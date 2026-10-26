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Ballon d'Or Oscars 1-1Getty/GOAL

Comment la cérémonie du Ballon d’Or est devenue l’équivalent des Oscars dans le football

Les meilleurs joueurs du monde se retrouveront au London Palladium lundi, à l’occasion d’une cérémonie annuelle qui vise à réunir le plus grand nombre possible de stars.

Mark Doyle
Traduit par

  • Lorsque Stanley Matthews a remporté le tout premier Ballon d'Or en 1956, son trophée lui a été remis lors d'une petite cérémonie à l'hôtel de ville de Blackpool. Cette année, le contraste sera saisissant : le nom du lauréat sera dévoilé lors d'une soirée réunissant des célébrités, avec tapis rouge, au London Palladium, tandis que des millions et des millions de supporters du monde entier suivront la cérémonie en ligne ou à la télévision.

    Les choses changent, bien sûr, et 70 ans représentent littéralement toute une vie. Mais le Ballon d'Or n'a pas tant évolué que vu sa popularité exploser. Au tournant du siècle, le trophée n'avait même pas une importance particulière : Michael Owen, lauréat en 2001, ne savait même pas ce que c'était, confiait-il à talkSPORT : « À l'époque, on n'en parlait jamais dans notre presse. »

    Aujourd'hui, pourtant, le Ballon d'Or est omniprésent et alimente toute l'année les débats entre supporters et consultants sur l'identité du meilleur joueur du monde. Mais pourquoi en est-on arrivé là, et comment une distinction individuelle a-t-elle acquis un tel prestige dans un sport collectif ?

  • Né de l’ennui

    A resident reads the last edition of the French Fr
    AFP

    France Football continue de superviser le processus de vote, après avoir créé cette récompense dans les années 1950.

    L’idée de récompenser chaque année le meilleur footballeur européen est née, selon Gerard Ejnes, de « l’ennui », les journalistes et les rédacteurs de France Football étant « toujours à la recherche de quelque chose à inventer, ne serait-ce que pour vendre davantage d’exemplaires ».

    En 1995, le prix a fini par s’ouvrir aux joueurs de toutes nationalités évoluant en Europe, avant de devenir une récompense mondiale en 2007. Des prix féminins ont ensuite commencé à être ajoutés en 2018. Ainsi, des noms illustres comme Garrincha, Pele et Diego Maradona brillent tous par leur absence du palmarès.

    En ce sens, France Football mérite d’être salué pour avoir entouré le prix d’une aura et d’un mystère qu’il n’a pas vraiment eus pendant la majeure partie de son existence. Reste que la principale raison pour laquelle le Ballon d’Or est devenu la récompense la plus convoitée du football n’a rien à voir avec ses organisateurs.

    Ils ont simplement eu la chance de voir émerger deux des plus grands joueurs de l’histoire, non seulement à la même époque, mais aussi à une période où la couverture médiatique était plus importante que jamais.

  • L’effet Messi et Ronaldo

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    AFP

    L’Argentin et le Portugais ont entretenu une rivalité passionnante, aussi bien sur le terrain que dans la course au Ballon d’Or.


    Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont pratiquement fait le Ballon d'Or. Ils étaient, et restent, les deux joueurs les plus populaires de la planète. Avant que le Portugais ne connaisse une chute spectaculaire de son niveau il y a cinq ans, il était impossible d'échapper au débat aussi absurde qu'enflammé sur lequel des deux était le meilleur.

    Le Ballon d'Or est ainsi devenu un enjeu majeur pour leurs groupes respectifs de supporters, qui voyaient dans cette récompense une sorte d'arbitre indépendant et fiable. Évidemment, rien n'était moins vrai.

    Les décisions contestables se sont multipliées au fil des ans, certaines concernant Ronaldo et Messi, qui se sont partagé le Ballon d'Or pendant une décennie (2007 à 2017). Mais pour France Football, l'identité du vainqueur importait peu. Tant que Ronaldo et Messi étaient tous deux en lice, le magazine ne pouvait pas vraiment perdre. Comme l'a reconnu un jour l'ancien directeur Pascal Ferre : « Ils se sont affrontés en duel pendant 10 ans et France Football en a profité. »

    De fait, toute une génération a grandi en regardant deux légendes vivantes se disputer ce qui semblait être un titre d'une très grande valeur, et les organisateurs en ont pleinement profité.

  • De grosses affaires

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    AFP

    Le Real Madrid a été si contrarié par le triomphe de Rodri en 2024 qu’il a boycotté la cérémonie.

    L’époque où le rédacteur en chef de France Football comptait les votes dans sa cuisine avant que sa femme ne saisisse les résultats est bien révolue. Le Ballon d’Or est désormais une affaire de gros sous. La cérémonie de cette année sera présentée par Thierry Henry et Kate Scott, réunira plus de 2 000 personnes et sera couverte par des médias du monde entier.

    L’événement est devenu, pour l’essentiel, l’équivalent des Oscars dans le football. Voilà pourquoi toutes les personnalités qui comptent veulent y être vues et pourquoi les clubs défendent leurs candidats comme les studios de cinéma promeuvent les leurs. Comme Ferre l’a expliqué à Bleacher Report : « Un acteur qui remporte un Oscar devient beaucoup plus rentable. Un joueur qui remporte le Ballon d’Or voit sa valeur marchande augmenter. »

    Bien sûr, lorsque les récompenses potentielles sont aussi importantes, le risque de corruption augmente, et Ferre a révélé que des agents et des joueurs avaient tenté d’acheter des votes.

    Mais le simple fait que des joueurs placent désormais le Ballon d’Or parmi leurs principaux objectifs de carrière est en soi révélateur. Trent Alexander-Arnold a reconnu qu’à ses yeux, remporter ce trophée passait avant un nouveau titre de Premier League ou une nouvelle Ligue des champions avec Liverpool, et même avant le capitanat du club de sa ville natale. Le transfert ultérieur de l’arrière droit au Real Madrid n’a donc pas été une grande surprise, puisqu’aucun club n’accorde plus d’importance au Ballon d’Or que le Real Madrid. Le club est même allé jusqu’à boycotter la cérémonie en 2024, dans un geste embarrassant, après avoir appris que Vinicius Junior avait été devancé par Rodri pour la récompense suprême.

  • Des mois de campagne

    Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Mbappe compte parmi les prétendants au Ballon d’Or qui ont fait campagne le plus ouvertement en 2026.

    Un tel comportement de la part des joueurs et des équipes est évidemment excessif, mais il n’a rien de surprenant. Arsene Wenger avait vu venir cette évolution il y a dix ans, lorsqu’il avait déclaré être « contre le Ballon d’Or », car il avait « vu des carrières détruites parce que les joueurs sont trop obsédés par l’obtention de récompenses individuelles ».

    L’ancien entraîneur d’Arsenal avait ajouté : « J’ai parfois le sentiment que cela encourage l’égoïsme. » Jose Mourinho avait même donné raison à son ennemi juré : « En ce moment, le football perd un peu la notion d’équipe pour se concentrer davantage sur l’individu. »

    La situation n’a fait que s’accentuer depuis, au point que des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappe et Lamine Yamal ont passé les premières semaines de la saison à faire eux-mêmes campagne, tentant de convaincre les votants en mettant en avant les arguments qui témoignent de leur grandeur.

    Selon Ferre, ces appels désespérés ont peu de chances de fonctionner. « J’ai toujours dit qu’un Ballon d’Or ne se gagne pas sur la scène médiatique, mais qu’il peut certainement s’y perdre », a déclaré le Français à la Gazzetta dello Sport. « Le prix de cette année est particulièrement disputé, mais faire trop de bruit peut agacer des votants qui ne se laissent pas facilement duper. »

  • Strass et paillettes

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025
    AFP

    Des clubs comme le FC Barcelone profitent de la cérémonie pour réunir des joueurs et des joueuses de leurs équipes masculine et féminine.

    Au total, 86 joueurs et joueuses ainsi que 10 entraîneurs et entraîneuses sont nommés pour au moins un prix lundi. Si les dernières années sont un bon indicateur, la grande majorité se rendra à Londres ce jour-là, quelles que soient ses chances de repartir avec un trophée. Les clubs affréteront des jets privés pour emmener leurs nommés dans la capitale anglaise. Ce sera l’occasion pour ceux qui disposent d’équipes masculines et féminines performantes de présenter leurs talents ensemble sur le tapis rouge.

    On est loin du déroulement de la cérémonie à l’époque de Messi et Ronaldo. Les deux joueurs, accompagnés d’un troisième finaliste, se rendaient à Paris ou en Suisse (la FIFA a coorganisé le prix de 2010 à 2015) pour une conférence de presse avant la cérémonie, puis le trophée était remis le lendemain soir. L’événement occupait déjà une place importante dans le calendrier du football, mais les joueurs en activité présents se comptaient sur les doigts d’une main.

    La création du Ballon d’Or féminin en 2018, puis l’ajout d’autres récompenses sur le modèle des différents trophées masculins, ont renforcé l’impression qu’il s’agit désormais de la plus grande soirée du football pour réunir dans une même salle des talents de premier plan de l’ensemble de la discipline. La décision d’avancer la cérémonie, auparavant organisée fin novembre, période où elle coïncidait généralement avec une trêve internationale féminine, a également permis à davantage de joueuses d’y assister.

    La décision controversée de déplacer l’événement hors de Paris est, selon France Football , temporaire et vise à célébrer le 70e anniversaire de la première victoire de Matthews. Il est toutefois difficile de ne pas se demander s’il serait plus facile de convaincre des célébrités extérieures au football d’assister à une cérémonie de remise de prix à Londres plutôt qu’à Paris, sans oublier la nature des manifestations qui secouent actuellement la capitale française. Un déménagement définitif n’est donc probablement pas à exclure pour un événement qui ressemble de plus en plus à la plus grande soirée d’Hollywood.

    Alors, sortez votre smoking, enfilez votre plus belle robe et préparez-vous pour la cérémonie du Ballon d’Or : nous ne sommes plus à Blackpool !