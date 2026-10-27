Cavan Sullivan, Mathis Albert et les cinq espoirs les plus prometteurs de la sélection masculine des États-Unis

Si le football masculin aux États-Unis n’évolue peut-être pas au plus haut niveau, il est un domaine dans lequel le pays excelle à l’échelle mondiale : susciter l’engouement. Peu de pays savent aussi bien mettre leurs jeunes espoirs en lumière et, après des années d’attente, ceux-ci commencent à répondre aux attentes, voire parfois à les dépasser.

La première trêve internationale après la Coupe du monde en a offert de nombreux exemples, avec un rassemblement réunissant 13 joueurs appelés pour la première fois et huit adolescents. Ces derniers n’ont jamais semblé dépassés : ils ont dicté le jeu, marqué des buts et, au bout du compte, suscité encore plus d’enthousiasme autour de leur potentiel évident.

Les joueurs qui se distinguent ainsi ne manquent pas, et tous n’ont pas pu intégrer ce top 5. Le vivier de jeunes talents est si fourni que des joueurs comme Zavier Gozo, Peyton Miller et Diego Kochen restent juste aux portes du classement. Tous trois pourraient devenir titulaires très prochainement : leur absence de cette liste ne constitue donc pas une critique, mais montre à quel point cette nouvelle génération pourrait être enthousiasmante.

Qui sont donc les cinq espoirs de l’USMNT les plus prometteurs du moment ? GOAL fait le point...