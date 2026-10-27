Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
USMNT

Cavan Sullivan, Mathis Albert et les cinq espoirs les plus prometteurs de la sélection masculine des États-Unis

GOAL passe en revue les cinq étoiles montantes qui suscitent le plus d’engouement en ce moment.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Si le football masculin aux États-Unis n’évolue peut-être pas au plus haut niveau, il est un domaine dans lequel le pays excelle à l’échelle mondiale : susciter l’engouement. Peu de pays savent aussi bien mettre leurs jeunes espoirs en lumière et, après des années d’attente, ceux-ci commencent à répondre aux attentes, voire parfois à les dépasser.

    La première trêve internationale après la Coupe du monde en a offert de nombreux exemples, avec un rassemblement réunissant 13 joueurs appelés pour la première fois et huit adolescents. Ces derniers n’ont jamais semblé dépassés : ils ont dicté le jeu, marqué des buts et, au bout du compte, suscité encore plus d’enthousiasme autour de leur potentiel évident.

    Les joueurs qui se distinguent ainsi ne manquent pas, et tous n’ont pas pu intégrer ce top 5. Le vivier de jeunes talents est si fourni que des joueurs comme Zavier Gozo, Peyton Miller et Diego Kochen restent juste aux portes du classement. Tous trois pourraient devenir titulaires très prochainement : leur absence de cette liste ne constitue donc pas une critique, mais montre à quel point cette nouvelle génération pourrait être enthousiasmante.

    Qui sont donc les cinq espoirs de l’USMNT les plus prometteurs du moment ? GOAL fait le point...

  • 5. Julian Hall

    imago-sport-1083855278.jpg
    Marty Jean Louis

    La cote de Hall grimpe après une trêve internationale marquée par son éclosion.

    Oui, la cinquième place semble un peu basse, surtout après qu’il a, selon certaines informations, égalé Pelé, rien que ça, en marquant lors de ses trois premiers matches en sélection. 

    Il faut plutôt y voir un compliment pour les autres joueurs de la liste, car Hall a le potentiel pour devenir un très bon joueur. 

    L’attaquant adolescent continue de s’épanouir en MLS et devrait bientôt évoluer aussi en Europe. C’est là que les véritables tests commenceront. Il a le sens du but, certes, mais aura-t-il les qualités athlétiques nécessaires pour vraiment faire la différence au plus haut niveau ? Et, dans un football international qui repose davantage sur les qualités athlétiques que le football de club, parviendra-t-il un jour à prendre le dessus sur Folarin Balogun, la révélation de la dernière Coupe du monde ? 

    Si la réponse à ces questions est « oui », l’USMNT disposera d’un sacré attaquant. 

  • 4. Neil Pierre

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pierre est grand, oui, mais il s’affirme aussi comme un défenseur de premier plan.

    Il a peut-être, ou peut-être pas, le même potentiel brut que Hall, mais il répond à un besoin important au sein du vivier de joueurs de l’USMNT. 

    L’USMNT a cruellement besoin d’un défenseur central dans cette nouvelle génération, et Pierre semble être celui qu’il lui faut. Du haut de ses 2,01 m, il est évidemment très, très grand, mais il progresse aussi nettement sur les plans défensif et technique. Ajoutez à cela sa domination dans les airs sur coups de pied arrêtés et vous obtenez un profil comme on n’en a encore jamais vu. 

    Reste, là encore, la question de ses qualités athlétiques. Ce n’est pas un hasard si les joueurs de son gabarit sont rares au plus haut niveau. Pour y parvenir, il devra être bien au-dessus de la moyenne sur le plan athlétique, mais les premiers signes montrent qu’il pourrait l’être. 

  • 3. Adri Mehmeti

    imago-sport-1083977328.jpg
    ZUMA Press Wire

    Mehmeti est un joueur d’un genre que le football aux États-Unis n’avait encore jamais produit.

    Les comparaisons avec Sergio Busquets sont un peu exagérées, mais on comprend l’idée. Et la « vision » est justement le maître-mot pour Mehmeti. 

    Ce qui impressionne le plus dans son jeu, c’est sa façon de le lire, bien au-delà de son âge. Il fait preuve d’intelligence avec le ballon et lit bien le jeu. Le week-end dernier, la manière dont il s’est joué du champion du monde Rodrigo de Paul a montré qu’il avait aussi quelques tours dans son sac. 

    Reste, encore une fois, la question de ses capacités athlétiques. S’il est à l’aise balle au pied, il doit encore prouver qu’il peut couvrir suffisamment de terrain pour rivaliser avec les meilleurs. L’associer à quelqu’un comme Tyler Adams peut l’aider, mais les tout meilleurs savent peser sur le jeu avec et sans ballon. C’est la prochaine grande étape pour Mehmeti.

  • 2. Mathis Albert

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Le jeune espoir du Borussia Dortmund a brièvement été le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection masculine des États-Unis.

    La formule est bien connue et, si l’on avait établi cette liste à différents moments au cours de la dernière décennie, elle aurait figuré tout en haut : un attaquant prometteur du Borussia Dortmund. Si Albert n’occupe pas la première place, c’est un signe des temps, tant son potentiel est élevé.

    Il l’a montré lors de la récente trêve internationale en inscrivant son premier but en sélection contre le Chili. Les qualités d’Albert sautent aux yeux : sa vitesse, sa capacité à dribbler et, surtout, l’assurance avec laquelle il utilise ces deux atouts face aux joueurs adultes qui se dressent sur sa route. Il l’a démontré à tous les niveaux jusqu’ici, mais doit encore le faire plus souvent.

    Sa percée au Borussia Dortmund semble se profiler. Dans le cas contraire, des sources indiquent à GOAL que plusieurs grands clubs européens se tiennent prêts à saisir leur chance. Albert semble promis au plus haut niveau, ce qui donnerait aux États-Unis un ailier dangereux, capable de faire basculer un match sur une seule course ou un seul dribble.

  • 1. Cavan Sullivan

    imago-sport-1084122504.jpg
    ZUMA Press Wire

    Sullivan est peut-être le joueur qui a suscité le plus d’engouement dans l’histoire du football aux États-Unis.

    Il suscite autant d’attentes que Freddy Adu et Christian Pulisic à leur époque et, récemment, Sullivan est même allé au-delà.

    Quelques jours seulement après qu’Albert est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de la sélection masculine des États-Unis, Sullivan lui a ravi ce record grâce à un but splendide contre le Mexique. Le plus impressionnant, c’est que, d’une certaine manière, cela n’avait rien d’une surprise. Vu la façon dont il mène le jeu du Philadelphia Union en MLS, ce grand moment semblait n’être qu’une question de temps.

    Bien sûr, il lui reste encore à progresser, mais les progrès accomplis par l’attaquant de 17 ans depuis la Coupe du monde sont immenses. Il est le plus enthousiasmant des espoirs américains et peut-être même le plus enthousiasmant de leur histoire. C’est pourquoi il occupe la première place d’une liste où la concurrence n’a jamais été aussi forte.