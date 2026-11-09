Ce que les accusations visant Manchester City signifient pour le reste du City Football Group

Le 29 septembre, la Premier League a confirmé que Manchester City avait été reconnu coupable de 114 infractions à son règlement financier. Après avoir examiné pendant près de deux ans l’ensemble des éléments présentés lors d’une audience de 42 jours, achevée en décembre 2024, une commission indépendante a conclu que le club avait artificiellement gonflé ses revenus d’environ 830 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) entre 2009 et 2018, avec l’aide de plusieurs contrats « fictifs » conclus avec différents partenaires commerciaux.
Aucune sanction n’a été annoncée et City, qui continue de clamer son innocence, a depuis fait appel. Il pourrait donc s’écouler plusieurs mois avant que l’issue définitive soit connue. Toutefois, si la décision initiale est confirmée, les conséquences pourraient être catastrophiques pour le club de l’Etihad : compte tenu de l’ampleur de la tricherie présumée, une relégation imposée est une possibilité bien réelle.
Les répercussions se feraient toutefois sentir dans le monde entier, car City n’est que l’un des 10 clubs détenus en totalité ou en partie par le City Football Group (CFG), une société holding basée au Royaume-Uni et détenue majoritairement par l’Abu Dhabi United Group (ADUG)...
Note : Club Bolivar et Yokoham F. Marinos sont des clubs partenaires et ne sont donc pas inclus