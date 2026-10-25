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Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

« C’était gangrené de l’intérieur » : L’ascension et la chute de l’Olympique de Marseille de Bernard Tapie

Ce Français flamboyant a bâti l’une des équipes les plus enthousiasmantes de l’histoire du football européen, mais le club tout entier s’est effondré dans des circonstances sidérantes.

Mark Doyle
Traduit par

  • La question de savoir si Manchester City devrait être privé de tous les titres remportés alors qu’il enfreignait « systématiquement » les règles financières de la Premier League fait actuellement l’objet d’un vif débat dans le football anglais. Cela semble être la bonne chose à faire, puisqu’il est clair que City n’aurait pas remporté ces trophées sans avoir artificiellement gonflé les revenus du club « de plus de 900 millions de livres sterling » sur une période de neuf ans.

    Toutefois, certains pourraient faire valoir, sans minimiser en rien l’ampleur de la tricherie de City (le verdict de culpabilité étant bien sûr susceptible d’appel), que le mal est déjà fait et que ses triomphes sont déjà entachés, que les livres de records soient modifiés ou non.

    L’unique sacre de Marseille en Ligue des champions tendrait certainement à confirmer cette idée. Le club français figure toujours comme vainqueur officiel de l’édition 1992-93. L’UEFA ne lui a jamais retiré son titre et pourtant, aux yeux du monde du football, sa victoire 1-0 contre l’AC Milan à Munich ne compte pas vraiment.

    Basile Boli considère peut-être encore son but victorieux, inscrit de la tête à la 44e minute au stade olympique, comme une « tête pour l’éternité », mais absolument tout ce que Marseille a accompli pendant l’âge d’or du club restera à jamais associé aux matches truqués. Et si les joueurs n’y étaient pour rien, la responsabilité en revenait à leur président, Bernard Tapie, le Donald Trump français

  • « Une Ferrari sans freins »

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    Tapie était réputé pour son panache, son impitoyabilité et sa ténacité.

    Tapie était l’un des personnages les plus hauts en couleur et les plus controversés de France. Patrick Le Lay, ancien président de la chaîne de télévision commerciale TF1, le décrivait comme « une Ferrari sans freins ». Après avoir échoué à faire carrière dans la chanson et en tant que pilote de Formule 3, il s’est lancé dans les affaires et est devenu multimillionnaire en reprenant des entreprises en faillite.

    De son propre aveu, il « ne connaissait rien au football » lorsque le maire de Marseille, Gaston Defferre, lui a proposé de racheter le seul club de football professionnel de la ville.

    Pourtant, Tapie, qui nourrissait des ambitions politiques, commençait à comprendre pleinement les avantages qu’il y avait à posséder une équipe sportive performante, après avoir déjà connu un grand succès avec son équipe cycliste La Vie Claire.

    Defferre a fini par le convaincre en lui disant : « Je ne vous vends pas une équipe, je ne vous vends pas un stade, je vous vends un public. »

    À l’image de Silvio Berlusconi, ancien propriétaire et président de l’AC Milan et autre entrepreneur haut en couleur devenu homme politique, Tapie a sauvé un géant déchu du football d’une possible ruine financière. Il a racheté Marseille pour un franc symbolique en avril 1986, puis s’est rapidement attelé à bâtir la meilleure équipe que la France ait jamais connue.

  • « Comme les Harlem Globetrotters »

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    En 1989, Marseille a fait de Chris Waddle le troisième joueur le plus cher de l’histoire du football. Il le lui a rendu en offrant des moments de magie.

    Quelques mois seulement après avoir pris le contrôle du club, Tapie a recruté deux membres de l'équipe de France présente à la Coupe du monde 1986 : le milieu expérimenté Alain Giresse et le jeune attaquant prometteur Jean-Pierre Papin. C'était sa façon d'envoyer un message aux principaux rivaux de Marseille.

    En arrachant Giresse à Bordeaux et en devançant Monaco pour recruter Papin, Tapie estimait leur avoir « fait comprendre que, désormais, c'était moi le patron ». Marseille est alors incontestablement devenu la force dominante sur le marché français des transferts.

    Le succès n'a toutefois pas été immédiat. Le titre de Division 1 lui a échappé en 1987, Bordeaux terminant avec quatre points d'avance sur l'OM. Mais l'argent n'était vraiment pas un problème pour Tapie, qui a continué à injecter des millions dans le club.

    Son investissement a fini par porter ses fruits : renforcée par l'arrivée d'autres joueurs de premier plan, comme Franck Sauzee et Karlheinz Forster, l'équipe a réalisé le doublé national sous la direction de Gerard Gili en 1989.

    Pour Tapie, cependant, l'objectif ultime était de conquérir l'Europe. Les dépenses se sont donc poursuivies, avec de nouvelles arrivées retentissantes, notamment celles de Carlos Mozer et Chris Waddle. Marseille était alors, en quelque sorte, le Paris Saint-Germain de son époque.

    « Je décris toujours cette période comme un séjour sur Fantasy Island », a confié l'ancien ailier de l'Angleterre Waddle à SportsMole. « Notre façon de jouer, le rôle qu'on m'avait donné, l'organisation de l'équipe, les joueurs qu'elle comptait : nous avions tout simplement une équipe incroyable. Les supporters étaient incomparables, passionnés. Une équipe, une ville.

    « Les vestiaires n'avaient rien de spécial et le Vélodrome était délabré, mais, où que nous allions, nous bénéficiions de ce soutien extraordinaire. Nous étions un peu comme les Harlem Globetrotters : tout le monde voulait avoir sa part de nous.

    « L'esprit d'équipe était bon, les joueurs avaient un mental solide et nous avions un président fort en la personne de Bernard Tapie, qui se montrait impitoyable quand on perdait ! »

    Waddle a découvert à quel point Tapie pouvait être impitoyable lorsque celui-ci a décidé de se séparer de certains joueurs qui avaient fait de Marseille sans doute l'équipe la plus enthousiasmante du football mondial, frustré par son incapacité à remporter la Coupe d'Europe.

    L'OM de Raymond Goethals était passé tout près du titre en 1991, mais avait été battu aux tirs au but en finale par une équipe de l'Étoile rouge de Belgrade qui avait, de fait, joué pour atteindre cette séance dès le coup d'envoi.

    Après une élimination surprise face au Sparta Prague au deuxième tour, en novembre 1991, Tapie a toutefois décidé de remanier l'effectif l'année suivante. Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksic et Rudi Voller, entre autres, sont arrivés, tandis que des joueurs appréciés des supporters, comme Waddle et Papin, sont partis.

    Ces changements audacieux ont produit l'effet escompté. Ce que Marseille a perdu en panache, il l'a gagné en solidité et, le 26 mai 1993, l'équipe de Goethals a battu Milan de justesse lors de la toute première finale de la Ligue des champions, grâce à une superbe tête de Boli juste avant la pause.

    Compte tenu de la qualité de l'effectif et de l'immense fortune de Tapie, cette victoire aurait pu marquer le début d'une dynastie. Elle s'est au contraire révélée être la fin peu glorieuse d'une période de succès sans précédent pour Marseille.

  • « Il faut gagner à tout prix »

    FBL-FRANCE-OM-VALENCIENNES
    AFP

    Tapie était vraiment prêt à tout pour aider Marseille à gagner des matches.

    Très tôt après l’arrivée de Tapie au Vélodrome, il est devenu évident qu’il était prêt à tout pour propulser Marseille au sommet du football européen.

    En 1987, Monaco était sur le point de recruter Abedi Pele, que convoitait également l’OM, lorsque Tapie a convaincu le Ghanéen de refuser une prise de sang dans le cadre de sa visite médicale. Puis, avec l’aide d’une personne travaillant au Stade Louis II, Tapie a répandu la rumeur selon laquelle Pele était séropositif. C’était entièrement faux, mais Monaco a néanmoins renoncé au transfert, ce qui a permis à Tapie de recruter le milieu offensif pour Marseille. « C’est comme ça », a déclaré Tapie par la suite, « il faut gagner à tout prix. »

    Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que le président marseillais ait été prêt à enfreindre la loi pour réaliser son rêve de remporter la Coupe d’Europe, en soudoyant des joueurs de Valenciennes afin qu’ils laissent l’OM gagner, six jours avant la finale de la Ligue des champions contre Milan à Munich.

    Jean-Jacques Eydelie a servi d’intermédiaire à Tapie. Le milieu de terrain marseillais avait joué avec le capitaine de Valenciennes Christopher Robert et l’attaquant argentin Jorge Burruchaga à Nantes. Dans son autobiographie, Eydelie a écrit : « Bernard Tapie m’a dit : “Il faut absolument que tu prennes contact avec tes anciens coéquipiers. Nous ne voulons pas qu’ils fassent les idiots et qu’ils nous cassent avant la finale.” »

    Le 20 mai 1993, Marseille a ouvert le score lors de son match décisif de Ligue 1 contre Valenciennes grâce à un but de Boksic à la 21e minute. Quelques instants plus tard, Robert est sorti en raison d’une blessure présumée. À la mi-temps, Jacques Glassmann, qui avait refusé la demande de Robert de l’aider à laisser gagner l’OM, a révélé le complot à l’entraîneur de Valenciennes Boro Primorac, avant d’en informer l’arbitre Jean-Marie Veniel en seconde période.

    Veniel s’est entretenu avec les autres officiels ainsi qu’avec le capitaine marseillais Didier Deschamps. Il a mentionné dans son rapport d’après-match les accusations de trucage formulées par Glassmann, mais a laissé la rencontre se poursuivre. Marseille s’est imposé 1-0 et a terminé en tête du classement avec deux points d’avance sur le PSG.

    Deux semaines plus tard, Robert a toutefois avoué avoir accepté un pot-de-vin. Les enquêteurs ont ensuite découvert 250 000 francs enterrés dans le jardin de sa tante. L’affaire avait quelque chose de grotesque, tout comme la défense de Tapie, selon laquelle Robert avait reçu cet argent sous forme de prêt pour ouvrir un restaurant. Mais les conséquences ont été graves pour Marseille : le club a été privé de son titre de champion de France 1992-93 et rétrogradé d’office en deuxième division en 1994.

    L’année suivante, Tapie a été reconnu coupable de trucage de match et de fraude, puis condamné à deux ans de prison, même s’il n’a finalement purgé que six mois. Il a toujours clamé son innocence face à ces accusations, mais d’autres allégations de corruption sont apparues dans les années qui ont suivi.

    L’ancien entraîneur des Rangers Walter Smith a confié au Daily Record en 2011 : « Je m’entendais bien avec l’entraîneur du CSKA Moscou (Gennadi Kostylev) et nous prenions un verre avant notre match à Ibrox [lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 1992-93]. Ils avaient perdu 6-0 contre Marseille et je lui ai demandé ce qui s’était passé. Il m’a dit : “Mon gardien et d’autres joueurs ont tous reçu de l’argent.”

    « Apparemment, on lui a aussi demandé qui, des Rangers ou de Marseille, atteindrait la finale. Il a affirmé que Marseille y serait et, quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu : “Ils paient plus.” »

    Tapie n’a cependant jamais été condamné pour un autre trucage de match et, en 2017, lorsqu’un cancer de l’estomac lui a été diagnostiqué, il a affirmé ne rien regretter de sa manière d’avoir mené ses affaires.

    « Quand on a gagné le Tour de France, la Ligue des champions, qu’on a été ministre, chanteur, acteur… qu’est-ce que je n’ai pas fait ? » a-t-il demandé dans un entretien au Monde. « Je ne peux pas dire que la vie ne m’a pas gâté. »

    Fait révélateur, même après sa mort en octobre 2021, « Le Boss » a continué d’être vénéré par les supporters marseillais. Lors du premier match du club à domicile après sa disparition, ils ont déployé au Vélodrome une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Avec toi, on a atteint les sommets ! »

    Tout le monde ne garde cependant pas un souvenir aussi ému du passage de Tapie. Comme l’a dit un jour l’ancien entraîneur de Monaco Arsene Wenger : « Nous parlons de la pire période qu’ait traversée le football français. Il était gangrené de l’intérieur, à cause de l’influence et des méthodes de Tapie à Marseille. »

    Ainsi, même s’il a bâti une magnifique équipe de football, une triste vérité demeure : ce que les joueurs ont accompli sur le terrain ne peut tout simplement pas être dissocié des actes de leur président en dehors. Les supporters de Manchester City devraient bientôt s’en rendre compte.