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City Football Group GFX 1:1GOAL

Ce que les accusations visant Manchester City signifient pour le reste du City Football Group

Le géant de la Premier League est peut-être le club phare de CFG, mais la société holding basée à Abou Dhabi possède également, en totalité ou en partie, neuf autres équipes à travers le monde.

Mark Doyle
Traduit par

  • Le 29 septembre, la Premier League a confirmé que Manchester City avait été reconnu coupable de 114 infractions à son règlement financier. Après avoir examiné pendant près de deux ans l’ensemble des éléments présentés lors d’une audience de 42 jours, achevée en décembre 2024, une commission indépendante a conclu que le club avait artificiellement gonflé ses revenus d’environ 830 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) entre 2009 et 2018, avec l’aide de plusieurs contrats « fictifs » conclus avec différents partenaires commerciaux.

    Aucune sanction n’a été annoncée et City, qui continue de clamer son innocence, a depuis fait appel. Il pourrait donc s’écouler plusieurs mois avant que l’issue définitive soit connue. Toutefois, si la décision initiale est confirmée, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le club de l’Etihad : compte tenu de l’ampleur de la tricherie présumée, une relégation imposée est une possibilité bien réelle.

    Les répercussions se feraient toutefois sentir dans le monde entier, car City n’est que l’un des 10 clubs détenus en totalité ou en partie par le City Football Group (CFG), une société holding basée au Royaume-Uni et détenue majoritairement par l’Abu Dhabi United Group (ADUG)...

    Note : Club Bolivar et Yokoham F. Marinos sont des clubs partenaires et ne sont donc pas inclus

  • New York City FC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    L’arrivée tardive de Frank Lampard à New York City a mécontenté certains supporters du club, car elle avait été décidée dans l’intérêt de Manchester City.

    Il faut d’emblée préciser que NYCFC, comme tout autre club du CFG, ne risque aucune sanction liée à l’affaire concernant Manchester City. Ce sont des entités distinctes qui évoluent dans des juridictions différentes, comme l’a déjà indiqué Don Garber, le président de la MLS.

    « La MLS examine comment les propriétaires se comportent au regard des règles qui s’appliquent ici, en Major League Soccer », a déclaré l’Américain lors du sommet Front Office Sport Tuned In le mois dernier. « Nous ne nous intéressons pas à ce que font les propriétaires de nos équipes dans d’autres ligues et, franchement, je ne pense pas que les autres ligues s’intéressent à ce que font les propriétaires qui investissent aussi dans d’autres sports.

    « Le fait de posséder plusieurs équipes est une situation que nous connaissons tous, que nous gérons, et nous avons nos propres règles concernant leur comportement. »

    La crainte, toutefois, est que NYCFC et les autres clubs du groupe puissent être affectés par les retombées acrimonieuses d’une affaire extrêmement controversée qui a déjà poussé de hauts responsables du football anglais à demander que les propriétaires de Manchester City soient chassés de l’Etihad.

    Manchester City étant le club phare du groupe, la perte du contrôle de leur bien le plus précieux ferait inévitablement planer des doutes sur l’avenir du plus grand projet de propriété multi-clubs, ce qui ne serait évidemment pas une bonne nouvelle pour NYCFC. Le club a été entièrement façonné à l’image de Manchester City, puisque le CFG a pu bâtir la franchise de zéro. Contrairement aux autres équipes citées ici, NYCFC n’existait pas avant que Manchester City et les New York Yankees ne s’associent pour acquérir les droits permettant de créer la 20e franchise de MLS en mai 2013.

    Bien que certains supporters aient exprimé leur mécontentement depuis les débuts de l’équipe en MLS en 2015, notamment lorsque l’arrivée de Frank Lampard a été retardée en raison de la prolongation de son séjour à Manchester City, NYCFC est désormais solidement installé dans le football américain et a même remporté la MLS Cup en 2021.

    Le CFG a également financé la construction d’un nouveau stade, l’Etihad Park, qui doit ouvrir l’an prochain. La franchise dispose donc de solides bases, quoi qu’il advienne en Angleterre dans les mois à venir.

    Une éventuelle vente de la franchise plus tard pourrait toutefois entraîner une refonte radicale de son image, même si Garber et d’autres semblent ne voir aucun problème avec les propriétaires actuels ni aucun risque que la réputation de NYCFC en pâtisse.

  • Melbourne City

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Le président de Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, est également l’homme fort du Melbourne Rectangular Stadium.

    Tout comme NYCFC, Melbourne City ressemble presque à Manchester City par la couleur de son maillot et les sponsors qui y figurent. Le club australien présente aussi certaines similitudes avec Manchester City sur le plan du succès.

    Depuis le rachat de Melbourne Heart pour 12 millions de dollars en janvier 2014 et son changement de nom en Melbourne City six mois plus tard, CFG a fait de l’équipe l’une des forces dominantes de l’A-League, avec deux titres de champion et trois titres de Premiership remportés au cours des cinq dernières années. L’équipe féminine a remporté encore plus de titres depuis sa création en 2015, tandis que CFG a porté les installations du centre d’entraînement et de l’académie de l’ensemble du club à un tout autre niveau.

    En bref, Melbourne City ne serait tout simplement pas le club qu’il est aujourd’hui et n’occuperait pas la même place sans ses propriétaires actuels. L’instabilité actuelle à Manchester City est donc une source majeure d’inquiétude, d’autant que les deux clubs ont le même président, Khaldoon Al-Mubarak.

  • Montevideo City Torque

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    Les Uruguayens connaissent sans doute actuellement la période la plus faste de leur courte histoire.

    Le Club Atletico Torque n’a été fondé qu’en 2007 et n’avait jamais évolué en Primera Division uruguayenne avant son rachat par CFG en avril 2017. Quelques mois plus tard, il obtenait toutefois sa montée dans l’élite. Redescendu aussitôt, Torque a retrouvé la Primera Division dès 2019 en remportant la Segunda Division pour la deuxième fois en trois saisons.

    L’année suivante, CFG a rebaptisé le club Montevideo City Torque et lui a donné un nouvel écusson, davantage conforme à son identité visuelle. Dans une autre décision peu surprenante et, de toute évidence, bien moins controversée, CFG a également considérablement amélioré les infrastructures de Torque. Ouverte en mars 2021, la City Football Academy Montevideo accueille non seulement les équipes masculines, féminines et de jeunes du club, mais aussi l’ensemble de ses activités de recrutement en Amérique du Sud.

    On pourrait soutenir que ces investissements dans les infrastructures portent désormais leurs fruits. Torque a certes de nouveau été relégué en 2023, mais le club est remonté en Primera Division l’an dernier et occupe actuellement la troisième place du classement, à seulement deux points du leader, Penarol. Il a également atteint les demi-finales de la Copa Americana 2026.

    La T espérera donc que rien ne viendra déstabiliser CFG, alors que ce club encore jeune semble en passe de devenir un acteur majeur du football uruguayen.

  • Gérone

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    Pere, le frère de Pep Guardiola (tout à droite), est le président du conseil d’administration de Gérone.

    Il y a deux ans à la même époque, Gérone était présenté comme un exemple éclatant des avantages potentiels d’un modèle de propriété multiclub. Le club catalan disputait la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, après avoir décroché une remarquable troisième place en Liga la saison précédente. Il avait par ailleurs accueilli plusieurs joueurs prometteurs de Manchester City en prêt depuis que CFG avait acquis 44,3 % du capital du club en août 2017, une participation portée depuis à 47 %.

    Aujourd’hui, pourtant, Gérone est de retour en Segunda División pour la deuxième fois en sept ans, et ses supporters se demandent si les propriétaires majoritaires du club ont réellement ses intérêts à cœur.

    Lors d’une conférence de presse tendue organisée peu après la relégation de la saison dernière, le président du club, Delfi Geli, a rejeté les accusations de certains supporters qui le décrivaient comme une simple « marionnette ». Pere Guardiola, à la tête du conseil d’administration, a quant à lui réagi avec colère à l’idée qu’il serait un « intermédiaire rémunéré à la commission » travaillant pour Manchester City, où son frère Pep a été entraîneur principal pendant dix ans.

    « Nous n’avons jamais pris un euro au club, ni sous forme de dividendes ni d’une quelconque autre manière, a déclaré Pere aux journalistes. Et lorsque Gérone en a eu besoin, nous avons fait un effort. L’argent a été investi sur le terrain pour constituer les meilleurs effectifs. Nous ne sommes pas des opportunistes ; cela fait longtemps que nous sommes ici. »

    Les groupes de supporters estiment toutefois que l’effectif n’a pas été suffisamment renforcé après la qualification pour la Ligue des champions. Cela tient sans doute au fait que CFG a dû, dans les faits, prendre temporairement ses distances avec Gérone cette saison-là afin de ne pas enfreindre la règle de l’UEFA interdisant à des clubs ayant les mêmes propriétaires de participer à la même compétition. Cet épisode a clairement montré la place qu’occupait le club catalan dans la hiérarchie de CFG.

    Les supporters restent également frustrés par l’absence persistante d’avancées concernant les améliorations prévues des infrastructures du club, notamment le projet de réaménagement de l’Estadi Montilivi. On peut donc dire que le projet de CFG à Gérone était déjà entouré d’incertitudes avant même les derniers développements spectaculaires de l’affaire Manchester City.

  • Shenzhen Peng City

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Ferran Soriano voyait dans le club chinois un moyen pour CFG d’accéder à un marché immense et donc potentiellement lucratif.

    « Nous croyons fermement à l’avenir du football en Chine », a déclaré Ferran Soriano, directeur général de CFG, après que City a acheté de manière inattendue 47 % du capital de Sichuan Jiuniu, club de troisième division, en 2019. « Nous nous engageons sur le long terme à développer le club de manière durable et à former les talents du football chinois. »

    « Notre priorité immédiate est de renforcer notre niveau de jeu en nous appuyant sur notre expérience et notre savoir-faire, de créer des liens solides avec nos supporters et de bâtir une présence forte dans la communauté. »

    La communauté locale s’est toutefois révélée moins importante pour CFG qu’il ne le prétendait : Sichuan Jiuniu a non seulement été rebaptisé, mais a aussi été transféré à Shenzhen avant ses débuts en championnat chinois de première division en 2024, sous le nom de Shenzhen Peng City. Le club a évité de justesse la relégation lors de ses deux premières saisons dans l’élite, mais se montre bien plus compétitif cette saison.

    Il est cependant difficile de savoir quel effet un éventuel échec du recours de City pourrait avoir sur la progression de Shenzhen. CFG n’est pas actionnaire majoritaire du club et la perception est qu’il considère l’équipe chinoise davantage comme une entreprise commerciale que comme un projet sportif, avec, selon les analyses, une priorité donnée au développement de la marque et à l’établissement de relations solides avec les partenaires commerciaux de la région plutôt qu’à la conquête de trophées majeurs.

  • Lommel

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    Lommel tire actuellement son épingle du jeu pour sa première saison de retour dans l’élite belge après 23 ans d’absence, mais dépend fortement de CFG.

    Dans un entretien accordé à ESPN en 2022, Al-Mubarak a souligné que « sans faire partie du CFG, un club comme Lommel n’aurait jamais accès, même dans une infime mesure, au réseau mondial de données dont il bénéficie aujourd’hui, de Melbourne à Montevideo en passant par l’Italie ».

    « La valeur réside dans les données, a déclaré le président de Manchester City. La valeur réside dans le système qui rassemble toutes ces données et les rend utiles à tout le monde. » Cela a assurément joué un rôle déterminant dans la montée de Lommel en première division belge plus tôt cette année, une première depuis 2003.

    Il faut toutefois noter que, si le club est considéré comme un lieu de développement pour les jeunes joueurs, l’adolescent norvégien Sverre Nypan étant actuellement prêté au Soevereinstadion, il n’a encore fourni aucun joueur à Manchester City depuis son entrée dans le CFG en mai 2020. Les récentes informations selon lesquelles Manchester City a injecté 23 millions d’euros supplémentaires dans Lommel, une somme considérable à l’échelle du football belge, soulignent également à quel point le club dépend du CFG pour son financement.

    Lommel souffrirait donc plus que la plupart des autres clubs d’une simple réduction des investissements dans les clubs du CFG, car il est loin d’avoir le même statut ou les mêmes infrastructures que certains des autres clubs du groupe.

    Le Royal Excelsior Virton a même affirmé, en accusant son rival d’avoir enfreint le droit de l’Union européenne (UE) en 2023 en recevant des « subventions étrangères », que Lommel ne pourrait même pas obtenir de licence pour jouer en Pro League sans le soutien d’Abou Dhabi !

  • Troyes

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Savio a signé à Troyes en 2022, mais n’a jamais disputé la moindre minute avec le club français avant de rejoindre Manchester City il y a deux ans.

    Nulle part CFG n’a fait face à une contestation aussi vive des supporters qu’au stade de l’Aube. Troyes a certes obtenu sa promotion en Ligue 1 un peu plus de huit mois après que CFG est devenu l’actionnaire majoritaire du club, en septembre 2020, mais le club aurait terminé en troisième division du football français en 2024 si Bordeaux n’avait pas été rétrogradé rétroactivement à sa place pour des problèmes financiers.

    Au plus fort des difficultés de l’équipe, les supporters ont même provoqué l’arrêt d’un match à domicile contre Valenciennes en jetant des fumigènes sur la pelouse, tandis que des chants ironiques « Merci, City » résonnaient dans le stade.

    La frustration des supporters avait plusieurs causes, notamment la nomination désastreuse en interne de l’entraîneur Patrick Kisnorbo, qui avait auparavant dirigé Melbourne City, un autre club de CFG. Mais l’épisode qui illustre le mieux les tensions entre les supporters et les propriétaires est le passage de Savio sous contrat à Troyes. Recruté en 2022 en provenance de l’Atletico Mineiro, le Brésilien n’a jamais disputé le moindre match pour le club avant d’être vendu à Manchester City pour seulement 30,8 millions de livres sterling, après une saison remarquable en prêt à Gérone.

    Ainsi, même si Troyes est désormais de retour en Ligue 1, nombre de ses supporters seraient toujours ravis de voir CFG partir.

  • Palerme

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    Le Palerme de Pippo Inzaghi compte quatre points d’avance en tête de la Serie B.

    Palerme possède une longue et fière histoire et survivrait très probablement sans le soutien d'Abou Dhabi, d'une manière ou d'une autre. Après tout, le club s'est retrouvé en quatrième division italienne il y a sept ans en raison de graves irrégularités financières, mais avait tout de même retrouvé la Serie B au moment de son rachat par le CFG en 2022.

    Il reste toutefois indéniable que la perte du soutien d'Abou Dhabi porterait un coup terrible au club. Depuis qu'il a déboursé 13 millions d'euros (11 millions de livres sterling/14 millions de dollars) pour acquérir 80 % du capital du club sicilien, une participation aujourd'hui portée à 94,9 %, le CFG a investi des sommes importantes à Palerme, ce qui a permis l'ouverture, en avril 2024, du tout premier centre d'entraînement appartenant au club.

    Plus important encore, le CFG finance également la construction d'un nouveau stade qui figure sur la liste des sites potentiels pour l'Euro 2032 établie par la Fédération italienne de football (FIGC). Les travaux ne doivent toutefois commencer que l'année prochaine. Palerme et ses supporters suivront donc l'issue de l'appel de City de plus près que la plupart.

    L'équipe de Pippo Inzaghi occupe actuellement la tête du classement de Serie B, ce qui met Palerme en bonne voie pour retrouver l'élite pour la première fois depuis 2017. Mais ses espoirs de s'y maintenir dépendraient fortement de la poursuite du soutien du CFG.

  • Bahia

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    Bahia joue à l’Arena Fonte Nova, un stade de 50 000 places qui a accueilli la Coupe du monde 2014.

    Après le rachat de Bahia par CFG en 2023, Soriano a déclaré que l’une des principales motivations était de développer le football brésilien « d’un point de vue économique ». « Le potentiel est spectaculaire », a-t-il déclaré. « C’est la plus grande source de talents au monde. Il ne faut pas laisser passer cette occasion et je veux apporter mon aide. »

    Cependant, le principal objectif de CFG était clairement de puiser dans ce vivier de talents, en particulier dans le nord-est du pays, très peu développé, où Bahia est de loin le club le plus important et le plus populaire.

    Après le rachat, les supporters débordaient d’enthousiasme, convaincus que CFG ferait de Bahia l’une des équipes les plus fortes du Brésil. Soriano avait toutefois prévenu d’emblée que ce serait un long processus, et ni Bahia ni City n’ont encore véritablement constaté les effets positifs de ce partenariat.

    Le club brésilien reste néanmoins le dernier à avoir rejoint le projet CFG, et son équipe première a incontestablement progressé de manière régulière au cours des deux saisons et demie écoulées. L’équipe de Rogerio Cenio occupe actuellement la sixième place du classement de Serie A. Il faut aussi noter que le président Emerson Ferretti accorde une confiance totale à CFG, qu’il a défendu face aux critiques jugeant le groupe inapproprié comme potentiel propriétaire d’un club réputé pour ses positions progressistes et son engagement social.

    Il a également déclaré, fait assez significatif, que les 115 accusations portées contre City concernant les règles financières de la Premier League n’avaient eu absolument aucun effet sur les négociations entourant la vente du club, ce qui illustrait à quel point Bahia tenait à rejoindre le plus grand groupe multipropriétaire du football.

    Bien sûr, les prochains mois permettront de mieux déterminer si Bahia a fait le bon choix, tout comme les autres membres de CFG.