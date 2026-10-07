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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

Adieu au GOAT ! Les moments les plus mémorables de Lionel Messi avec l’Argentine, classés

L’emblématique numéro 10 a disputé mardi son dernier match avec sa sélection contre le Bénin, et GOAL revient sur son exceptionnelle carrière internationale

Mark Doyle
Traduit par

  • Lionel Messi a quitté la scène internationale. Lors d’une soirée chargée en émotion dans l’emblématique Estadio Mas Monumental, l’Argentine a dit adieu au GOAT, qui a disputé son dernier match avec sa sélection lors d’un amical contre le Bénin et a, inévitablement, marqué l’occasion d’un but, avec en prime deux passes décisives, comme il se devait.

    Bien sûr, tout le monde pensait que Messi prendrait sa retraite après avoir mené son pays au sommet lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, mais nous sommes tellement heureux qu’il ne l’ait pas fait, étant donné qu’il a une nouvelle fois défié le poids des années lors du tournoi de cette année en Amérique du Nord en portant une Albicelste dramatiquement diminuée jusqu’en finale avec huit buts et quatre passes décisives du haut de ses 39 ans.

    Maintenant qu’il a finalement mis un terme à sa carrière internationale tout en évoluant encore, d’une manière presque inexplicable, tout près du sommet absolu de son art, GOAL a sélectionné les moments les plus mémorables de Messi sous le maillot argentin, depuis sa révélation sur la scène mondiale en 2006 jusqu’à cette demi-finale de Coupe du monde contre l’Angleterre qu’il a fait basculer il y a seulement quelques mois...

  • 12. Impact immédiat

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    Messi a bien été expulsé pour ses débuts avec l’Argentine, mais sa première apparition sur la plus grande scène du football s’est bien mieux passée

    Malgré une blessure qui l’a privé des derniers mois de sa saison de révélation au FC Barcelone, Messi a été retenu dans le groupe de l’Argentine pour la Coupe du monde 2006 et les supporters de football du monde entier avaient hâte de voir l’adolescent faire ses débuts dans le tournoi en Allemagne.

    Messi a passé l’intégralité du match d’ouverture de son pays contre la Côte d’Ivoire sur le banc, mais il est entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre de la deuxième journée face à la Serbie-et-Monténégro, et il a immédiatement marqué de son empreinte la plus grande scène du football.

    Lors d’une entrée en jeu sensationnelle de 16 minutes, Messi a inscrit un but et en a créé un autre pendant qu’un Diego Maradona ravi assistait à la scène depuis les tribunes de l’Arena AufSchalke, à Gelsenkirchen. « Il n’est pas seulement bon », a déclaré l’emblématique numéro 10 au sujet de l’adolescent qu’il avait lui-même désigné comme son héritier, « il est spécial. »

  • 11. Une excellente phase de groupes

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    Le petit attaquant a porté son pays lors des premières phases de la Coupe du monde 2014

    Après avoir marqué pour ses débuts en Coupe du monde, Messi a dû attendre huit ans avant d’inscrire son deuxième but dans le tournoi, puisque l’Afrique du Sud 2010 s’est révélée être un désastre à la fois pour la superstar de Barcelone et pour le sélectionneur Maradona, qui s’est séparé de l’Argentine peu après l’humiliante défaite 4-0 contre l’Allemagne en quart de finale. Par conséquent, Messi était sous une énorme pression pour répondre présent au Brésil en 2014, et même si la campagne de l’Albiceleste s’est terminée dans la douleur, leur n°10 a démarré fort.

    « La Pulga » a inscrit le deuxième but décisif lors de la victoire 2-1 contre la Bosnie-Herzégovine, après un enchaînement délicieux et précis à l’entrée de la surface, et il a fait encore mieux lors de la deuxième journée, en brisant le cœur des Iraniens avec un but victorieux splendide dans le temps additionnel, décoché depuis un angle excentré sur le côté droit de la surface.

    L’attaquant a ensuite parachevé une fantastique phase de groupes sur le plan personnel en inscrivant deux autres buts lors de la victoire 3-2 contre le Nigeria, dont le second sur un superbe coup franc.

  • 10. Apparition marquante

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    La magie de Messi a coupé le souffle de ses adversaires lors de la victoire de l'Argentine contre l'Australie à la Coupe du monde

    Le huitième de finale de la Coupe du monde 2022 entre l'Argentine et l'Australie était le 1 000e match de Lionel Messi en tant que professionnel. Sans surprise, il a marqué l'occasion d'une performance typiquement envoûtante.

    « Un joueur spécial à voir », a déclaré le milieu de terrain australien Keanu Baccus au sujet de Messi, qui a ouvert le score lors de la victoire 2-1 de l'Argentine grâce à une frappe merveilleusement précise de l'entrée de la surface. « Il a l'air faux sur le terrain, on dirait un peu une statue de cire, pour être honnête. C'est surréaliste de voir à quel point il est bon, la manière dont il observe le match, comprend le match et le prend à son compte.

    « C'est très spécial parce que peu de gens peuvent faire ça, donc j'essayais de regarder par-dessus mon épaule juste pour voir où il était et ce qu'il faisait tout le temps. »

  • 9. Brillances contre le Brésil

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    Messi a inscrit un superbe triplé au milieu des critiques selon lesquelles il ne reproduisait pas avec sa sélection le niveau affiché en club

    La rencontre de l’Argentine avec le Brésil à East Rutherford, en juin 2012, n’était peut-être qu’un match amical, mais elle a eu une immense importance pour Messi, qui a livré le genre de prestation dévastatrice que ses compatriotes attendaient depuis un certain temps.

    Le fait que cela soit arrivé face au plus grand rival de l’Argentine a rendu la chose encore plus significative. Comme l’a déclaré Messi après avoir inscrit un triplé lors d’une palpitante victoire 4-3, « C’est toujours beau de battre le Brésil, et je suis très heureux de mes trois buts. »

    Les deux premiers étaient tous les deux de belles réalisations, mais le troisième, qui a fait basculer le match en faveur de l’Argentine, était le plus remarquable, avec Messi récupérant le ballon au milieu de terrain avant de s’élancer et de décocher une frappe imparable dans la lucarne du but brésilien.

    « Personne dans le monde n’a trouvé de solution à Messi », a souligné après coup le sélectionneur de la Seleção, Mano Menezes. « Il a eu quatre occasions et a marqué trois buts... Face à certains joueurs, on ne peut leur laisser aucun espace. »

    Quant à l’alors sélectionneur de l’Argentine, Alejandro Sabella, il s’est contenté de dire « Nous avons de la chance que Leo soit argentin ! »

  • 8. Donner le tournis à Gvardiol

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi avait peut-être 35 ans à l’époque, mais il était encore capable de déborder des joueurs de 15 ans plus jeunes que lui en 2022

    Josko Gvardiol s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs du football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Manchester City a été tellement impressionné par le rôle qu’il a joué dans le parcours de la Croatie jusqu’aux demi-finales que le club a déboursé 77 millions de livres sterling (103 M$) pour s’attacher ses services l’été suivant.

    Cependant, même Gvardiol, alors âgé de 20 ans, n’a pas pu contenir Messi au Qatar. Après avoir déjà ouvert le score sur un penalty puissant en première période, Messi a régulièrement fait tourner en bourrique son vis-à-vis sur le côté droit du terrain avant de servir Julian Alvarez pour le deuxième but de l’attaquant dans le match.

    Comme l’a reconnu le capitaine croate Luka Modric, Messi avait souligné sa « grandeur » à Lusail, à tel point, en fait, que Gvardiol n’était pas le moins du monde embarrassé d’avoir été malmené par le GOAT.

    « Je suis content d’avoir joué contre lui même si nous avons perdu », a déclaré le défenseur central après la défaite 3-0 de son pays à Lusail. « Je pourrai dire aux enfants que j’ai marqué Messi pendant 90 minutes. »

  • 7. La bataille de Lusail

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi a affiché un visage plus agressif, à la Maradona, lors d’une victoire épique contre les Pays-Bas

    Pour les puristes du football, le souvenir le plus marquant de la victoire dramatique de l'Argentine contre les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde reste la passe décisive de Messi pour Nahuel Molina. C'était une passe qu'aucun autre joueur n'aurait sans doute vue, encore moins réussie, et elle est considérée à juste titre comme l'une des plus belles jamais réalisées.

    Cependant, pour énormément d'Argentins, la première chose qui vient à l'esprit quand on évoque 'la bataille de Lusail', c'est Messi s'en prenant à Wout Weghorst pendant une interview d'après-match : « Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Qu'est-ce que tu regardes, idiot ? Dégage, idiot, dégage ! »

    Messi a ensuite exprimé des regrets concernant la façon dont il s'était adressé à Weghorst, ainsi qu'à plusieurs autres membres de l'encadrement et de l'effectif des Pays-Bas, au milieu des retombées tendues d'un match qui a donné lieu à un record de 17 cartons jaunes.

    Cependant, ses compatriotes ont adoré sur le moment. De nombreux Argentins, dont Hernan Crespo, affirmaient depuis longtemps que Messi n'avait pas le « côté méchant » de Maradona et qu'il n'était donc pas taillé pour le rôle de capitaine. Ils estimaient qu'il était trop discret et trop lisse. Face aux Pays-Bas, en revanche, Messi a montré le côté fougueux de sa personnalité, et cela n'a fait que le rendre encore plus aimé des Argentins.

    « Tout ce qui est sorti était naturel, j'ai simplement réagi comme ça », a déclaré Messi à Urbana Play en janvier 2023. « Il s'était passé beaucoup de choses avec ce joueur [Weghorst] et il y a eu encore quelques autres moments de tension et de friction. Le match venait juste de se terminer, c'était encore très frais. Je n'aime pas laisser cette image, mais ce sont des choses qui arrivent. »

  • 6. Égalisation de l’Égypte

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    L’Argentine semblait se diriger vers une élimination surprise en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 jusqu’à ce que son capitaine intervienne à nouveau

    Alors qu’il ne restait plus que 11 minutes à jouer dans le huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Égypte, beaucoup remettaient en question la pertinence de la décision de Messi de revenir pour défendre le titre de l’Argentine. L’équipe de Scaloni était menée 2-0 par l’Égypte et, pire encore pour son capitaine, il avait manqué un penalty en première période.

    Cependant, Messi a tout simplement refusé d’abdiquer et a aidé l’Argentine à réduire l’écart grâce à un délicieux centre venu de l’aile droite, repris de la tête par Cristian Romero. À peine quatre minutes plus tard, l’ancien attaquant de Barcelone a propulsé au fond des filets un ballon fuyant après rebond pour égaliser et, ce faisant, il est devenu le premier homme de l’histoire de la Coupe du monde à marquer lors de six matches consécutifs en phase à élimination directe.

    Enzo Fernandez a ensuite inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel sur une passe sublime de Lautaro Martinez, achevant une remontée qui a laissé Messi, Scaloni et presque tout le groupe en larmes.

    « Je suis convaincu que Leo joue au football pour des moments comme celui-ci », a déclaré le sélectionneur argentin. « Qu’il puisse ressentir de telles émotions à ce stade de sa carrière, c’est difficile à expliquer. C’est un moment inoubliable, l’un des meilleurs. »

  • 5. « Le cadeau de Dieu »

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    Messi est une nouvelle fois venu au secours de son pays à la fin d’une éprouvante campagne de qualification pour la Coupe du monde 2018

    Messi avait été tellement dévasté par trois défaites consécutives en finale avec l’Argentine qu’il avait annoncé sa retraite internationale après la défaite aux tirs au but contre le Chili en Copa America 2016. Cependant, au milieu des appels du public à revenir sur sa décision, notamment de la part du président argentin de l’époque, Mauricio Macri, qui a qualifié Messi de « cadeau de Dieu », l’attaquant est revenu pour la campagne de qualification de sa sélection pour la Coupe du monde, et c’était heureux.

    L’Albiceleste risquait sérieusement de manquer Russie 2018 après avoir concédé un but tôt dans son match à gagner impérativement contre l’Équateur, le 10 octobre 2017. Cependant, Messi a fait fi de la tension, ainsi que des effets éprouvants du jeu en haute altitude à Quito, et a presque à lui seul qualifié l’Argentine pour la Coupe du monde grâce à un triplé sensationnel.

    « Dieu merci, nous avons atteint notre objectif », a déclaré le capitaine. Tous ses compatriotes remerciaient Messi.

  • 4. Renverser la campagne 2022

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    L’Argentine se dirigeait vers une élimination embarrassante dès le premier tour de la Coupe du monde 2022 jusqu’à ce que Messi prenne les choses en main

    L’Argentine était arrivée au Qatar pleine de confiance. Non seulement elle était la championne d’Amérique du Sud en titre, mais elle restait aussi sur une série de 36 matches sans défaite. Cependant, l’équipe de Scaloni s’est retrouvée du mauvais côté de l’un des plus grands chocs de l’histoire de la Coupe du monde à Lusail, où l’Argentine a été battue 2-1 par l’Arabie saoudite malgré une ouverture du score précoce grâce à un penalty de Messi.

    Par conséquent, l’un des favoris d’avant-tournoi se retrouvait sous une immense pression avant son match de la deuxième journée face au Mexique, car une autre défaite aurait signifié une élimination terriblement précoce dans ce qui devait être la dernière Coupe du monde de Messi. La tension ne pouvait donc guère être plus forte, l’Argentine ayant toujours du mal à faire sauter le verrou mexicain à moins d’une demi-heure de la fin.

    Mais dans les grands moments, les grands joueurs répondent présents, et à la 64e minute, Messi a instantanément contrôlé une astucieuse transversale d’Angel Di Maria avant d’enchaîner avec une frappe rasante de 25 mètres dans le petit filet mexicain.

    Après la victoire 2-0 de son équipe, Messi a déclaré aux journalistes : « Aujourd’hui, une autre Coupe du monde commence pour l’Argentine. » Et il avait raison, puisque l’Argentine est passée de l’humiliation ultime à la gloire suprême.

  • 3. La victoire qui a tout changé

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    Après des années de défaites dévastatrices, Messi a conduit l’Argentine à une victoire historique à Rio

    À vrai dire, Messi n’a pas particulièrement bien joué lors de la finale de la Copa America 2021 au Brésil. Mais cela n’avait pas d’importance.

    Pour commencer, l’Argentine ne serait pas allée aussi loin sans lui, comme le souligne le fait que malgré son absence de but lors de la victoire 1-0 contre le pays hôte à Rio, Messi a quand même remporté le Ballon d’or et le Soulier d’or du tournoi après avoir été directement impliqué dans neuf des 12 buts de l’Argentine, dont cinq inscrits par lui-même.

    Il ne s’agissait toutefois pas de distinctions individuelles, même si cela n’a jamais été le cas pour Messi ; il s’agissait enfin de remporter un trophée avec son Argentine bien-aimée, raison pour laquelle Messi a été submergé par l’émotion et s’est effondré sur la pelouse en larmes au coup de sifflet final au Maracana.

    « J’ai l’esprit tranquille d’avoir réalisé le rêve qui m’a été refusé tant de fois », a reconnu un Messi encore très ému auprès d’ ESPN trois mois plus tard, en revenant sur l’agonie de ses quatre précédentes défaites en finale majeure. « C’était comme un rêve, un moment spectaculaire. Je n’arrivais pas à croire que c’était arrivé. J’aime regarder les images maintenant plus qu’à l’époque, car j’étais sonné. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. »

    Toute la portée de la fin de la disette de 28 ans de l’Argentine en Copa America n’est apparue clairement que plus tard, la réalisation victorieuse d’Angel Di Maria s’étant révélée être le catalyseur de la période la plus fructueuse de l’histoire de l’Argentine.

  • 2. Humilier l’Angleterre à 39 ans

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi souligne sa qualité éternelle avec une performance décisive à Atlanta

    Messi est arrivé à la Coupe du monde 2026 après avoir imité Maradona dans presque tous les domaines possibles, et même l’avoir dépassé sur certains points. Il y avait toutefois une chose qu’il n’avait pas faite : mener l’Argentine à une victoire face à son vieil ennemi anglais. Le soir du 15 juillet, il a atteint cet objectif restant, et de manière outrageusement spectaculaire.

    Alors qu’il ne restait plus que cinq minutes dans le temps réglementaire, l’Argentine était menée d’un but face à une Angleterre de plus en plus négative. Les champions du monde en titre peinaient à trouver la faille dans la défense très regroupée de leurs adversaires, et même lorsqu’ils y parvenaient, les montants les en empêchaient. Cependant, l’Argentine a ensuite surpris l’équipe de Thomas Tuchel sur un corner joué à deux, permettant à Messi d’attirer les défenseurs vers lui, et donc de créer suffisamment de temps et d’espace pour qu’Enzo Fernandez égalise d’une frappe magnifique juste à l’extérieur de la surface.

    L’égalisation n’a eu pour seul effet que de pousser l’Angleterre à reculer encore davantage dans son propre tiers de terrain, mais Messi est tout de même parvenu à trouver Lautaro Martinez dans une surface de six mètres remplie de défenseurs de 1,83 m avec un centre d’une précision extrême, et l’attaquant a propulsé une Argentine plutôt moyenne en finale de la tête.

    Incroyablement, Messi avait, à 39 ans, fait la différence entre deux équipes dans une finale de Coupe du monde. « Nous pensions que cela aurait pu être Jude Bellingham ou [Harry] Kane, a souligné Micah Richards dans la couverture de la BBC, mais c’est pour cela qu’il est le roi, le plus grand de tous les temps. C’est remarquable ce qu’il peut faire. »

    Les exploits de Messi en Coupe du monde ont été rendus encore plus remarquables par le fait que son père était gravement malade dans son pays et est décédé peu après la défaite en finale face à l’Espagne.

    « Chaque fois qu’un match se terminait, j’attendais ton message, qui ne venait pas, a écrit Messi dans une lettre ouverte à Jorge. C’est à ce moment-là que j’ai compris que la situation était vraiment grave. Malgré cela, je continuais à penser à aller le plus loin possible, pour te donner du temps et pour que tu puisses regarder un match. Je voulais le gagner pour te l’apporter et te montrer un nouveau. Je n’ai pas pu, mes jambes ne pouvaient pas aller plus loin. Cette fois, j’ai essayé d’aller contre mon corps, mais je n’ai pas pu. »

    Le simple fait d’être passé si près représentait toutefois la mesure ultime de l’homme.

  • 1. Destin accompli

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    Messi a enfin mis la main sur le trophée de la Coupe du monde au Qatar

    Le moment de couronnement de la carrière de Messi. Quand Gonzalo Montiel a transformé le tir au but décisif au terme de la finale de Coupe du monde la plus dramatique jamais disputée, le statut de Messi comme le plus grand de tous les temps est devenu impossible à contester.

    Depuis Maradona en 1986, aucun joueur n'avait autant dominé le tournoi de manière aussi remarquable, Messi ayant été désigné homme du match lors de chacun des matches à élimination directe qu'il a disputés.

    Son doublé dans le captivant match nul 3-3 contre la France en finale au Qatar a également porté son total de contributions aux buts en Coupe du monde à 21, soit une de plus que la légende brésilienne Pelé, et l'a aidé à devenir le seul homme de l'histoire à remporter deux fois le Ballon d'or de la compétition. Et il avait accompli tout cela à l'âge de 35 ans, ce qui témoignait d'un niveau d'excellence durable que même Maradona n'a pas atteint.

    Comme l'a écrit Gary Lineker sur les réseaux sociaux, « C'est un privilège absolu d'avoir pu regarder Lionel Messi pendant près de deux décennies. Moment après moment, un football envoûtant, d'une joie à couper le souffle. C'est un cadeau des dieux du football. »