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Chelsea Shaw attack 1:1Getty/GOAL

Comment Chelsea a rebondi après le refus de Khadija Shaw pour bâtir l’attaque la plus redoutable de la WSL

Sonia Bompastor n’a pas réussi à recruter plusieurs de ses cibles offensives cet été, mais ses attaquantes se sont montrées à la hauteur de manière impressionnante jusqu’ici.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • La première confrontation de la saison en Women’s Super League entre Manchester City et Chelsea était très attendue. Mais le choc de ce samedi entre les championnes en titre et l’équipe qui avait remporté six titres consécutifs en WSL avant la saison dernière a bien failli avoir une tout autre dimension. Si le club londonien avait obtenu gain de cause, Khadija Shaw aurait affronté son ancienne équipe pour la première fois.

    L’intérêt de Chelsea pour Shaw la saison dernière n’avait rien d’un secret. Le départ de Catarina Macario pour le San Diego Wave, celui, imminent, de Sam Kerr et les problèmes de blessure de Mayra Ramirez faisaient du recrutement d’une avant-centre une priorité majeure pour Chelsea lors du mercato estival. Alors que les discussions entre Shaw et City au sujet de son contrat étaient au point mort, le club londonien était prêt à saisir sa chance pour s’attacher les services de l’une des meilleures attaquantes de la planète, si ce n’est la meilleure.

    Pendant un temps, le départ de Shaw de Manchester pour l’ouest de Londres semblait même acquis, avant que tout ne change au dernier moment. Alors que City commençait à célébrer son premier titre en WSL depuis 10 ans, l’internationale jamaïcaine a révélé qu’elle avait signé un nouveau contrat de quatre ans avec le club. Une annonce qui donnait un énorme coup de pouce aux championnes tout en portant un rude coup à l’une de leurs principales rivales.

    Alors que les deux équipes s’apprêtent à s’affronter pour la première fois cette saison, c’est pourtant Chelsea qui possède la meilleure attaque de WSL, même si le club compte deux points de retard sur City, en tête du classement. La manière dont Chelsea a réagi au refus de Shaw n’avait pas convaincu tout le monde, mais les premiers signes sont assurément encourageants. Et le meilleur est peut-être encore à venir.

  • Surmonter les difficultés

    Melvine Malard Chelsea signing 2026
    Ian Walton/Chelsea FC

    Après avoir échoué à attirer plusieurs de ses cibles, Chelsea a suscité des interrogations en déboursant une somme considérable pour Melvine Malard. Mais celle-ci s’est révélée être une excellente recrue.

    La situation dans laquelle se trouve Chelsea est assez surprenante, tant le début du mercato estival avait été frustrant. Après la décision de Shaw de rester à Manchester City, Chelsea a tenté sans succès de recruter Felicia Schroder, qui a signé au Real Madrid, puis Salma Paralluelo, qui a rejoint Lyon. Les avant-centres de très haut niveau étant si difficiles à trouver, le club semblait avoir laissé filer toutes celles qui étaient sur le marché.

    Chelsea a donc quelque peu changé de stratégie. Melvine Malard, de Manchester United, est arrivée. Comme Paralluelo, elle peut jouer au poste de numéro 9, mais a aussi souvent évolué sur un côté. Le montant du transfert a suscité quelques interrogations, mais l’entraîneuse Sonia Bompastor connaissait bien la joueuse : elle avait suivi une grande partie de sa progression dans les équipes de jeunes de Lyon avant de l’entraîner en équipe première, et appréciait la polyvalence que Malard pouvait apporter.

    « Parfois, quand on dirige une équipe comme Chelsea, il est important de trouver le bon équilibre dans son effectif, en termes de nombre de joueuses, mais aussi de qualité », a-t-elle expliqué à GOAL cet été. « Je pense qu’avoir des joueuses capables d’évoluer au plus haut niveau, avec de très bonnes performances à plusieurs postes, m’a aidée à essayer de trouver le bon équilibre : disposer du bon nombre de joueuses sans créer une concurrence trop forte en ayant trop de joueuses à gérer. »

    « D’après mon expérience, c’est vraiment difficile quand on a des joueuses très expérimentées, toutes internationales, qui n’obtiennent pas de temps de jeu. C’est toujours difficile à gérer, et pour une bonne raison : elles veulent toutes jouer, et je le comprends. Parfois, avoir des joueuses capables d’évoluer à plusieurs postes permet donc de ne pas avoir un effectif trop important. »

  • Imprévisibilité offensive

    Lauren James Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bompastor veut que son équipe de Chelsea soit plus imprévisible, et la variété de son jeu offensif lui a assurément permis de l’être en ce début de saison.

    Malard, qui compte déjà six buts avec son nouveau club, a elle aussi rejoint un groupe polyvalent. Ramirez, toujours indisponible après avoir manqué toute la saison dernière en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, est peut-être la seule attaquante de l’effectif qui ne peut pas évoluer à différents postes. Cette polyvalence rend l’attaque de Chelsea plus imprévisible, ce que Bompastor apprécie.

    « Je pense qu’il est important d’être imprévisible, a déclaré Bompastor plus tôt cette saison, après un succès 5-0 contre Manchester United lors duquel Lauren James, qui évolue naturellement sur un côté ou au poste de numéro 10, a joué en numéro 9 pour Chelsea. On peut y parvenir en ayant un effectif profond, avec des profils différents capables d’entrer en jeu et d’avoir un impact sur le match. On peut aussi y parvenir en utilisant différents systèmes.

    « J’ai toujours dit que je voulais que mon équipe soit capable de jouer dans deux systèmes différents. Ce n’est pas par envie de faire des essais avec l’équipe, mais parce que je pense qu’il est bon pour nous de pouvoir évoluer dans ces systèmes, afin d’être moins prévisibles.

    « C’est important, parce que je pense qu’aujourd’hui, tout le monde observe énormément les aspects tactiques. Nous savons tout des autres équipes : nous pouvons regarder les matches, nous avons les statistiques, donc nous savons tout. Alors, pouvoir être un peu imprévisibles, c’est une bonne chose. Et avoir des joueuses qui continuent d’avoir un impact sur le match, quoi qu’il se passe sur le terrain, c’est encore mieux. »

  • Des contributions sur tous les plans

    Ellie Carpenter Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Bien qu’elle ne soit pas attaquante, Ellie Carpenter apporte une nouvelle dimension à l’attaque de Chelsea depuis son poste de piston.

    Il n’y a pas que les attaquantes. Keira Walsh, par exemple, représente une menace bien plus grande pour le but adverse cette saison car l’émergence de Lexi Potter permet à l’ancienne joueuse du FC Barcelone de se projeter davantage vers l’avant. Walsh compte déjà deux buts et quatre passes décisives lors de ses 12 premiers matches de la saison, soit davantage de contributions aux buts que lors de ses 47 précédentes apparitions avec Chelsea avant cette saison. De quoi donner un souci supplémentaire aux adversaires.

    Ellie Carpenter aussi s’est montrée bien plus dangereuse sur le côté droit, comme le confirment les chiffres : elle affiche cette saison une moyenne de tirs et de passes clés par 90 minutes supérieure à celle de la saison dernière. Elle a déjà inscrit cinq buts cette saison au poste de piston.

    Ajouté aux excellentes performances des joueuses de la ligne d’attaque, comme James et Malard, tout cela fait de Chelsea une équipe aux multiples options offensives, difficile à prévoir. Aucune équipe de WSL n’a compté plus de buteuses différentes cette saison que Chelsea, qui en totalise 12.

    Il y a aussi des raisons de penser que les choses peuvent encore s’améliorer. En raison d’une blessure, Manaka Matsukubo, milieu créative qui a été l’une des meilleures joueuses de NWSL ces deux dernières années, n’a pas encore pu laisser son empreinte sur cette équipe. Giulia Dragoni, internationale italienne très prometteuse arrivée du FC Barcelone cet été, doit elle aussi encore s’imposer dans un rôle important.

  • Prêt à relever le défi

    Chelsea Women 2026-27
    Getty Images

    Avec la meilleure attaque et la défense la plus solide de la WSL, Chelsea est de nouveau pleinement dans la course au titre

    Ajoutez à cela la meilleure défense du championnat, qui n’a encaissé que cinq buts en neuf matches, et Chelsea aura de quoi croire en ses chances lors de la réception de Manchester City ce week-end, même si Shaw, sa cible prioritaire au poste d’avant-centre cet été, continue d’enchaîner les buts.

    Personne n’a davantage marqué en WSL cette saison que la joueuse de 29 ans. Ses 12 buts en neuf matches ont aidé Manchester City à devenir la deuxième meilleure attaque du championnat à ce stade. Elle abordera le choc de samedi avec 15 buts en 14 matches toutes compétitions confondues cette saison, en club comme en sélection.

    Mais c’est l’attaque polyvalente et imprévisible de Chelsea qui est actuellement la meilleure du championnat, après l’excellente réaction du club au refus de Shaw cet été.