Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Athens Kallithea GFX HIC 1-1GOAL

Athens Kallithea : Comment un club grec méconnu est devenu l’un des plus branchés du football

Le président de l’AKFC, Ted Philipakos, décrit le projet comme « une véritable histoire d’amour ». Il a joué un rôle majeur dans la transformation du destin et de l’identité du club.

Krishan Davis
Traduit par

  • Vous ne connaissez peut-être pas Athens Kallithea de nom, mais il y a de fortes chances que vous ayez déjà aperçu l’un de ses maillots, au design reconnaissable entre mille, à la fois rétro et sobre : dans des montages soignés sur les réseaux sociaux, sur un terrain de foot à cinq ou au détour d’une rue, dans les quartiers les plus branchés d’une ville.

    Le club fait déjà mieux que ne le laisserait supposer sa taille dans le football grec, mais une transformation menée en coulisses lui a valu un statut culte. Il continue de renforcer sa notoriété mondiale en tant que marque de culture football. Désormais, il vise une réussite durable sur le terrain comme en dehors, ainsi qu’une première participation à une compétition européenne.

    Voici comment ce petit poucet d’Athènes est devenu l’un des clubs les plus tendance de la planète. Et ce n’est que le début...

  • Insuffler une « nouvelle vie »

    Athens Kallithea Gregoris Lamprakis Stadium
    Athens Kallithea FC

    Depuis le rachat mené en 2021 par le président du club, Ted Philipakos, l’Athens Kallithea s’est métamorphosé et a gravi les échelons du football grec.

    L’Athens Kallithea, sous sa forme actuelle, est né de l’initiative de son président Ted Philipakos, un Gréco-Américain né à New York. Ce dirigeant et consultant en image de marque, passionné de football, avait auparavant joué un rôle majeur dans la transformation de Venezia. Durant son passage au club, celui-ci est passé de la faillite en quatrième division italienne à une promotion en Serie A.

    Cette transformation doit beaucoup à une nouvelle identité de marque soignée. Aux côtés de l’équipementier Kappa, Philipakos a travaillé sur différents modèles de maillots et de produits dérivés devenus emblématiques, valant à Venezia d’être considéré comme le « club le plus à la mode du monde » par des publications de référence en matière de style telles que GQ et VERSUS.

    En 2021, Ted et son frère Peter ont eu l’occasion de reproduire cette réussite à Athènes, la ville de leurs ancêtres, où leur père avait grandi avant d’émigrer aux États-Unis en 1973, à l’âge de 19 ans. Ils ont saisi cette occasion sans hésiter, en constituant un groupe d’investisseurs pour mener le rachat du club alors appelé Kallithea FC.

    Comme Venezia, le club traversait de graves difficultés. Après avoir dégringolé dans la hiérarchie du football grec, il risquait sérieusement de faire faillite. Situé littéralement « à l’ombre de l’Acropole », comme le dit poétiquement Philipakos, son stade Grigoris Lamprakis, familièrement appelé « El Paso », est creusé dans une falaise à deux pas du monument antique.

    « En gros, nous nous sommes dit : “Pourquoi ne pas faire cela à Athènes, dans un endroit auquel nous tenons vraiment et qui a réellement besoin de changement et d’un vent de fraîcheur ?”, raconte Philipakos à GOAL. Nous avons décidé que Kallithea était parfait pour nous et avons acheté le club alors qu’il évoluait en troisième division. Le club avait une belle petite histoire, mais traversait une période difficile depuis la mort de son propriétaire de longue date, M. Salevris (Nikos Salevris, décédé en 2013), et nous voulions lui donner un nouveau souffle. L’emplacement, le quartier, les couleurs et le stade nous plaisaient. »

    Parallèlement à une refonte complète de son identité, qui comprenait son changement de nom en Athens Kallithea, le club n’a pas tardé à obtenir des résultats sur le terrain. Athens Kallithea a rapidement accédé à la Super League 2 et a décroché, fait remarquable, sa promotion dans l’élite en 2023-2024, après 18 longues années d’absence. Malgré son statut de petit poucet, Kallithea a pris des points aux géants grecs que sont l’Olympiacos, le Panathinaïkos, l’AEK et le PAOK au cours d’une saison mémorable qui s’est finalement soldée par une relégation en deuxième division.

  • Passer à l’échelle mondiale

    Athens Kalithea third kit
    Athens Kalithea FC

    Kallithea a récemment dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-2027, une annonce relayée par des médias du monde entier.

    Si l’envie de retrouver les sommets du football grec reste intacte, Athens Kallithea a vu son rayonnement dans la culture du football prendre une ampleur considérable, même en deuxième division. Le club s’appuie sur une identité de marque exceptionnellement forte au regard de sa taille, qui lui a valu des passionnés aux quatre coins du monde.

    Athens Kallithea a récemment dévoilé son nouveau troisième maillot pour la saison 2026-27. Ce lancement a été relayé par des publications internationales à très large audience comme SoccerBible, VERSUS et Footy Headlines. Le club avait déjà été mentionné dans GQ, Highsnobiety et le magazine MUNDIAL , autant de références influentes à la croisée du football et de la culture au sens large.

    La collection de maillots 2024-25 d’AKFC, reconduite en 2025-26 pour aller à l’encontre de ce que Philipakos décrit comme une « surproduction démesurée » dans le secteur, a finalement été vendue dans pas moins de 62 pays à travers le monde. Mais comment Kallithea a-t-il acquis une telle visibilité alors qu’il évolue, pour l’essentiel, dans les divisions inférieures grecques, loin de l’élite du football européen ?

    Parmi les personnes qui suivent Kallithea depuis l’étranger figure Alex McQuarrie, spécialiste du football grec installé à Luton et coanimateur du podcast Hellas Footy, qui a découvert le club presque par hasard en 2023. « Quand j’ai vu El Paso pour la première fois, j’ai été stupéfait de ne pas avoir découvert plus tôt ce joyau de stade au cœur d’Athènes », confie-t-il à GOAL.

    « Les photos ne lui rendent vraiment pas justice. La seule façon dont je peux le décrire, c’est le stade de Braga (le célèbre Estadio Municipal de Braga, adossé à une falaise) sous acide. La musique d’avant-match donnait le ton. Les supporters faisaient du bruit sans être agressifs. Et puis, bien sûr, les maillots sont absolument magnifiques. AKFC avait aussitôt gagné un nouvel admirateur. »

    Après une rencontre avec Philipakos 18 mois plus tard, McQuarrie était conquis. « J’ai été frappé par sa détermination à rechercher l’authenticité, à représenter aussi sincèrement que possible l’identité de ce quartier, l’un des plus densément peuplés et historiquement l’un des plus pauvres d’Athènes, explique-t-il. Et pas seulement à travers les maillots : aussi sur les réseaux sociaux, dans le stade, à travers les sponsors, l’image de marque globale et l’atmosphère du club.

    « Évidemment, les maillots sont la porte d’entrée pour la plupart des gens hors de Grèce. Mais je pense qu’une fois qu’on a découvert le club par ce biais, son histoire et ses ambitions tranchent avec ce qu’on voit habituellement. Ce n’est pas une nouvelle histoire de club détenu par un État pétrolier ou un multimilliardaire dont le seul objectif serait de devenir le plus grand ou le plus titré du pays, quel qu’en soit le prix. À Athens Kallithea, rester fidèle aux racines du quartier et de ses habitants compte davantage.

    « Je crois qu’une foule de gens en ont assez de nombreux aspects du football moderne, et que ce club apparaît comme un antidote. »

  • « Une véritable histoire d’amour »

    Athens Kallithea FC Ted Philipakos
    Athens Kallithea FC

    Le travail de Philipakos au sein du club a été une aventure personnelle, portée par l’amour et l’ambition.

    Pour Philipakos, ce projet né d’une passion et devenu mondial est une histoire qui ne cesse de fasciner. « D’abord, c’est personnel ; c’est une véritable histoire d’amour, explique le président. Quand on suit ce club, on voit sans doute très clairement à quel point Peter et moi aimons ce club et à quel point nous nous aimons. Et nous avons créé autour de cela une petite famille de personnes qui partagent ce sentiment, notamment nos partenaires, le personnel, tout le monde. Je pense que cela se ressent.

    « Ensuite, il y a une mission. Écoutez, Peter et moi sommes propriétaires du club, nous avons beaucoup investi et nous avons vraiment besoin qu’il réussisse. Et oui, ce serait formidable qu’un jour, ce que nous construisons soit reconnu. Mais ce club n’est pas mû par l’ego, l’avidité ou un intérêt personnel de cet ordre : notre motivation nous dépasse. Quand la mission est claire, qu’elle a du sens et qu’elle parle aux gens, cela se ressent.

    « Enfin, le fait que j’aie une vision esthétique assez affirmée aide certainement. Elle ne se limite pas à l’apparence : elle a de la profondeur, et tous les éléments forment un ensemble cohérent, des maillots à ce que l’on voit en ligne, en passant par la musique au stade et d’innombrables autres détails subtils. C’est un domaine subjectif, mais j’ai l’intuition de l’image que notre club doit donner et de l’impression qu’il doit dégager. Je pense que cela aide à attirer l’attention des gens. »

    Le président de Kallithea assure que la taille du club ne le freine pas et, il faut le reconnaître, il est difficile de lui donner tort : « En tant que petit club, nous n’avons ni les ressources illimitées ni la visibilité auprès du grand public dont disposent les clubs d’élite, mais cela ne limite pas la force de notre identité. En réalité, certains clubs d’élite sont devenus des structures d’entreprise tentaculaires, ce qui peut commencer à brouiller leur véritable identité, alors que la nôtre se manifeste peut-être plus directement. »

  • Esthétique distinctive

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Philipakos et son équipe ont parfaitement réussi l’identité visuelle d’inspiration rétro de Kallithea, et cela se voit dans les maillots du club.

    La compréhension qu’a Philipakos de l’air du temps se reflète dans l’attrait durable qu’exercent les maillots de Kallithea à travers le monde. Ils reprennent tous les codes des maillots élégants qui ont propulsé Venezia dans une autre dimension, tout en y ajoutant des touches uniques qui les rendent indéniablement grecs et les ancrent dans le club et la ville. Parmi elles figurent leur sponsor principal, le Musée national d’art contemporain (ou ΕΜΣΤ), et sa typographie distinctive.

    La beauté de ces modèles intemporels tient à leur simplicité. Leur esthétique d’inspiration rétro dégage une élégance décontractée, sans tomber dans l’excès. Cette saison, les tenues domicile, extérieure et third reposent sur un col simple, des empiècements discrets, de fines rayures et cette ampleur caractéristique d’une époque révolue. L’ensemble produit un résultat élégant sans effort apparent.

    Le lancement d’un maillot de Kallithea s’accompagne toujours de superbes images baignées de soleil, plus proches de l’univers de la mode, parfois même prises sur pellicule 35 mm. Elles puisent leur inspiration dans l’âge d’or de la culture grecque des années 60 et 70, en écho à la naissance du club en 1966.

    « Nous mêlons cela à une sensibilité athénienne contemporaine », explique Philipakos à GOAL. « Nous aimons jouer sur les contrastes qui caractérisent Athènes : nostalgie et modernité, raffinement et rudesse, dimension locale et mondiale.

    « Je pense que nous avons une solide tradition en matière de design et un sens aigu de l’esthétique. C’est ce qui se voit au premier regard, mais, surtout parce que l’art et la mode sont subjectifs, je pense que les maillots trouvent aussi un écho auprès des gens en raison de ce qu’il y a derrière. Autrement dit, ce n’est pas seulement une question de maillot, mais de ce qu’il représente. Je pense que nous avons raconté une histoire authentique, et chaque maillot en est une nouvelle expression. »

    Pour les personnes extérieures au club, qui ne sont peut-être même jamais allées à Athènes, McQuarrie estime que c’est le mystère qui entoure Kallithea qui le rend si séduisant. « Il y a quelque chose de mystérieux dans son identité visuelle, en particulier son écusson et son sponsor, dit-il. On a l’impression qu’elle est réservée aux initiés, comme un secret que seuls quelques-uns connaissent. C’est toujours une formule gagnante auprès des collectionneurs de maillots et des festivaliers, qui ne porteraient pour rien au monde un maillot du Real Madrid floqué CR7. Mais je pense que l’essentiel est qu’il y ait toujours une histoire derrière les images. Le style est important, mais c’est le fond qui trouve un écho. »

    Philipakos attribue une partie du succès de la refonte de l’identité du club et de ses maillots à la liberté de création que lui a accordée son équipementier Kappa. Ces derniers temps, la marque s’est attachée à concevoir des tenues sur mesure avec des clubs relativement plus petits, comme Venezia et le Real Betis, plutôt que d’essayer de rivaliser avec des géants de l’équipement sportif comme Nike et adidas.

    « Avec certaines autres marques, on peut avoir peu ou pas de liberté de création, se voir imposer des modèles et devoir composer avec des délais excessivement longs, explique-t-il. À l’inverse, Kappa m’a accordé une liberté de création et se montre prêt à faire preuve de beaucoup de souplesse et de réactivité. Quand nous avons voulu faire quelque chose de nouveau, la marque a adhéré à notre démarche et s’est montrée prête à travailler avec nous. »

  • Mission pour Athènes et au-delà

    Athens Kallithea FC kit
    Athens Kallithea FC

    Athènes est au cœur du travail de Philipakos à Kallithea : bousculer les perceptions locales et présenter au reste du monde une vision de la ville

    Le président et copropriétaire de Kallithea estime que, grâce à la diffusion de ses maillots et de son identité visuelle unique à travers le monde, le club est naturellement devenu une sorte de prolongement d’Athènes. Il séduit une poignée d’initiés désireux de posséder une petite part de la ville, peut-être aussi pour pouvoir étaler leurs connaissances quand quelqu’un leur demandera : « C’est quel maillot, ça ?! »

    « Heureusement, nous n’avons rien d’autre à faire que d’être nous-mêmes, car cette identité locale est précisément ce que recherche le public international, explique Philipakos. Une part essentielle de la demande relève d’une forme de tourisme à distance. Quand vous entrez dans notre univers, vous découvrez un aperçu de notre coin d’Athènes, et un maillot de l’Athens Kallithea FC en est un prolongement concret que l’on peut porter. »

    Le succès de la réinvention de l’Athens Kallithea a sans aucun doute été porté par l’essor du tourisme dans la capitale grecque, une ville de 700 000 habitants qui a accueilli huit millions de visiteurs l’an dernier. Comme d’autres destinations méditerranéennes au charme brut, telles que Marseille et Naples, elle est aussi devenue un lieu prisé des jeunes en quête d’endroits animés et d’expériences liées aux cultures alternatives.

    « Il ne fait aucun doute que nous profitons aussi du fait d’être dans une ville appréciée, que d’innombrables personnes visitent chaque année, souligne Philipakos. Il suffit d’être accessible et de leur laisser la porte ouverte. »

    Il ne s’agit pas seulement de faire découvrir une petite partie de la ville : Philipakos et son équipe sont également déterminés à faire connaître leur vision d’Athènes à l’international. « Notre club a une mission plus large, au-delà du terrain, explique-t-il. Cette mission a une dimension internationale : nous voulions présenter notre vision d’Athènes, créer un dialogue entre Athènes et le reste du monde, et voir la ville mieux représentée dans la culture du football. »

    Mais Kallithea veut aussi changer les perceptions et faire évoluer le discours dans son propre pays, en réponse à la violence et au hooliganisme qui ont marqué le football grec au début des années 2020, causant plusieurs morts et dissuadant des spectateurs potentiels de se rendre aux matches. Cette période est heureusement révolue, mais elle a laissé des traces durables chez les supporters.

    « Nous avons constaté que l’environnement du football en Grèce était devenu trop toxique ces dernières années, qu’une trop grande partie de la société s’en était détournée et avait pris l’habitude de vivre loin du jeu. Nous voulions créer une sorte d’oasis où les choses pourraient être différentes et amorcer un changement, explique Philipakos. Résultat : nous avons accueilli au stade des personnes qui venaient voir un match de football pour la première fois de leur vie ou depuis très longtemps. Cela s’est passé en parfaite harmonie avec nos supporters de longue date. Nous voulons poursuivre dans cette voie et rassembler les gens dans un esprit de communauté. »

    Le partenariat avec l’EMST s’inscrit dans cette démarche. Il a aidé Kallithea à « bousculer les idées préconçues sur ce qu’est un club de football » et à nouer des liens avec des personnes et des milieux culturels « au-delà des frontières traditionnelles du football ».

  • La course à la montée

    Athens Kallithea FC
    Athens Kallithea FC

    Athens Kallithea a bien entamé la saison et visera de nouveau la montée.

    Si le succès sans précédent d’AKFC en dehors du terrain a soutenu son modèle économique, le club cherche désormais à progresser aussi sur le terrain. L’équipe de Vangelis Moras est de nouveau en lice pour monter depuis la Super League 2. Au moment où ces lignes sont écrites, elle occupe la troisième place du classement, à égalité de points avec le Panionios, deuxième.

    Devenir l’un des clubs les plus branchés et les plus élégants du football est une chose, mais Philipakos est également déterminé à obtenir des résultats concrets. Le club prévoit de consolider son développement en ouvrant un espace physique à Athènes en 2027 et souhaite rénover El Paso pour en faire un lieu de rassemblement pour la communauté.

    Interrogé sur ce que représenterait un éventuel retour dans l’élite, il confie à GOAL : « Ce serait énorme. Notre club a sa place au plus haut niveau, à tous les égards. On parle beaucoup de ce club pour son image de marque, mais, sur le seul plan sportif, nous avons accompli beaucoup de travail dont nous pouvons être fiers, et il est temps de remonter. Et, pour le dire simplement, la Super League apporte la stabilité financière dont nous avons besoin pour continuer à grandir. »

    Le football grec traverse une période enthousiasmante : une génération dorée de joueurs émerge sur la scène internationale et nombre d’entre eux ont rejoint de grands clubs européens cet été pour des sommes importantes, notamment Christos Tzolis à Arsenal et Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund, tandis que la Super League remonte au classement des coefficients de l’UEFA.

    Les ambitions de Kallithea ne s’arrêtent pas là : le club vise aussi les compétitions européennes. « Nous pensons pouvoir continuer à faire mieux que ce que nos moyens laisseraient supposer, poursuit le président. Nous visons la remontée en Super League cette saison et, à terme, nous voulons nous battre pour la cinquième place et une qualification pour une compétition de l’UEFA. Il existe des précédents et nous pensons pouvoir y parvenir un jour. »

    Reconstruit sur des fondations faites d’un amour profond, d’ambition et d’authenticité, le club poursuit son ascension sous la direction des frères Philipakos. Il serait imprudent de parier contre la poursuite de l’essor fulgurant d’Athens Kallithea.