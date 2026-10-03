Comment Romeo Beckham s’émancipe de l’ombre de son père avec la marque de mode Intra
Romeo Beckham a toujours mené un combat perdu d’avance dans le monde du football professionnel. Son père, Sir David, a été l’un des meilleurs joueurs de sa génération, une icône de Manchester United et de l’Angleterre, qui a aussi connu des passages réussis au Real Madrid, à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et au LA Galaxy.
Suivre ces traces prestigieuses représentait une tâche intimidante, mais Romeo a tout donné, en débutant à l’académie de jeunes d’Arsenal avant de rejoindre plus tard l’Inter Miami, la franchise de MLS co-détenue par Sir David. Il a signé un impressionnant total de 10 passes décisives en 20 apparitions avec la réserve de Miami, mais a décidé de retourner en Angleterre en janvier 2023, en rejoignant Brentford dans le cadre d’un prêt initial.
Brentford l’a recruté définitivement cet été-là, et un nouveau contrat avec l’équipe B du club lui a été proposé en juin 2024, mais il a pris la décision de quitter ce sport seulement deux mois plus tard. Selon The Sun, Romeo a décidé de se concentrer sur sa véritable passion à la place : la mode. Il a signé un accord avec l’agent de premier plan Paris Safe management dans l’optique de « travailler avec d’immenses marques », et n’a pas regardé en arrière depuis.
Il était impliqué dans la mode dès l’âge de dix ans, lorsqu’il est apparu dans une campagne Burberry, avant de poser ensuite pour Yves Saint Laurent et L’Uomo Vogue, tout en décrochant également un contrat de 1,2 million de livres sterling avec Puma en 2021. Comme sa mère, Victoria, Romeo a trouvé sa place sur les podiums plutôt que sur les terrains.
Cependant, ses deux parents ont réussi à transmettre à leur deuxième fils leur sens des affaires et leur sens de la mode. Cette année, Romeo a lancé sa propre marque de vêtements de sport aux côtés de Justin Saul, baptisée « Intra », une première étape vers la création de son propre héritage unique, avec l’espoir qu’il puisse à la fois renforcer la marque Beckham, mais aussi exister par lui-même dans l’univers culturel du football.
Qui est Justin Saul ?
Après avoir raccroché les crampons, Romeo s’est mis en quête de collaborateurs créatifs sur la scène du design à Los Angeles. Il a rendu visite à Saul, entrepreneur américain confirmé dans la mode et créateur de contenus, surtout connu comme copropriétaire et directeur créatif d’Elwood Clothing, et le courant est immédiatement passé entre eux.
Saul, qui a toujours cité Sir David Beckham comme son ultime icône sportive et de style et qui a joué au soccer à l’université avant de se lancer dans la mode, a acquis Elwood Clothing en 2020 et l’a transformée, passant d’une marque issue de la culture skate à un label premium de vêtements d’intérieur minimalistes. L’entreprise a connu une forte croissance sous sa direction et a conclu des partenariats avec de grands distributeurs comme Nordstrom.
Romeo a proposé un projet commun à Saul à son siège de Los Angeles et leur relation a rapidement évolué. Saul a fourni le schéma technique et le réseau de fabrication nécessaires pour donner vie à la vision singulière de Romeo pour des vêtements modernes inspirés des tribunes du football. Intra, qui signifie « en son sein » en latin, est née, et les premiers signes laissent penser qu’elle pourrait être une marque promise à un bel avenir.
Le lancement en douceur
En avril, Romeo a offert à ses quatre millions d’abonnés sur Instagram le premier véritable aperçu de la marque Intra, en publiant une photo de lui portant trois vestes de football rétro inspirées de l’Angleterre, du Brésil et des États-Unis, accompagnée de la légende : « Qui en veut une. »
Le lancement en douceur d’Intra a eu lieu le 29 mai à Londres, lorsqu’un van affichant le logo et les détails de la marque s’est garé à Soho, et 80 « nations jackets » gratuites inspirées de l’Angleterre ont été distribuées gratuitement aux premières personnes qui l’ont localisé. Romeo a assisté à l’événement aux côtés de sa petite amie, Kim Turnbull, et des célébrations privées ont ensuite eu lieu au restaurant japonais Aki London, à Cavendish Square.
Le 31 mai, il a présenté la collection dans une autre publication mettant en scène Kim, Victoria, Sir David, son jeune frère Cruz et sa petite amie Jackie Apostel, tous vêtus des vestes inspirées de l’Angleterre. Une image en noir et blanc de Romeo et Saul riant ensemble dans un vestiaire figurait également dans le carrousel, et ce dernier a aussi confirmé une date de sortie complète fixée au 7 juin.
« Une lettre d’amour à la culture footballistique »
Romeo et Saul ont calé le lancement de la première collection, officiellement intitulée « Nations », en amont de la Coupe du monde 2026, ce qui constituait le plan commercial parfait. Avec le tournoi nouvellement élargi organisé en Amérique du Nord, le duo a capitalisé sur un puissant mélange de patriotisme et de nostalgie, qui a provoqué un boom de la demande en vêtements de sport.
La vitrine numérique a ouvert avec un compte à rebours synchronisé à l’échelle mondiale afin de s’adapter aux marchés internationaux de Los Angeles, du Brésil et de l’Angleterre. Elle est restée ouverte pendant exactement 48 heures, Intra indiquant explicitement que les quantités étaient limitées et que cette collection inaugurale ne serait plus jamais fabriquée ni commercialisée. Dans une autre manœuvre habile, la marque suit un modèle de « drop » pour ses sorties : cela élimine la surproduction, obligeant les acheteurs à agir immédiatement au lieu d’attendre des réductions, et fait souvent grimper les prix sur le marché secondaire.
Les cofondateurs ont également expliqué l’identité de la marque dans un message d’introduction romantique. « Intra a commencé par un sentiment que la plupart d’entre nous n’oublient jamais : celui que l’on ressent avant le coup de sifflet, avant la foule, avant que quiconque ne regarde », ont-ils déclaré. « C’est une lettre d’amour à une culture footballistique qui nous a façonnés, coupée et finie dans l’esprit des époques que nous avons grandi à vénérer.
« Le maillot qui est devenu un uniforme pour toute une génération, sur le terrain comme dans la rue. Bien avant que quiconque n’appelle cela du “style”, le jeu en dictait déjà les codes. Les joueurs que nous idolâtrions n’étaient pas seulement des athlètes, c’étaient des icônes de l’allure à avoir, de la manière de se comporter, de la façon d’entrer dans une pièce. Au cours d’un été où les regards du monde se tournent vers le jeu, il n’y a pas de meilleur moment pour porter sur son dos l’endroit d’où l’on vient. »
Romeo, qui a pu assister à plusieurs matches de la Coupe du monde aux côtés de sa famille, avec sa sœur Harper aperçue dans les tribunes portant les vestes Intra inspirées de l’Espagne et de l’Angleterre, a adressé un message séparé aux fans de la marque, dans lequel on pouvait lire : « Thank u guys so much for everything. It's just the beginning. »
Une excellente première impression
Il y aura à coup sûr une forte demande pour la prochaine collection de Romeo et Justin après le succès de Nations. C’était une idée de génie de s’inspirer de maillots iconiques de la Coupe du monde pour les transformer en vêtements de sport, avec des designs qui répondent aux attentes des supporters de football, jeunes comme anciens, ainsi que de ceux qui apprécient tout simplement le bon style.
Le duo a travaillé autour du mantra selon lequel « le sport a toujours été la mode » et décrit Intra comme une « marque avec une mémoire », qui n’entre pas dans la catégorie d’un « logo plaqué sur du tissu ». En effet, l’emblème d’Intra, un symbole anguleux composé de lignes vectorielles acérées, est essentiellement une version modifiée du logo « Vector » de Reebok et de l’écusson classique de Diadora, le design minimaliste venant remplacer l’emplacement qu’occuperaient habituellement un blason d’équipe traditionnel ou la marque de l’équipementier sur un maillot de football rétro.
L’identité visuelle d’Intra ne repose pas sur le logo, mais plutôt sur la manière dont elle capture l’âme de l’héritage du football. Avec une finition blanc mat crayeux, la pièce sur l’Angleterre évoque un après-midi londonien couvert capturé dans le tissu. La veste du Brésil dégage la chaleur ensoleillée de Rio de Janeiro tout en s’appuyant sur le légendaire design jaune et vert du Canarinho, introduit pour la première fois en 1953, tandis que la proposition des États-Unis est un clin d’œil mélancolique à la Coupe du monde 1994, avec des teintes rouge brique atténué, bleu marine universitaire et crème qui lui donnent un magnifique aspect vintage.
Ce sont toutes des créations artistiquement nuancées qui vous transportent dans une autre époque tout en paraissant nouvelles. Romeo a clairement un excellent œil, et les bases ont été posées pour qu’Intra poursuive son chemin et devienne une nouvelle marque de sportswear de confiance à la portée mondiale.
Crédibilité indépendante
Intra a aussi fait parler de lui dans le monde de l’athlétisme, en offrant au nageur olympique sud-africain Calvyn Justus l’occasion de concevoir la veste de son pays pour les Jeux du Commonwealth 2026 à Glasgow.
Justus est lui-même créateur de mode et a régulièrement fait la promotion d’Intra sur ses réseaux sociaux ces dernières semaines. Romeo a lui aussi joué son rôle en portant la veste de l’Afrique du Sud lors d’un match des Dallas Cowboys avec sa famille en juillet.
Il a également été aperçu au Cap le mois dernier, alimentant les spéculations autour d’une collaboration plus large avec Justus. L’année a été sans fin pour Romeo, preuve qu’il a la même soif de réussite que ses parents : de ses débuts d’acteur dans la romance tennistique « Forty Love » à la présentation de la collection denim automne 2026 de Tommy Hilfiger, il a semblé être partout.
C’est toutefois à travers Intra que Romeo peut sortir de l’ombre de Sir David et de Victoria. Avec Saul, il a réuni les mondes du sport et de la mode que ce couple ultra-influent domine respectivement depuis si longtemps, tout en s’inscrivant dans un marché intemporel.
Romeo fait honneur au nom de famille après avoir bénéficié des immenses ressources qui l’accompagnent, mais il est aussi parvenu à tracer sa propre voie. Obtenir une crédibilité indépendante au sein de la famille Beckham n’a rien d’anodin, et Romeo y est parvenu tout en restant fidèle à lui-même, ce qui rend la chose encore plus impressionnante. Quoi qu’il arrive ensuite, Intra a gagné notre attention.