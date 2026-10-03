Comment Romeo Beckham s’émancipe de l’ombre de son père avec la marque de mode Intra

Romeo Beckham a toujours mené un combat perdu d’avance dans le monde du football professionnel. Son père, Sir David, a été l’un des meilleurs joueurs de sa génération, une icône de Manchester United et de l’Angleterre, qui a aussi connu des passages réussis au Real Madrid, à l’AC Milan, au Paris Saint-Germain et au LA Galaxy.

Suivre ces traces prestigieuses représentait une tâche intimidante, mais Romeo a tout donné, en débutant à l’académie de jeunes d’Arsenal avant de rejoindre plus tard l’Inter Miami, la franchise de MLS co-détenue par Sir David. Il a signé un impressionnant total de 10 passes décisives en 20 apparitions avec la réserve de Miami, mais a décidé de retourner en Angleterre en janvier 2023, en rejoignant Brentford dans le cadre d’un prêt initial.

Brentford l’a recruté définitivement cet été-là, et un nouveau contrat avec l’équipe B du club lui a été proposé en juin 2024, mais il a pris la décision de quitter ce sport seulement deux mois plus tard. Selon The Sun, Romeo a décidé de se concentrer sur sa véritable passion à la place : la mode. Il a signé un accord avec l’agent de premier plan Paris Safe management dans l’optique de « travailler avec d’immenses marques », et n’a pas regardé en arrière depuis.

Il était impliqué dans la mode dès l’âge de dix ans, lorsqu’il est apparu dans une campagne Burberry, avant de poser ensuite pour Yves Saint Laurent et L’Uomo Vogue, tout en décrochant également un contrat de 1,2 million de livres sterling avec Puma en 2021. Comme sa mère, Victoria, Romeo a trouvé sa place sur les podiums plutôt que sur les terrains.

Cependant, ses deux parents ont réussi à transmettre à leur deuxième fils leur sens des affaires et leur sens de la mode. Cette année, Romeo a lancé sa propre marque de vêtements de sport aux côtés de Justin Saul, baptisée « Intra », une première étape vers la création de son propre héritage unique, avec l’espoir qu’il puisse à la fois renforcer la marque Beckham, mais aussi exister par lui-même dans l’univers culturel du football.



