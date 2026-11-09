Ce que les accusations visant Manchester City signifient pour le reste du City Football Group

Il faut d’emblée préciser que NYCFC, comme tout autre club du CFG, ne risque aucune sanction liée à l’affaire concernant Manchester City. Ce sont des entités distinctes qui évoluent dans des juridictions différentes, comme l’a déjà indiqué Don Garber, le président de la MLS.

« La MLS examine comment les propriétaires se comportent au regard des règles qui s’appliquent ici, en Major League Soccer », a déclaré l’Américain lors du sommet Front Office Sport Tuned In le mois dernier. « Nous ne nous intéressons pas à ce que font les propriétaires de nos équipes dans d’autres ligues et, franchement, je ne pense pas que les autres ligues s’intéressent à ce que font les propriétaires qui investissent aussi dans d’autres sports.

« Le fait de posséder plusieurs équipes est une situation que nous connaissons tous, que nous gérons, et nous avons nos propres règles concernant leur comportement. »

La crainte, toutefois, est que NYCFC et les autres clubs du groupe puissent être affectés par les retombées acrimonieuses d’une affaire extrêmement controversée qui a déjà poussé de hauts responsables du football anglais à demander que les propriétaires de Manchester City soient chassés de l’Etihad.

Manchester City étant le club phare du groupe, la perte du contrôle de leur bien le plus précieux ferait inévitablement planer des doutes sur l’avenir du plus grand projet de propriété multi-clubs, ce qui ne serait évidemment pas une bonne nouvelle pour NYCFC. Le club a été entièrement façonné à l’image de Manchester City, puisque le CFG a pu bâtir la franchise de zéro. Contrairement aux autres équipes citées ici, NYCFC n’existait pas avant que Manchester City et les New York Yankees ne s’associent pour acquérir les droits permettant de créer la 20e franchise de MLS en mai 2013.

Bien que certains supporters aient exprimé leur mécontentement depuis les débuts de l’équipe en MLS en 2015, notamment lorsque l’arrivée de Frank Lampard a été retardée en raison de la prolongation de son séjour à Manchester City, NYCFC est désormais solidement installé dans le football américain et a même remporté la MLS Cup en 2021.

Le CFG a également financé la construction d’un nouveau stade, l’Etihad Park, qui doit ouvrir l’an prochain. La franchise dispose donc de solides bases, quoi qu’il advienne en Angleterre dans les mois à venir.

Une éventuelle vente de la franchise plus tard pourrait toutefois entraîner une refonte radicale de son image, même si Garber et d’autres semblent ne voir aucun problème avec les propriétaires actuels ni aucun risque que la réputation de NYCFC en pâtisse.