus précieux. Le président Antonio Percassi a ravivé la polémique lors des barrages de la Ligue des champions de la saison dernière, 18 mois après le transfert.

    « Il y a eu un manque de respect. Il est déplorable qu’un club de ce calibre ne veuille pas régler la question », a-t-il déclaré. Son fils Luca, directeur général, a ajouté : « Dortmund ne peut pas simplement venir voler des joueurs au centre de formation de l’Atalanta. C’est une plaie ouverte. »

    Indignés, les Percassi ont boycotté le dîner de gala avec les dirigeants allemands. « C’est une plaie ouverte, a répété Luca. Samuele a grandi ici et on nous l’a pris dans des conditions opaques ; c’est pourquoi nous avons saisi la FIFA et nous pensons avoir raison. »

    Lars Ricken, directeur général de Dortmund, a répondu avec étonnement : les Allemands ont surmonté les restrictions de la FIFA sur le transfert des mineurs grâce au consentement des parents.

    « Il s’agissait du transfert d’un mineur. Les règles sont claires. Tout doit être documenté. Nous l’avons fait très soigneusement. La FIFA a confirmé que tout était en règle, a-t-il déclaré au Ruhr Nachrichten. Et Samuele joue chez nous depuis maintenant un an et demi. C’est pourquoi cette discussion nous surprend autant à ce stade. Il ne nous était encore jamais arrivé qu’un dîner avec les dirigeants d’un club n’ait pas lieu. »

    Malgré le retentissement de l’affaire, le milieu offensif de 16 ans s’est rapidement imposé comme titulaire chez les moins de 19 ans de Dortmund, à un poste de milieu offensif. Après avoir terminé meilleur buteur de l’Euro des moins de 17 ans en 2025, Inacio a été retenu par son club pour la Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Il est resté sur le banc jusqu’à l’élimination en quarts de finale face au Real Madrid, mais sa présence a témoigné de la confiance de Kovac.

    De retour de son expérience estivale, l’Italien a transformé son enthousiasme en performances encore plus prolifiques avec les moins de 19 ans, avant de terminer meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en novembre, compétition que l’Italie a achevée à la troisième place.

  • La grande occasion

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FREIBURG
    AFP

    Inacio a fait ses débuts avec Dortmund contre le Bayern, s’illustrant vers la fin de la saison 2025/26.

    Quelques jours après s’être retrouvé sous les projecteurs en Ligue des champions face à l’Atalanta, sans pourtant jouer, Inacio a fait ses débuts dans le football allemand. Dortmund était mené 2-1 par le Bayern lorsque Kovac l’a fait entrer à la place de Beier, en quête de l’égalisation dans les 15 dernières minutes.

    Dans le cadre du pressing mesuré de Dortmund, Samuele s’est bien placé pour couper les lignes de passe. Une minute après son entrée en jeu, il a interrompu un une-deux entre Musiala et Olise, puis s’est élancé sur le côté gauche avant de tomber dans un duel. Dortmund a égalisé peu après et, même si le Bayern s’est finalement imposé 3-2, ses débuts ont été brillants.

    « C’est un moment fantastique, le plus beau de ma vie. Ça n’a pas été difficile parce que l’entraîneur et le staff ont confiance en moi », a déclaré Inacio. « J’étais sur le banc, Kovac m’a dit : “Samu, tiens-toi prêt !” En quelques secondes, je me suis changé et j’étais prêt. »

    Kovac a déclaré : « Je suis satisfait de ses débuts. Face au Bayern, pas mal ! C’est un grand joueur. S’il reste en forme, il aura une brillante carrière. À 17 ans, il a déjà les qualités d’un champion. Il est l’avenir de ce club, du football italien et de l’équipe d’Italie. Il progresse rapidement, il a beaucoup de cœur et de technique. Les Italiens l’appellent “fantasista” : en numéro 10 ou en numéro 8, à 17 ans, il voit des choses que d’autres ne remarquent pas à 30 ans. »

    Après deux autres matches sur le banc, Inacio a été titulaire lors des quatre dernières rencontres de Bundesliga, un championnat que le Borussia Dortmund a terminé à la deuxième place. Pour sa première titularisation face à Fribourg, il a contrôlé un long ballon, progressé et servi Brandt, dont le centre a permis à Guirassy de marquer dans le but vide. Peu après l’heure de jeu, sur une passe de Beier, sa frappe du plat du pied a été repoussée par le gardien.

    Deux semaines plus tard, face à l’Eintracht Francfort, Inacio a placé une tête à bout portant, mais le gardien l’a repoussée. En seconde période, il s’est toutefois rattrapé : il a récupéré le ballon à gauche, éliminé la défense et, après avoir été mis à terre, a repris victorieusement de près un centre de Beier pour inscrire le but du 3-2, score final.

  • Comment ça se passe

    FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-HSV
    AFP

    Un carton rouge reçu après seulement trois minutes lors de sa première apparition en Bundesliga cette saison a compromis le parcours d’Inacio.

    Après son excellente prestation en fin de saison dernière, Inacio était enthousiaste. Mais en ce début de championnat, il est redescendu sur terre.

    Titulaire lors de la défaite en Supercoupe face au Bayern, le joueur originaire de Bergame est resté sur le banc pour le premier match de Bundesliga. Kovac lui a préféré les nouvelles recrues Konstantelias et Karetsas. Un but du premier et une passe décisive du second ont convaincu l’entraîneur de faire entrer Inacio à la 74e minute, à la place de Karetsas.

    Mais sur une passe trop faible de Guirassy, dans un duel avec Gronbaek, Inacio a taclé en retard, les crampons levés. L’arbitre n’a même pas attendu la VAR : expulsion après seulement trois minutes sur le terrain.

    Les images le montrant lancer à deux reprises une bouteille en direction de l’écusson de Dortmund à la sortie du tunnel l’ont placé au centre de l’attention après le coup de sifflet final.

    « C’est encore pire », a commenté Matthäus en direct. Le capitaine Anton a réagi : « Ça donne une mauvaise image, mais ce sont les émotions qui ressortent. Je préfère un joueur en colère à un joueur qui sourit et s’en va. Il est jeune, très motivé, et cette situation est frustrante. Il a de grandes qualités, mais ce carton rouge a été dur à avaler. »

    Kovac s’est lui aussi montré compréhensif et a raconté sa réaction dans le vestiaire : « Après le coup de sifflet final, je l’ai vu pleurer dans le vestiaire : vous pouvez imaginer son état d’esprit. C’est son premier carton rouge en Bundesliga, dans ce stade, et il n’a certainement pas aidé l’équipe. Il doit apprendre de cette expérience. Il est arrivé en retard, mais c’est ce que nous voulons : il y met du cœur. »

    Suspendu pour deux matches de Bundesliga, Inacio a rapidement eu l’occasion de se racheter face à l’HEBC. Aligné principalement à droite, il a contribué au deuxième but de Dortmund dans un match remporté 5-0 : il a résisté à un défenseur, l’a éliminé sur une feinte et a servi Ryerson, dont la passe décisive a permis à Svensson de marquer. Cinq minutes plus tard, il a dévié une passe de Sabitzer dans le but, puis, à la fin de la première période, il a contrôlé le ballon avant de l’envoyer dans le coin inférieur du but.

    Depuis, Inacio n’a joué qu’une seule fois, décevant face au Bodo/Glimt : il n’a pas pesé dans les duels et l’équipe norvégienne s’est imposée 1-0.

    Malgré les blessures de Konstantelias et Karetsas, Kovac a alterné entre un autre système de jeu et d’autres solutions pour épauler Guirassy.

  • Les principaux points forts

    HEBC Hamburg v Borussia Dortmund - DFB Cup 2026/27
    Getty Images Sport

    Le talent d’Inacio est indéniable et le Borussia Dortmund semble convaincu qu’il peut faire son chemin dans le football.

    Inacio est un milieu offensif de formation, doté d’une excellente qualité de dribble, d’une bonne vision du jeu et d’une grande mobilité sans ballon. Ses idoles sont Neymar et Cristiano Ronaldo, mais il se sent plus proche de Rodrygo.

    Sur le terrain, il a joué comme deuxième attaquant, meneur de jeu et ailier gauche, repiquant dans l’axe pour se créer des occasions de tir.

    « Samu apporte beaucoup à l’équipe : il est intelligent sur le terrain, à l’aise avec le ballon et doué dans les combinaisons, a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Ole Book, après qu’Inacio a prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Il possède en outre un excellent sens de l’espace, qui fait aussi de lui une menace devant le but. Ces qualités, associées à son sérieux et à sa volonté de progresser, font de lui un excellent joueur, qui a déjà accompli des progrès remarquables et peut encore atteindre de grands objectifs. »

    Kovac a salué son investissement à plusieurs reprises : « Je suis frappé par son travail, son dévouement, sa passion et son intensité à l’entraînement. C’est exactement ce que je demande aux jeunes joueurs talentueux. S’il assimile ce qu’il fait, il en récoltera les fruits. En tant qu’entraîneur, je n’ai pas besoin de grand-chose. Il me suffit de voir que cela lui tient vraiment à cœur. Si c’est le cas, il me conquiert immédiatement. »

  • Des progrès possibles

    Samuele Inacio Borussia Dortmund 2026-27
    Getty Images

    La seule apparition d’Inacio après son doublé en DFB-Pokal a suscité de nouvelles inquiétudes.

    Le carton rouge et l’effondrement émotionnel d’Inacio ont soulevé des doutes sur sa maturité, même si son entraîneur et ses coéquipiers l’ont défendu. Kovac l’a peu fait jouer depuis, signe qu’il a besoin de temps avant de pouvoir briguer une place de titulaire.

    À 18 ans, Samuele doit encore s’adapter aux exigences physiques du football professionnel, et ses difficultés face à Bodo/Glimt ont ralenti sa progression. Malgré de bons déplacements sans ballon en Norvège, il a perdu le contrôle du match et n’est pas parvenu à presser les joueurs locaux.

  • L’équipe nationale italienne

    Samuele Inacio Italy 2026
    Getty Images

    Après avoir refusé les propositions du Brésil l’invitant à changer de nationalité, Inacio rêve de disputer la Coupe du monde avec l’Italie, avec laquelle il a déjà fait ses débuts.

    Inacio a traversé une période compliquée après son doublé à l’HEBC, mais tout n’est pas sombre. La Fédération brésilienne de football lui a proposé de jouer pour le pays sud-américain, où sont nés son père et son idole Neymar. Inacio veut toutefois se construire une carrière avec l’Italie.

    « Son rêve est de remporter la Coupe du monde avec l’Italie, a déclaré son père à Tuttosport. Qui sait, dans quatre ou huit ans ? Il vit pour cela. Malheureusement, il n’a jamais vu l’Italie disputer la phase finale d’une Coupe du monde. Et cela nous attriste beaucoup… Il se sent italien à 100 %. Un vrai Italien. Et puis, il parle mieux anglais que portugais ! Samu ne pense qu’à l’Italie. »

    Samuele a fait ses débuts en équipe nationale en juin, en entrant en jeu à la dernière minute du match amical contre le Luxembourg ; il est ensuite resté sur le banc contre la Grèce et n’a pas joué lors de la première trêve internationale de cette saison.

    « Faire mes débuts avec l’Italie, c’est une émotion incroyable, mon rêve depuis l’enfance », a déclaré Inacio à Sport Bild.

  • L’avenir

    Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer Supercup
    Getty Images Sport

    Pour réaliser son rêve de mener l’Italie à la Coupe du monde, Inacio doit d’abord retrouver sa crédibilité en Allemagne.

    Pour devenir un pilier de l’attaque de la nouvelle génération de l’équipe d’Italie, Inacio doit d’abord retrouver une place de titulaire sous Kovac. Malgré ses récentes difficultés, les éloges de l’entraîneur et ses retours réguliers laissent penser que le club allemand fera preuve de patience.

    « Je veux rester au BVB et devenir un élément important du club. C’est le meilleur endroit pour moi pour continuer à progresser, sur le terrain comme en dehors », a déclaré Inacio durant l’été. « Kovac m’a souvent parlé des points que je devais améliorer, par exemple de la façon dont je devrais me comporter quand je n’ai pas le ballon. Niko a fait en sorte que je puisse montrer la meilleure version de moi-même. »

    Ricken n’a guère de doutes sur son talent : « Il a fait des progrès remarquables. Nous connaissons son potentiel : il s’est rapidement adapté au plus haut niveau et impressionne par ses qualités et son attitude. »

    À Inacio, désormais, de continuer à progresser et de retrouver une place dans l’équipe. Toujours sous le regard attentif de Mancini.