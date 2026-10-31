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Alexander Isak Liverpool GFX 1:1GOAL

Alexander Isak montre enfin pourquoi Liverpool et Arsenal pensaient qu’il était la solution à leurs problèmes au poste de numéro 9

Le Suédois a vécu une première saison cauchemardesque à Anfield, mais il semble de nouveau être l’un des avant-centres les plus dangereux de Premier League.

Mark Doyle
Traduit par

  • Alan Smith a affirmé plus tôt cette semaine qu’Alexander Isak était le seul joueur de Liverpool qui aurait sa place dans le meilleur onze de départ d’Arsenal. Cette affirmation est loin de faire l’unanimité. L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, dispose sans doute d’au moins trois meilleures options sur l’aile gauche que son homologue d’Arsenal, Mikel Arteta.

    On peut néanmoins imaginer que si ce dernier avait la possibilité de recruter un seul joueur de Liverpool, il choisirait immédiatement Isak sans même envisager quelqu’un d’autre. Arsenal est en effet associé depuis longtemps à l’attaquant suédois, depuis sa deuxième saison à St. James’ Park avec son ancien club, Newcastle United, en 2023-24, au cours de laquelle il avait inscrit 21 buts en 30 matches de Premier League.

    L’année suivante, Isak a inscrit un but et délivré une passe décisive lors d’une victoire spectaculaire de Newcastle en Carabao Cup à l’Emirates, acquise contre le cours du jeu, qui a amené Arteta à déplorer la redoutable efficacité du numéro 9 adverse. « Je ne pense pas qu’il se soit créé ou qu’il ait eu de grosses occasions », a déclaré l’Espagnol aux journalistes après la défaite 2-0 de son équipe. « Mais malheureusement, il a été impliqué sur les deux buts, les deux fois où il a touché le ballon dans la surface. C’est ce qu’ils ont : une vraie qualité devant, capable de faire la différence. »

    Finalement, Arsenal a renoncé à entrer dans une surenchère avec Liverpool pour Isak lorsque celui-ci a clairement exprimé son intention de quitter Newcastle l’été dernier. Selon certaines informations, le club estimait qu’il valait mieux renforcer son effectif à plusieurs postes plutôt qu’à un seul. Le sacre qui a suivi pour le club du nord de Londres, ainsi que la première saison désastreuse sur les bords de la Mersey de cette recrue au montant record pour le football britannique, ont sans doute donné raison à Arsenal.

    Cependant, Liverpool commence enfin à entrevoir cette « vraie qualité devant » qui manque toujours à Arsenal avant le choc entre les deux équipes dimanche à Anfield.

  • Une première saison frustrante

    Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League
    Getty Images Sport

    Le Suédois a subi une blessure à la cheville à Tottenham en décembre dernier, avec notamment une fracture du péroné.

    Évidemment, on éprouve encore très peu de compassion pour Isak face à ses difficultés initiales à Liverpool, puisqu’il n’a pas réussi à être immédiatement performant après en avoir fait si peu pendant la grève honteuse qui a contraint Newcastle à le vendre.

    Faute d’avoir suivi une véritable préparation d’avant-saison, Isak était inévitablement loin de l’attaquant à la vitesse fulgurante qui s’était imposé comme un rival crédible d’Erling Haaland au titre d’avant-centre le plus redouté d’Angleterre.

    Et à peine avait-il montré pourquoi Liverpool avait déboursé des sommes à neuf chiffres pour lui comme pour Florian Wirtz, en concluant avec sang-froid une passe en profondeur de l’Allemand lors d’un match sur le terrain de Tottenham Hotspur le 20 décembre de l’année dernière, que Micky van de Ven lui a brutalement fracturé le péroné gauche d’une intervention terriblement imprudente.

    Même lorsqu’il a fait son retour sur les terrains, un peu plus de trois mois plus tard, Isak a continué d’être gêné par des problèmes musculaires, sans cesse attribués à son absence de préparation d’avant-saison.

    Il était clair qu’il avait besoin de retrouver le rythme, d’enchaîner les matches pour revenir à son meilleur niveau et retrouver toutes ses capacités physiques. La Coupe du monde de cet été arrivait donc au moment « parfait » pour Isak.

  • « Un énorme problème »

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Le manque de déplacements et d’activité d’Isak restait préoccupant lors des premières semaines de la saison en cours.

    Il a été directement impliqué dans quatre buts en Amérique du Nord, dont un qu’il a inscrit lui-même. Mais surtout, il n’a manqué qu’une minute du parcours de la Suède jusqu’aux seizièmes de finale.

    La saison a tout de même commencé avec des doutes sur sa condition physique et sur son adéquation au style de jeu d’Iraola. Même après son premier but en Premier League lors de la saison 2026-27, inscrit le 29 août lors d’un match nul 2-2 contre Nottingham Forest, l’ancien défenseur de Liverpool Stephen Warnock n’était toujours pas convaincu.

    « J’étais au match », a confié à GOAL celui qui est devenu consultant après sa carrière de latéral. « À part son but, Isak n’a absolument rien fait. Il a été très mauvais. Il n’avait pas du tout l’air concerné. »

    « Et je me disais : c’est censé être un joueur qui a eu une vraie préparation d’avant-saison, qui revient avec de l’envie, en forme, prêt à montrer ce dont il est capable. Mais il n’en donnait pas l’impression.

    « Il n’avait pas l’air capable d’être à la hauteur du maillot. Et c’est un énorme problème. Le montant de son transfert s’accompagne d’attentes auxquelles il doit répondre.

    « Pour le moment, il n’a pas l’air dans le coup. Peut-être est-ce simplement une question d’entente avec les joueurs autour de lui. Mais vous vous entraînez tous les jours. À ce stade, vous devriez avoir compris le jeu. »

    Il semble toutefois l’avoir compris désormais.

  • Six buts en sept matches de championnat

    Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal Forest
    Getty

    L’international suédois commence enfin à retrouver à Liverpool le niveau qui était le sien à Newcastle.

    Le vendredi suivant le match nul contre Nottingham Forest, Isak a offert à Liverpool sa première victoire de la saison en inscrivant un doublé lors d’un succès 2-0 à Ipswich. Il a également marqué lors des trois victoires suivantes, contre Bournemouth, Brentford et Brighton, qui ont redonné le moral à l’équipe. Son total est ainsi passé à six buts en sept matches de Premier League, après seulement trois réalisations en 14 rencontres de championnat la saison dernière.

    « C’est un attaquant qui marquera si nous parvenons à le placer dans les bonnes positions, à lui adresser des centres et à le mettre dans de bonnes situations », a déclaré Iraola le week-end dernier.

    Cependant, le successeur d’Arne Slot a indiqué très clairement, et ce dès le début, qu’il n’attendait pas seulement des buts de son numéro 9. « Il y a aussi d’autres aspects », a-t-il déclaré après le doublé décisif d’Isak à Ipswich. « J’exigerai aussi autre chose de lui pour que nous puissions bien jouer. Si nous jouons bien, nous nous retrouverons dans de bonnes positions et les buts viendront pour lui. »

    « Je pense donc qu’il doit contribuer au collectif. »

    Isak a encore du travail à faire sur ce plan. Même s’il connaît l’importance de défendre dès la première ligne sous Iraola, son activité est parfois bien moindre que celle de Lewis Koumas. Cody Gakpo a également plaisanté, après avoir offert quelques buts à Isak plus tôt dans la saison, en disant que l’international suédois lui devait quelques passes décisives. Et il est indéniable que le joueur de 27 ans pourrait jouer un rôle plus important dans la construction du jeu de Liverpool.

    Nous avons toutefois entrevu les prémices d’une association fructueuse avec Bradley Barcola, arrivé cet été et passeur décisif sur les buts cruciaux d’Isak contre Brentford et Brighton. En outre, même s’il n’affiche pas encore la qualité de jeu dans tous les domaines qu’il montrait à Newcastle, il commence incontestablement à retrouver son efficacité d’antan devant le but.

    La tendance d’Isak à disparaître presque complètement de certains matches est certainement un défaut qu’Arteta accepterait volontiers à l’heure actuelle. Viktor Gyokeres n’a inscrit son premier but de la campagne en cours que mardi, lors de l’humiliante défaite contre Fleetwood Town en Carabao Cup, un match qui a mis en lumière l’irrégularité de Kai Havertz à la finition.

    Arsenal espérait évidemment que Gyokeres se révélerait une solution moins coûteuse, mais tout aussi efficace qu’Isak. Cela n’a tout simplement pas été le cas. L’ancien attaquant du Sporting CP possède de nombreuses qualités, notamment physiques, mais il manque bien plus d’occasions qu’il n’en convertit. Isak est loin d’être aussi peu efficace. Et il reste capable de faire la différence.

    Malgré ses hauts et ses bas au cours de l’année écoulée, il n’a manifestement pas perdu cette capacité, à l’image de Haaland, à décider du sort d’un match en deux touches de balle. Arteta se passerait bien d’un rappel de cette réalité dimanche à Anfield.