Comment se passe l’aventure de Samuele Inacio au Borussia Dortmund : ses débuts, son expulsion, ses difficultés

Samuele Inacio pleurait déjà lorsque l’entraîneur du Borussia Dortmund, Niko Kovac, est entré dans le vestiaire. Malgré la victoire pour ses débuts en Bundesliga contre Hambourg, le talent italien de 18 ans était inconsolable.

Alors que Dortmund comptait deux buts d’avance à 15 minutes de la fin, Kovac l’a fait entrer à la place de Karetsas, recrue de l’été. Trois minutes plus tard, Inacio a été expulsé : sur un tacle en retard, ses crampons ont touché la cheville d’un adversaire, Gronbaek, et l’arbitre a immédiatement sorti le carton rouge.

Un moment terrible que beaucoup ont attribué à son inexpérience. Mais Inacio a aggravé les choses : sous l’œil des caméras, il a lancé une bouteille d’eau vers l’écusson de Dortmund, au fond du tunnel. Il a manqué sa cible, a ramassé la bouteille et a recommencé.

Après le coup de sifflet final, Lothar Matthäus a critiqué le jeune joueur, mais le capitaine de Dortmund, Walter Anton, l’a défendu en direct sur Sky. Kovac l’a également protégé, attribuant son expulsion à l’émotion. Et au lieu de le punir, il l’a titularisé quelques jours plus tard contre l’HEBC, club de cinquième division, en Coupe d’Allemagne : deux buts inscrits rapidement lors de la victoire 5-0 ont confirmé la confiance de l’entraîneur.

Sa prestation laissait penser qu’une fois ses deux matches de suspension purgés en Bundesliga, Inacio continuerait à jouer avec l’équipe première. Mais il n’en a rien été. Hormis une heure sans éclat lors de la défaite en Ligue des champions contre le Bodo/Glimt, Samuele est resté sur le banc, ne jouant qu’avec l’équipe réserve.

Un contraste marqué avec l’excellente impression laissée à la fin de la saison dernière : titulaire lors de quatre de ses sept apparitions en Bundesliga après avoir brillé avec les moins de 19 ans, ce fils de footballeur semblait bien s’adapter au pressing de Kovac et avait été convoqué en équipe d’Italie par Mancini.

GOAL analyse donc le potentiel et la situation actuelle d’Inacio, considéré depuis longtemps comme l’un des meilleurs espoirs du football italien.