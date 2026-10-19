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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

Bruno Fernandes, à bout, doit être soustrait à la pression pour que Manchester United relance sa saison

Le meneur de jeu portugais semble n’être plus que l’ombre de celui qui a porté Manchester United jusqu’à la qualification pour la Ligue des champions la saison dernière. Il ne devrait plus être assuré d’une place de titulaire.

James Westwood
Traduit par

  • La situation actuelle de Bruno Fernandes à Manchester United rappelle la célèbre réplique « On meurt en héros ou on vit assez longtemps pour se voir devenir le méchant », prononcée par Harvey Dent dans The Dark Knight. Dans le film Batman à succès de Christopher Nolan, sorti en 2008, le procureur idéaliste de Gotham City prédit sa propre chute. Les épreuves de la vie et la corruption au sein de la police finissent par lui faire perdre ses principes moraux.

    La transformation de Dent en Two-Face, un tueur assoiffé de vengeance, vise à souligner une idée : mourir ou partir vers d’autres horizons quand on est encore à son meilleur est le seul moyen de préserver un héritage sans tache. Les risques auxquels s’expose celui qui tente de s’accrocher au-delà de ce moment, sous le regard du public, sont présentés comme inévitables.

    Après avoir porté les espoirs des supporters de United pendant six ans, Fernandes semble avoir manqué le moment idéal pour quitter Old Trafford. L’international portugais est le meilleur joueur du club depuis son arrivée du Sporting CP en janvier 2020. Il a même été le meilleur joueur de toute la Premier League la saison dernière, comme l’a confirmé son titre de joueur de l’année de la PFA.

    Sans les 21 passes décisives de Fernandes, un record, et son travail incessant en tant que capitaine, United n’aurait pas terminé troisième. Il a été le moteur de la progression de l’équipe sous Michael Carrick, posant les bases d’une éventuelle course au titre en 2026-27.

    Pourtant, après seulement sept matches cette saison, Manchester United est revenu à la case départ. Le groupe propriétaire INEOS n’a pas apporté à Carrick le soutien nécessaire lors du mercato estival. L’équipe peine donc, sans surprise, à faire face à la nette augmentation du nombre de matches qu’entraîne sa participation à la Ligue des champions.

    Avec seulement sept points en sept matches, Manchester United ressemble davantage à une équipe menacée de relégation qu’à un prétendant au titre. Fernandes, lui, est en train de devenir le méchant de l’histoire : son influence dans le dernier tiers du terrain a presque entièrement disparu. Pire encore, son langage corporel donne l’image d’un homme à bout.

    La présence de Fernandes fait désormais plus de mal que de bien. Si Carrick ne le met pas à l’abri des critiques, l’entraîneur, déjà en difficulté, s’exposera à une pression accrue et la saison de United deviendra bientôt irrémédiablement compromise.

  • Simagrées embarrassantes

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes a été laissé sur le terrain pendant tout le match face à Leeds, malgré son absence d’apport offensif et alors qu’il frôlait le carton rouge.

    La prestation la plus inquiétante de Fernandes à ce jour a eu lieu dimanche, lors du match nul 1-1 de Manchester United face à Leeds à Elland Road. Ce derby des Pennines a été âpre, comme souvent, avec des tacles à répétition et peu de séquences de jeu fluide à apprécier. Au bout du compte, le partage des points était équitable. Mais Manchester United aurait peut-être pu l’emporter si son capitaine n’était pas resté sur le terrain pendant les 90 minutes.

    Les statistiques de Fernandes sont accablantes : seulement 62 % de passes réussies, 20 ballons perdus, aucun dribble réussi et un seul duel remporté sur six. Son attitude boudeuse était également insupportable, et il a eu de la chance de n’écoper que d’un carton jaune, plutôt que de deux, après ses protestations excessives auprès de l’arbitre Darren England à la suite d’un tacle en retard sur Tarik Muharemovic.

    Plus tard en première période, il s’est emporté contre Youri Tielemans parce que le Belge avait adressé un centre à Bryan Mbeumo plutôt qu’à lui. Puis, en fin de match, Fernandes a poussé un cri ridicule après avoir raté un passement de jambes. Le joueur de 32 ans a toujours affiché ses émotions, et ses excès pouvaient être excusés lorsqu’il avait un impact décisif. Désormais, ils sont tout simplement embarrassants.

  • Loyauté aveugle

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Manchester United a montré des signes d’amélioration lors de ses deux derniers matches, mais Fernandes semble ne pas trouver sa place.


    S’il y avait un match où Fernandes méritait de sortir tôt, c’était bien celui-là. Pourtant, cette idée ne semble jamais avoir traversé l’esprit de Carrick. Il n’a procédé qu’à deux changements au milieu en seconde période, écourtant la première titularisation en Premier League de la recrue estivale Carlos Baleba pour faire entrer Mason Mount, éternellement médiocre, avant de remplacer Tielemans par Matheus Cunha.

    « Il va bien, ce n’est pas grave », a déclaré Carrick, interrogé sur la dernière prestation sans éclat de Fernandes. « Il a joué à un poste légèrement différent en milieu de semaine, mais à part ça, c’est à peu près comme d’habitude. Et il est un élément important de notre équipe. Il l’est depuis un certain temps et cela ne va pas changer. »

    D’un côté, Fernandes est le seul joueur de l’effectif actuel à pouvoir prétendre au statut d’intouchable. De l’autre, Carrick ne rend aucun service à Manchester United en lui restant aussi aveuglément fidèle. Face à Leeds, puis lors de la défaite 2-0 contre l’Atlético de Madrid en Ligue des champions mardi dernier, des signes encourageants ont montré qu’il était proche de trouver le bon équilibre au milieu : Baleba et Andrey Santos se sont montrés solides dans le double pivot, tandis que Tielemans a fait preuve de beaucoup d’initiative créative au poste de numéro 10.

    Pour maintenir Fernandes dans l’équipe, Carrick doit le faire jouer à des postes qui ne lui conviennent pas. Placé sur l’aile droite, il a été facilement muselé par l’Atlético, puis a encore moins pesé face à Leeds en occupant la position la plus avancée d’un trio offensif mouvant.

    Cunha aurait de quoi se sentir lésé. La solution évidente serait de laisser Fernandes sur le banc au profit de l’explosif Brésilien, bien mieux adapté à un rôle de second attaquant ou d’attaquant intérieur. Cunha, Mbeumo et Amad Diallo pourraient faire de sérieux dégâts avec Tielemans pour assurer le lien entre le milieu et l’attaque. Mais, dans l’état actuel des choses, Manchester United ne parvient pas à trouver de rythme offensif à cause du manque d’efficacité de Fernandes.

  • « Ras-le-bol »

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes a probablement l’impression de revivre sans cesse la même journée, et il risque d’« exploser » si Carrick ne lui accorde pas de répit.

    Fernandes n’a inscrit aucun but ni délivré aucune passe décisive lors de ses six derniers matches avec United, toutes compétitions confondues. Lors de la seule victoire du club en Premier League cette saison, face à Ipswich Town, le meneur de jeu portugais a inscrit un triplé et servi Mbeumo pour le cinquième but de United dans un large succès 5-2. Il a également marqué lors d’une victoire 4-0 contre Sabah en Ligue des champions, mais ces deux rencontres à domicile opposaient United à des équipes qui découvrent chacune leur compétition cette saison.

    United a laissé échapper des points dans tous les matches à enjeu majeur. La défaite contre Hull City lors de la première journée a donné le ton : le club a perdu l’avantage à deux reprises sur le terrain d’Everton, s’est incliné face à Manchester City réduit à dix et a fait match nul contre Tottenham malgré une nouvelle supériorité numérique.

    Après tant de faux départs vécus à Old Trafford, Fernandes a depuis longtemps dépassé le stade du simple abattement. Il joue comme un soldat vaincu qui n’a plus rien à donner, physiquement ou mentalement.

    Wayne Rooney, légende du club, estime que Carrick doit protéger Fernandes de lui-même avant qu’il ne suive l’exemple de Lisandro Martinez en critiquant publiquement les dirigeants. « Il en a assez. Je pense sincèrement qu’il a l’air de se dire : “Et voilà, ça recommence.” On ne peut pas supporter ça indéfiniment », a déclaré Rooney dans Stick to Unitedplus tôt ce mois-ci.

    « Il a porté l’équipe, mais parfois, il faut être soustrait à cette position, à ce rôle, pour pouvoir souffler à nouveau. J’ai le sentiment qu’on voit maintenant la pression monter et que, si cela continue, il va finir par exploser. Il n’a pas peur de prendre la parole et de donner son avis. Donc, si les choses continuent ainsi, cette explosion aura lieu. »

  • Trahison

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes n’est pas au mieux de sa forme physique depuis quelques semaines, mais son principal problème est manifestement d’ordre psychologique.

    La semaine dernière, Carrick a confirmé que Fernandes jouait malgré une légère blessure contractée lors de la victoire contre Sabah. « Ce n’est pas idéal, mais c’est plus ou moins gérable, a déclaré Carrick avant le déplacement de United à Madrid. Il s’en est presque remis. La blessure est encore un peu présente, mais ce n’est rien de grave. »

    Cela explique en partie sa piètre prestation contre l’Atlético, ainsi que celles livrées auparavant face à Tottenham, Fulham et City. La fatigue serait une excuse valable pour Fernandes, compte tenu de son immense contribution à United la saison dernière et du fait qu’il a disputé tous les matches du Portugal jusqu’aux huitièmes de finale de la Coupe du monde.

    Les contrôles approximatifs et les pertes de balle évitables peuvent être des signes de fatigue, mais aussi découler d’une profonde frustration. Fernandes a toujours été un joueur qui prend beaucoup de risques, mais il force désormais le jeu plus que jamais. Il cède aussi à ses penchants les plus néfastes : au lieu de se tenir droit et d’essayer de remobiliser ceux qui l’entourent, il se plaint auprès de ses coéquipiers, baisse les épaules, lève les bras au ciel ou se prend le visage entre les mains. Ce genre de comportement ne fait qu’entamer davantage le moral du vestiaire.

    Fernandes ne remplit donc pas ses responsabilités de capitaine. Peut-être en a-t-il assez qu’on exige davantage de lui alors que d’autres n’atteignent même pas le minimum requis. Ou peut-être se sent-il trahi par les dirigeants de United, qui lui ont assuré à plusieurs reprises que le club avait l’ambition nécessaire pour empêcher les clubs étrangers de l’attirer.

    United risque de perdre Fernandes gratuitement l’été prochain, à l’expiration de son contrat, même si le club dispose d’une option pour le prolonger d’un an. Peut-être réfléchit-il déjà à sa prochaine destination, voire à un départ avancé à janvier, parce qu’il ne veut pas gâcher davantage d’années au sommet de sa carrière.

    Personne ne pourrait reprocher à Fernandes d’avoir tout cela en tête, mais si le cœur n’y est plus, il doit être mis sur le banc, ne serait-ce que temporairement, jusqu’à ce qu’il y voie parfaitement clair.

  • La cape de héros a disparu

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    Fernandes pourrait connaître à Manchester United la même triste fin que Mohamed Salah à Liverpool

    Fernandes aurait pu quitter Old Trafford à l’été 2025, lorsqu’Al-Hilal avait formulé une offre conséquente pour le recruter, mais il avait décidé de rester. Des intermédiaires saoudiens auraient de nouveau étudié la possibilité de le faire venir lors du dernier mercato. Le géant turc Galatasaray a lui aussi été fortement associé au milieu de terrain, mais Manchester United a clairement indiqué qu’il n’était pas à vendre.

    Une part de Fernandes doit désormais regretter de ne pas être parti. Les supporters de Manchester United auraient été tristes de le voir quitter le club après une saison 2025-26 aussi brillante, mais peu lui auraient reproché de vouloir prendre un nouveau départ ailleurs, surtout lorsqu’il est devenu évident qu’aucune campagne de recrutement d’envergure ne permettrait à l’équipe de franchir un cap.

    Peut-être aurait-il dû prêter davantage attention à ce qui est arrivé à Mohamed Salah à Liverpool. Celui que l’on surnomme le « roi égyptien » a réalisé sa meilleure saison individuelle à Anfield en 2024-25, lorsque Liverpool a remporté la Premier League. Cette campagne lui a valu le titre de joueur de l’année décerné par la PFA. Il avait alors refusé une offre lucrative venue d’Arabie saoudite pour signer un nouveau contrat à 32 ans.

    Salah a ensuite connu un déclin spectaculaire, qui a conduit à une querelle publique avec Arne Slot, ancien entraîneur de Liverpool, et la direction du club. Son nouveau contrat, très lucratif, a finalement été résilié un an avant son terme. Cet épisode peu reluisant a terni son image dans le Merseyside.

    Fernandes n’en est pas encore là, mais il a déjà perdu son statut de héros. Il freine la progression de l’équipe et, contrairement à Salah, il ne peut pas s’appuyer sur des titres en Premier League et en Ligue des champions pour répondre aux nouvelles critiques. Si Carrick n’a pas le courage de le mettre sur le banc, les supporters ne tarderont pas à le réclamer. Un départ acrimonieux pourrait bien suivre.