Comment Chelsea a rebondi après le refus de Khadija Shaw pour bâtir l’attaque la plus redoutable de la WSL

La première confrontation de la saison en Women’s Super League entre Manchester City et Chelsea était très attendue. Mais le choc de ce samedi entre les championnes en titre et l’équipe qui avait remporté six titres consécutifs en WSL avant la saison dernière a bien failli avoir une tout autre dimension. Si le club londonien avait obtenu gain de cause, Khadija Shaw aurait affronté son ancienne équipe pour la première fois.

L’intérêt de Chelsea pour Shaw la saison dernière n’avait rien d’un secret. Le départ de Catarina Macario pour le San Diego Wave, celui, imminent, de Sam Kerr et les problèmes de blessure de Mayra Ramirez faisaient du recrutement d’une avant-centre une priorité majeure pour Chelsea lors du mercato estival. Alors que les discussions entre Shaw et City au sujet de son contrat étaient au point mort, le club londonien était prêt à saisir sa chance pour s’attacher les services de l’une des meilleures attaquantes de la planète, si ce n’est la meilleure.

Pendant un temps, le départ de Shaw de Manchester pour l’ouest de Londres semblait même acquis, avant que tout ne change au dernier moment. Alors que City commençait à célébrer son premier titre en WSL depuis 10 ans, l’internationale jamaïcaine a révélé qu’elle avait signé un nouveau contrat de quatre ans avec le club. Une annonce qui donnait un énorme coup de pouce aux championnes tout en portant un rude coup à l’une de leurs principales rivales.

Alors que les deux équipes s’apprêtent à s’affronter pour la première fois cette saison, c’est pourtant Chelsea qui possède la meilleure attaque de WSL, même si le club compte deux points de retard sur City, en tête du classement. La manière dont Chelsea a réagi au refus de Shaw n’avait pas convaincu tout le monde, mais les premiers signes sont assurément encourageants. Et le meilleur est peut-être encore à venir.