La situation actuelle de Bruno Fernandes à Manchester United rappelle la célèbre réplique « On meurt en héros ou on vit assez longtemps pour se voir devenir le méchant », prononcée par Harvey Dent dans The Dark Knight. Dans le film Batman à succès de Christopher Nolan, sorti en 2008, le procureur idéaliste de Gotham City prédit sa propre chute. Les épreuves de la vie et la corruption au sein de la police finissent par lui faire perdre ses principes moraux.

La transformation de Dent en Two-Face, un tueur assoiffé de vengeance, vise à souligner une idée : mourir ou partir vers d’autres horizons quand on est encore à son meilleur est le seul moyen de préserver un héritage sans tache. Les risques auxquels s’expose celui qui tente de s’accrocher au-delà de ce moment, sous le regard du public, sont présentés comme inévitables.

Après avoir porté les espoirs des supporters de United pendant six ans, Fernandes semble avoir manqué le moment idéal pour quitter Old Trafford. L’international portugais est le meilleur joueur du club depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020. Il a même été le meilleur joueur de toute la Premier League la saison dernière, comme l’a confirmé son titre de joueur de l’année de la PFA.

Sans les 21 passes décisives de Fernandes, un record, et son travail incessant en tant que capitaine, United n’aurait pas terminé troisième. Il a été le moteur de la progression de l’équipe sous Michael Carrick, posant les bases d’une éventuelle course au titre en 2026-27.

Pourtant, après seulement sept matches cette saison, Manchester United est revenu à la case départ. Le groupe propriétaire INEOS n’a pas apporté à Carrick le soutien nécessaire lors du mercato estival. L’équipe peine donc, sans surprise, à faire face à la nette augmentation du nombre de matches qu’entraîne sa participation à la Ligue des champions.

Avec seulement sept points en sept matches, Manchester United ressemble davantage à une équipe menacée de relégation qu’à un prétendant au titre. Fernandes, lui, est en train de devenir le méchant de l’histoire : son influence dans le dernier tiers du terrain a presque entièrement disparu. Pire encore, son langage corporel donne l’image d’un homme à bout.

La présence de Fernandes fait désormais plus de mal que de bien. Si Carrick ne le met pas à l’abri des critiques, l’entraîneur, déjà en difficulté, s’exposera à une pression accrue et la saison de United deviendra bientôt irrémédiablement compromise.