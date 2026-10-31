Alan Smith a affirmé plus tôt cette semaine qu’Alexander Isak était le seul joueur de Liverpool qui aurait sa place dans le meilleur onze de départ d’Arsenal. Cette affirmation est loin de faire l’unanimité. L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, dispose sans doute d’au moins trois meilleures options sur l’aile gauche que son homologue d’Arsenal, Mikel Arteta.

On peut néanmoins imaginer que si ce dernier avait la possibilité de recruter un seul joueur de Liverpool, il choisirait immédiatement Isak sans même envisager quelqu’un d’autre. Arsenal est en effet associé depuis longtemps à l’attaquant suédois, depuis sa deuxième saison à St. James’ Park avec son ancien club, Newcastle United, en 2023-24, au cours de laquelle il avait inscrit 21 buts en 30 matches de Premier League.

L’année suivante, Isak a inscrit un but et délivré une passe décisive lors d’une victoire spectaculaire de Newcastle en Carabao Cup à l’Emirates, acquise contre le cours du jeu, qui a amené Arteta à déplorer la redoutable efficacité du numéro 9 adverse. « Je ne pense pas qu’il se soit créé ou qu’il ait eu de grosses occasions », a déclaré l’Espagnol aux journalistes après la défaite 2-0 de son équipe. « Mais malheureusement, il a été impliqué sur les deux buts, les deux fois où il a touché le ballon dans la surface. C’est ce qu’ils ont : une vraie qualité devant, capable de faire la différence. »

Finalement, Arsenal a renoncé à entrer dans une surenchère avec Liverpool pour Isak lorsque celui-ci a clairement exprimé son intention de quitter Newcastle l’été dernier. Selon certaines informations, le club estimait qu’il valait mieux renforcer son effectif à plusieurs postes plutôt qu’à un seul. Le sacre qui a suivi pour le club du nord de Londres, ainsi que la première saison désastreuse sur les bords de la Mersey de cette recrue au montant record pour le football britannique, ont sans doute donné raison à Arsenal.

Cependant, Liverpool commence enfin à entrevoir cette « vraie qualité devant » qui manque toujours à Arsenal avant le choc entre les deux équipes dimanche à Anfield.