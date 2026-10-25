Très tôt après l’arrivée de Tapie au Vélodrome, il est devenu évident qu’il était prêt à tout pour propulser Marseille au sommet du football européen.

En 1987, Monaco était sur le point de recruter Abedi Pele, que convoitait également l’OM, lorsque Tapie a convaincu le Ghanéen de refuser une prise de sang dans le cadre de sa visite médicale. Puis, avec l’aide d’une personne travaillant au Stade Louis II, Tapie a répandu la rumeur selon laquelle Pele était séropositif. C’était entièrement faux, mais Monaco a néanmoins renoncé au transfert, ce qui a permis à Tapie de recruter le milieu offensif pour Marseille. « C’est comme ça », a déclaré Tapie par la suite, « il faut gagner à tout prix. »

Dans ce contexte, il n’est guère surprenant que le président marseillais ait été prêt à enfreindre la loi pour réaliser son rêve de remporter la Coupe d’Europe, en soudoyant des joueurs de Valenciennes afin qu’ils laissent l’OM gagner, six jours avant la finale de la Ligue des champions contre Milan à Munich.

Jean-Jacques Eydelie a servi d’intermédiaire à Tapie. Le milieu de terrain marseillais avait joué avec le capitaine de Valenciennes Christopher Robert et l’attaquant argentin Jorge Burruchaga à Nantes. Dans son autobiographie, Eydelie a écrit : « Bernard Tapie m’a dit : “Il faut absolument que tu prennes contact avec tes anciens coéquipiers. Nous ne voulons pas qu’ils fassent les idiots et qu’ils nous cassent avant la finale.” »

Le 20 mai 1993, Marseille a ouvert le score lors de son match décisif de Ligue 1 contre Valenciennes grâce à un but de Boksic à la 21e minute. Quelques instants plus tard, Robert est sorti en raison d’une blessure présumée. À la mi-temps, Jacques Glassmann, qui avait refusé la demande de Robert de l’aider à laisser gagner l’OM, a révélé le complot à l’entraîneur de Valenciennes Boro Primorac, avant d’en informer l’arbitre Jean-Marie Veniel en seconde période.

Veniel s’est entretenu avec les autres officiels ainsi qu’avec le capitaine marseillais Didier Deschamps. Il a mentionné dans son rapport d’après-match les accusations de trucage formulées par Glassmann, mais a laissé la rencontre se poursuivre. Marseille s’est imposé 1-0 et a terminé en tête du classement avec deux points d’avance sur le PSG.

Deux semaines plus tard, Robert a toutefois avoué avoir accepté un pot-de-vin. Les enquêteurs ont ensuite découvert 250 000 francs enterrés dans le jardin de sa tante. L’affaire avait quelque chose de grotesque, tout comme la défense de Tapie, selon laquelle Robert avait reçu cet argent sous forme de prêt pour ouvrir un restaurant. Mais les conséquences ont été graves pour Marseille : le club a été privé de son titre de champion de France 1992-93 et rétrogradé d’office en deuxième division en 1994.

L’année suivante, Tapie a été reconnu coupable de trucage de match et de fraude, puis condamné à deux ans de prison, même s’il n’a finalement purgé que six mois. Il a toujours clamé son innocence face à ces accusations, mais d’autres allégations de corruption sont apparues dans les années qui ont suivi.

L’ancien entraîneur des Rangers Walter Smith a confié au Daily Record en 2011 : « Je m’entendais bien avec l’entraîneur du CSKA Moscou (Gennadi Kostylev) et nous prenions un verre avant notre match à Ibrox [lors de la phase de groupes de la Ligue des champions 1992-93]. Ils avaient perdu 6-0 contre Marseille et je lui ai demandé ce qui s’était passé. Il m’a dit : “Mon gardien et d’autres joueurs ont tous reçu de l’argent.”

« Apparemment, on lui a aussi demandé qui, des Rangers ou de Marseille, atteindrait la finale. Il a affirmé que Marseille y serait et, quand on lui a demandé pourquoi, il a répondu : “Ils paient plus.” »

Tapie n’a cependant jamais été condamné pour un autre trucage de match et, en 2017, lorsqu’un cancer de l’estomac lui a été diagnostiqué, il a affirmé ne rien regretter de sa manière d’avoir mené ses affaires.

« Quand on a gagné le Tour de France, la Ligue des champions, qu’on a été ministre, chanteur, acteur… qu’est-ce que je n’ai pas fait ? » a-t-il demandé dans un entretien au Monde. « Je ne peux pas dire que la vie ne m’a pas gâté. »

Fait révélateur, même après sa mort en octobre 2021, « Le Boss » a continué d’être vénéré par les supporters marseillais. Lors du premier match du club à domicile après sa disparition, ils ont déployé au Vélodrome une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Avec toi, on a atteint les sommets ! »

Tout le monde ne garde cependant pas un souvenir aussi ému du passage de Tapie. Comme l’a dit un jour l’ancien entraîneur de Monaco Arsene Wenger : « Nous parlons de la pire période qu’ait traversée le football français. Il était gangrené de l’intérieur, à cause de l’influence et des méthodes de Tapie à Marseille. »

Ainsi, même s’il a bâti une magnifique équipe de football, une triste vérité demeure : ce que les joueurs ont accompli sur le terrain ne peut tout simplement pas être dissocié des actes de leur président en dehors. Les supporters de Manchester City devraient bientôt s’en rendre compte.



