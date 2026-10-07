Adieu au GOAT ! Les moments les plus mémorables de Lionel Messi avec l’Argentine, classés

Messi est arrivé à la Coupe du monde 2026 après avoir imité Maradona dans presque tous les domaines possibles, et même l’avoir dépassé sur certains points. Il y avait toutefois une chose qu’il n’avait pas faite : mener l’Argentine à une victoire face à son vieil ennemi anglais. Le soir du 15 juillet, il a atteint cet objectif restant, et de manière outrageusement spectaculaire.

Alors qu’il ne restait plus que cinq minutes dans le temps réglementaire, l’Argentine était menée d’un but face à une Angleterre de plus en plus négative. Les champions du monde en titre peinaient à trouver la faille dans la défense très regroupée de leurs adversaires, et même lorsqu’ils y parvenaient, les montants les en empêchaient. Cependant, l’Argentine a ensuite surpris l’équipe de Thomas Tuchel sur un corner joué à deux, permettant à Messi d’attirer les défenseurs vers lui, et donc de créer suffisamment de temps et d’espace pour qu’Enzo Fernandez égalise d’une frappe magnifique juste à l’extérieur de la surface.

L’égalisation n’a eu pour seul effet que de pousser l’Angleterre à reculer encore davantage dans son propre tiers de terrain, mais Messi est tout de même parvenu à trouver Lautaro Martinez dans une surface de six mètres remplie de défenseurs de 1,83 m avec un centre d’une précision extrême, et l’attaquant a propulsé une Argentine plutôt moyenne en finale de la tête.

Incroyablement, Messi avait, à 39 ans, fait la différence entre deux équipes dans une finale de Coupe du monde. « Nous pensions que cela aurait pu être Jude Bellingham ou [Harry] Kane, a souligné Micah Richards dans la couverture de la BBC, mais c’est pour cela qu’il est le roi, le plus grand de tous les temps. C’est remarquable ce qu’il peut faire. »

Les exploits de Messi en Coupe du monde ont été rendus encore plus remarquables par le fait que son père était gravement malade dans son pays et est décédé peu après la défaite en finale face à l’Espagne.

« Chaque fois qu’un match se terminait, j’attendais ton message, qui ne venait pas, a écrit Messi dans une lettre ouverte à Jorge. C’est à ce moment-là que j’ai compris que la situation était vraiment grave. Malgré cela, je continuais à penser à aller le plus loin possible, pour te donner du temps et pour que tu puisses regarder un match. Je voulais le gagner pour te l’apporter et te montrer un nouveau. Je n’ai pas pu, mes jambes ne pouvaient pas aller plus loin. Cette fois, j’ai essayé d’aller contre mon corps, mais je n’ai pas pu. »

Le simple fait d’être passé si près représentait toutefois la mesure ultime de l’homme.