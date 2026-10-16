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Aaron Bouwman : le nouveau défenseur central prometteur de l’Ajax déterminé à devenir une star avec les Pays-Bas

Le défenseur central ambitionne de devenir une star de la sélection des Pays-Bas alors qu’il perce à l’Ajax.

Peter McVitie
Traduit par

  • Aaron Bouwman a intégré le prestigieux centre de formation de l’Ajax à 11 ans, avec le rêve de devenir un attaquant vedette du plus grand club des Pays-Bas.

    Six ans plus tard, il a fait ses débuts en équipe première comme l’un des défenseurs centraux les plus prometteurs de son pays.

    Éligible pour trois sélections nationales, cet imposant défenseur ambitionne avant tout de se faire une place dans le onze de départ des Pays-Bas. Il aurait même pu attirer l’attention du nouveau sélectionneur Xavi le mois dernier, sans une violente collision avec Ruben van Bommel, du PSV, qui l’a conduit à l’hôpital.

    De nouveau apte à jouer et sur le point de retrouver le onze de départ de Michel Sanchez, le jeune défenseur voudra reprendre sur sa lancée pour poursuivre sa progression et aider l’Ajax à redevenir un prétendant au titre en Eredivisie.

    GOAL se penche sur le dernier talent issu du centre de formation De Toekomst.

  • Le début

    Aaron Bouwman

    Bien qu’il ait débuté comme attaquant, il est devenu un défenseur central prometteur au fil de son parcours à De Toekomst.

    Bouwman est né d’une rencontre fortuite à Amsterdam. Sa mère anglaise a rencontré son père, fervent supporter de l’Ajax, dans un bar alors que la danseuse visitait la capitale néerlandaise avec des amis.

    Leur fils est né à Haarlem et a rejoint à 11 ans le centre de formation De Toekomst de l’Ajax, en provenance du club partenaire Koninklijke HFC.

    Bien qu’il se voyait attaquant, ses entraîneurs estimaient que ses qualités physiques faisaient de lui un défenseur idéal. Une décision qui inquiétait Bouwman.

    « Je ne me souviens plus exactement de ce que je pensais à l’époque, mais ça devait être quelque chose comme : ‹ m*rde, c’est loin d’être idéal ›. Défendre, c’est vraiment très différent de marquer des buts », a-t-il confié. Avec le recul, ce changement lui a toutefois été bénéfique.

    « Quand on voit où j’en suis arrivé, ils avaient raison et c’était une bonne décision. »

    Éligible pour représenter l’Angleterre, les Pays-Bas et, en raison de ses origines, la Jamaïque, il tient à porter le célèbre maillot de l’Oranje. Il a régulièrement joué dans les sélections nationales de jeunes, des moins de 15 ans aux moins de 19 ans.

    « Pour moi, le choix n’est pas difficile, a-t-il déclaré à Elf Voetbal en avril. Ce sont les Pays-Bas, et ce sera toujours les Pays-Bas. Jouer pour la Jamaïque ou l’Angleterre n’est pas une option. Je veux saisir ma chance en sélection A des Pays-Bas quand le moment viendra. »

    Sa progression régulière à De Toekomst a abouti à ses débuts professionnels à 16 ans, en deuxième division néerlandaise avec la réserve de l’Ajax, vers la fin de la saison 2023-24.

    « Ce sentiment était vraiment indescriptible, a-t-il raconté. C’était magnifique. J’adore dribbler, j’ai un bon jeu de passes, je suis grand et j’ai de la puissance physique. Les seules choses que je peux encore améliorer sont les duels aériens et mon leadership en défense. »

    Après quelques apparitions avec l’équipe réserve et de bonnes prestations avec les moins de 19 ans, il a pris place à plusieurs reprises sur le banc de l’équipe première lors de la saison suivante. Mais des blessures ont limité son temps de jeu chez les professionnels cette saison-là.

    « Il y a d’abord eu ma hanche, puis je me suis tordu la cheville lors de mon premier match de retour avec Jong Ajax. Ce n’était pas agréable », a-t-il expliqué l’an dernier.

    À son retour, John Heitinga a fait débuter le joueur de 17 ans en Eredivisie, en le titularisant face à Telstar lors du premier match de la saison 2025-26.

    « Au début de la préparation, je m’étais fixé comme objectif principal de faire mes débuts en équipe première et j’espérais jouer beaucoup avec Jong Ajax, a-t-il confié à Elf. Deux jours avant le match d’ouverture contre Telstar, l’entraîneur m’a annoncé que j’allais être titulaire. J’ai immédiatement envoyé un message dans la conversation familiale.

    « Beaucoup de membres de ma famille et d’amis étaient dans les tribunes pour me voir jouer. J’étais un peu nerveux avant le match. C’était la première fois que je jouais à la Johan Cruijff Arena. Pendant des années, quand j’étais jeune joueur, j’y avais regardé les matches de l’Ajax depuis le deuxième niveau des tribunes avec mes coéquipiers. J’y avais vu beaucoup de grands matches de Ligue des champions. Et là, c’était moi qui me trouvais sur le terrain.

    « Avant le match contre Telstar, je savais où étaient assis mes parents, mes grands-parents, ma tante et mes amis de Haarlem. Juste avant la rencontre, je leur ai fait signe. J’essaie de le faire avant chaque match. C’est rassurant. »

  • La percée

    FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX
    AFP

    La saison dernière a été quelque peu mouvementée, mais Bouwman a franchi des étapes importantes au passage.

    Une blessure l’a tenu éloigné des terrains pendant le mois suivant, puis il a retrouvé la deuxième division. Mais lorsque Fred Grim a pris les rênes de l’équipe première, le nouvel entraîneur n’a pas tardé à rappeler le jeune défenseur dès qu’il a eu besoin de lui.

    Dès son retour, Bouwman a inscrit son premier but grâce à un excellent appel au premier poteau, reprenant de volée un corner d’Oscar Gloukh pour sceller une victoire 2-0 contre Groningen. Un peu plus d’une semaine plus tard, il était de nouveau associé à Youri Baas en défense pour son premier match de Ligue des champions, remporté 4-2 en Azerbaïdjan contre Qarabag.

    « Après mes débuts en Eredivisie, j’avais envisagé avec prudence la possibilité de jouer en Ligue des champions, a reconnu Bouwman. Je ne pensais pas en être déjà là cette saison. »

    Malgré ses apparitions sur la plus grande scène à un si jeune âge, l’adolescent garde les pieds sur terre et a déjà commencé à collectionner les souvenirs de ses débuts.

    « J’ai gardé le maillot [de mes débuts]. Il est chez moi, prêt à être encadré, a-t-il expliqué. Les taches sont encore dessus… J’ai aussi gardé mes maillots des matches à l’extérieur contre Qarabag et Villarreal [en janvier] en Ligue des champions. Je n’ai rien du Jong Ajax : nous devons rendre ces maillots après le match. »

    Oscar Garcia, troisième entraîneur de l’Ajax cette saison-là, préférant les options plus expérimentées que représentaient Ko Itakura et Josip Sutalo, Bouwman a continué à entrer et sortir de l’équipe pendant le reste de la saison. Il a terminé avec huit apparitions en Eredivisie, auxquelles se sont ajoutées deux rencontres cruciales lors des barrages européens, l’Ajax devant se contenter d’une place en Ligue Conférence de l’UEFA.

  • Comment ça se passe

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    L’Ajax lui a fait confiance dès le début de la saison, mais un violent choc l’a écarté des terrains pendant un mois.

    Cet été, le directeur de l’Ajax Jordi Cruyff a choisi de se séparer de Sutalo et d’Itakura, ouvrant la voie à Bouwman pour devenir le partenaire attitré de Baas, 23 ans.

    Le joueur de 19 ans a saisi sa chance, débutant 10 rencontres et se montrant à l’aise malgré quelques signes d’inexpérience et un manque de concentration.

    Mais alors qu’il consolidait sa place, il a été brutalement stoppé par un violent choc avec Ruben van Bommel lors de la défaite à domicile contre le PSV, rival et champion en titre, en septembre.

    Le défenseur a passé la nuit à l’hôpital en raison de contusions au sternum et au poumon, qui l’ont écarté des terrains jusqu’à la fin du mois. Van Bommel a ensuite reconnu sa responsabilité dans ce geste imprudent, admettant qu’il avait été « un peu irréfléchi » et précisant qu’il avait envoyé un message à Bouwman pour s’excuser. Les réactions avaient notamment conduit un journaliste à suggérer, de façon étrange, que le joueur du PSV de 22 ans consulte un psychologue.

    Pour Bouwman, ces lésions internes ont rendu la convalescence douloureuse.

    « La contusion au poumon était ce qu’il y avait de plus désagréable quand je respirais. Je n’avais jamais connu ça auparavant, c’était donc aussi quelque chose de nouveau », a-t-il confié à ESPN. « Ces dernières semaines, j’ai travaillé dur pour revenir en force. Je suis heureux de pouvoir être de nouveau là. »

    Michel, le nouvel entraîneur de l’Ajax, était tout aussi soulagé de retrouver le joueur de 19 ans à sa disposition et l’a fait entrer en jeu contre NEC le week-end dernier.

    « Bouwman est un joueur très important pour nous. Il a réalisé un excellent début de saison. Il est prêt à jouer et nous sommes très heureux de son retour », a-t-il déclaré.

    Désormais rétabli et de retour sur le terrain, l’adolescent était titulaire lors de la défaite contre Hajduk Split en Ligue Conférence.

    « Je m’en suis finalement bien sorti. Tout va bien désormais », a-t-il déclaré. « J’ai complètement laissé ça derrière moi et je ne ressens pas vraiment le besoin d’en parler davantage. »

  • Points forts

    Aaron Bouwman Ajax

    Grand, puissant et doté de la qualité technique caractéristique des défenseurs de l’Ajax, il est promis à un bel avenir.

    Les faits ont pleinement donné raison aux entraîneurs des jeunes de l’Ajax, qui avaient prédit que Bouwman serait plus doué pour empêcher les buts que pour en marquer. Une reconversion que le joueur lui-même évoque avec le sourire.

    « Pour être tout à fait honnête, je n’ai plus vraiment cet instinct offensif », a-t-il confié au site du club. « J’ai peut-être encore le sens du placement, mais j’ai pratiquement perdu ma capacité à conclure. »

    Si son sens du but s’est émoussé, sa taille imposante de 1,98 m lui donne un avantage naturel dans les duels aériens. Bouwman possède toutefois de nombreuses qualités propres à un défenseur central de l’Ajax, alliant puissance physique, aisance balle au pied et vision du jeu dans la passe.

    L’ancien défenseur d’Eredivisie Timo Letschert a récemment salué la progression rapide de l’adolescent auprès de VoetbalPrimeur : « Je suis un très grand admirateur de Bouwman. J’ai suivi sa progression ces deux dernières années et il devient de plus en plus un homme, un vrai. Sur le plan athlétique, c’est l’un des meilleurs d’Eredivisie.

    « Et puis, sa façon de progresser en dribblant, balle au pied, et de distancer tout le monde, je ne vois pas souvent ça en Eredivisie. »

    Le milieu de terrain Sean Steur, qui a quitté l’Ajax pour Newcastle cet été, a désigné Bouwman comme le joueur de l’Ajax dont il attend « beaucoup » cette saison.

    L’aisance de Bouwman balle au pied et son autorité sur le terrain viennent directement de l’observation du meilleur défenseur que son pays ait produit depuis des générations.

    « Virgil van Dijk est mon grand modèle », a-t-il déclaré. « Son calme avec le ballon, sa technique, sa qualité de passe, mais aussi sa manière de défendre. C’est toute sa présence sur le terrain. »

    S’attendre à ce qu’il suive les traces de Van Dijk, qui a lui aussi débuté comme attaquant, est peut-être irréaliste. Mais sa convocation en équipe nationale semble n’être qu’une question de temps.

    « Aaron est quelqu’un d’équilibré, qui a envie d’apprendre », a déclaré à VI Heitinga, ancien défenseur et entraîneur de l’Ajax. « Il écoute aussi très attentivement les conseils, non seulement ceux du staff, mais aussi ceux des joueurs. Et il les assimile très vite. »

  • Une marge de progression

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Le jeune défenseur sait qu’il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour réaliser son potentiel.

    À 19 ans, il s’adapte encore aux exigences physiques et mentales du football de haut niveau, mais parvenir à rester concentré pendant tout un match demeure un enjeu majeur pour Bouwman.

    Il lui arrive de perdre sa concentration, ce qui l’amène à mal juger certains ballons aériens ou à garder le ballon une seconde de trop sous pression. Comme l’a souligné Letschert, Bouwman connaît encore des moments de vulnérabilité lorsqu’il défend bas ou prend des risques dans ses passes.

    Bouwman possède toutefois la lucidité nécessaire pour corriger ces défauts et porte un regard objectif sur ses performances. En revenant sur son match contre Groningen la saison dernière, il a reconnu ses lacunes.

    « Je suis toujours critique envers moi-même ; je regarde souvent d’abord ce qui ne s’est pas très bien passé, a admis Bouwman. Dans ce match [contre Groningen], j’ai parfois gardé le ballon un peu trop longtemps, et il y a eu cette action dans la surface de réparation en seconde période. Ce dribble, c’est là que je me suis dit : “C’est un peu trop, un peu trop risqué.”

    « Pour ce genre de choses, il me faut peut-être un peu de temps pour retrouver mes repères après une si longue période. L’entraîneur l’a dit aussi : c’était simplement un peu trop risqué. Plusieurs gars m’ont également fait remarquer qu’il fallait aller un peu plus vite, mais je n’ai pas pour autant reçu de remontrances. »

  • En route vers la Premier League ?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Quelques clubs suivent l’évolution de cet adolescent à moitié anglais.

    La progression du défenseur à Amsterdam a inévitablement attiré l’attention des recruteurs de toute l’Europe, les clubs anglais suivant de près ses performances.

    Selon des informations de ChronicleLive, il figure déjà sur les tablettes de Newcastle, tandis que Chelsea, Everton et Brighton ont également envoyé des recruteurs observer ses performances.

    Une partie de sa famille vivant à Londres, près de l’Emirates Stadium d’Arsenal, il se rend régulièrement dans la capitale anglaise chaque année et pourrait estimer que son avenir se trouve en Premier League.

    Le faire quitter Amsterdam ne sera toutefois pas une mince affaire : l’Ajax a assuré son avenir à long terme avec un contrat courant jusqu’en juin 2030, et le géant néerlandais n’est pas pressé de vendre un tel joyau.

    Il évolue dans un environnement adapté à un jeune joueur qui prend encore ses marques dans le football de première division. Il a une occasion rare de se familiariser avec les pièges de la Premier League grâce aux précieux conseils de ses coéquipiers Davy Klaassen, ancien joueur d’Everton, et Steven Berghuis, dont le passage à Watford a rapidement tourné court.

    « Certainement sur le plan professionnel », explique Bouwman à propos de l’aide que lui apportent ses coéquipiers plus expérimentés. « Leur manière de prendre soin de leur corps et tout ce qu’ils font pour cela chaque jour sont extraordinaires. Ils me conseillent aussi sur le terrain. En tant que défenseur central, il est important pour moi de continuer à communiquer. »

  • Et maintenant ?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Le défenseur central doit retrouver son élan après s’être remis d’un violent choc.

    Maintenant que Bouwman s’est complètement remis de sa terrible blessure à la poitrine, il semble avoir de nouveau assuré sa place dans la défense de l’Ajax.

    Cinquième d’Eredivisie et en difficulté en Ligue Conférence après deux matches, le géant néerlandais a besoin qu’il se montre régulier et fiable pour pouvoir sérieusement prétendre à des trophées cette saison.

    S’il continue de progresser sur le plan physique et technique tout en éliminant ses fréquents moments d’inattention, il deviendra un leader de la défense du géant néerlandais.