La compréhension qu’a Philipakos de l’air du temps se reflète dans l’attrait durable qu’exercent les maillots de Kallithea à travers le monde. Ils reprennent tous les codes des maillots élégants qui ont propulsé Venezia dans une autre dimension, tout en y ajoutant des touches uniques qui les rendent indéniablement grecs et les ancrent dans le club et la ville. Parmi elles figurent leur sponsor principal, le Musée national d’art contemporain (ou ΕΜΣΤ), et sa typographie distinctive.

La beauté de ces modèles intemporels tient à leur simplicité. Leur esthétique d’inspiration rétro dégage une élégance décontractée, sans tomber dans l’excès. Cette saison, les tenues domicile, extérieure et third reposent sur un col simple, des empiècements discrets, de fines rayures et cette ampleur caractéristique d’une époque révolue. L’ensemble produit un résultat élégant sans effort apparent.

Le lancement d’un maillot de Kallithea s’accompagne toujours de superbes images baignées de soleil, plus proches de l’univers de la mode, parfois même prises sur pellicule 35 mm. Elles puisent leur inspiration dans l’âge d’or de la culture grecque des années 60 et 70, en écho à la naissance du club en 1966.

« Nous mêlons cela à une sensibilité athénienne contemporaine », explique Philipakos à GOAL. « Nous aimons jouer sur les contrastes qui caractérisent Athènes : nostalgie et modernité, raffinement et rudesse, dimension locale et mondiale.

« Je pense que nous avons une solide tradition en matière de design et un sens aigu de l’esthétique. C’est ce qui se voit au premier regard, mais, surtout parce que l’art et la mode sont subjectifs, je pense que les maillots trouvent aussi un écho auprès des gens en raison de ce qu’il y a derrière. Autrement dit, ce n’est pas seulement une question de maillot, mais de ce qu’il représente. Je pense que nous avons raconté une histoire authentique, et chaque maillot en est une nouvelle expression. »

Pour les personnes extérieures au club, qui ne sont peut-être même jamais allées à Athènes, McQuarrie estime que c’est le mystère qui entoure Kallithea qui le rend si séduisant. « Il y a quelque chose de mystérieux dans son identité visuelle, en particulier son écusson et son sponsor, dit-il. On a l’impression qu’elle est réservée aux initiés, comme un secret que seuls quelques-uns connaissent. C’est toujours une formule gagnante auprès des collectionneurs de maillots et des festivaliers, qui ne porteraient pour rien au monde un maillot du Real Madrid floqué CR7. Mais je pense que l’essentiel est qu’il y ait toujours une histoire derrière les images. Le style est important, mais c’est le fond qui trouve un écho. »

Philipakos attribue une partie du succès de la refonte de l’identité du club et de ses maillots à la liberté de création que lui a accordée son équipementier Kappa. Ces derniers temps, la marque s’est attachée à concevoir des tenues sur mesure avec des clubs relativement plus petits, comme Venezia et le Real Betis, plutôt que d’essayer de rivaliser avec des géants de l’équipement sportif comme Nike et adidas.

« Avec certaines autres marques, on peut avoir peu ou pas de liberté de création, se voir imposer des modèles et devoir composer avec des délais excessivement longs, explique-t-il. À l’inverse, Kappa m’a accordé une liberté de création et se montre prêt à faire preuve de beaucoup de souplesse et de réactivité. Quand nous avons voulu faire quelque chose de nouveau, la marque a adhéré à notre démarche et s’est montrée prête à travailler avec nous. »