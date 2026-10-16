Bouwman est né d’une rencontre fortuite à Amsterdam. Sa mère anglaise a rencontré son père, fervent supporter de l’Ajax, dans un bar alors que la danseuse visitait la capitale néerlandaise avec des amis.

Leur fils est né à Haarlem et a rejoint à 11 ans le centre de formation De Toekomst de l’Ajax, en provenance du club partenaire Koninklijke HFC.

Bien qu’il se voyait attaquant, ses entraîneurs estimaient que ses qualités physiques faisaient de lui un défenseur idéal. Une décision qui inquiétait Bouwman.

« Je ne me souviens plus exactement de ce que je pensais à l’époque, mais ça devait être quelque chose comme : ‹ m*rde, c’est loin d’être idéal ›. Défendre, c’est vraiment très différent de marquer des buts », a-t-il confié. Avec le recul, ce changement lui a toutefois été bénéfique.

« Quand on voit où j’en suis arrivé, ils avaient raison et c’était une bonne décision. »

Éligible pour représenter l’Angleterre, les Pays-Bas et, en raison de ses origines, la Jamaïque, il tient à porter le célèbre maillot de l’Oranje. Il a régulièrement joué dans les sélections nationales de jeunes, des moins de 15 ans aux moins de 19 ans.

« Pour moi, le choix n’est pas difficile, a-t-il déclaré à Elf Voetbal en avril. Ce sont les Pays-Bas, et ce sera toujours les Pays-Bas. Jouer pour la Jamaïque ou l’Angleterre n’est pas une option. Je veux saisir ma chance en sélection A des Pays-Bas quand le moment viendra. »

Sa progression régulière à De Toekomst a abouti à ses débuts professionnels à 16 ans, en deuxième division néerlandaise avec la réserve de l’Ajax, vers la fin de la saison 2023-24.

« Ce sentiment était vraiment indescriptible, a-t-il raconté. C’était magnifique. J’adore dribbler, j’ai un bon jeu de passes, je suis grand et j’ai de la puissance physique. Les seules choses que je peux encore améliorer sont les duels aériens et mon leadership en défense. »

Après quelques apparitions avec l’équipe réserve et de bonnes prestations avec les moins de 19 ans, il a pris place à plusieurs reprises sur le banc de l’équipe première lors de la saison suivante. Mais des blessures ont limité son temps de jeu chez les professionnels cette saison-là.

« Il y a d’abord eu ma hanche, puis je me suis tordu la cheville lors de mon premier match de retour avec Jong Ajax. Ce n’était pas agréable », a-t-il expliqué l’an dernier.

À son retour, John Heitinga a fait débuter le joueur de 17 ans en Eredivisie, en le titularisant face à Telstar lors du premier match de la saison 2025-26.

« Au début de la préparation, je m’étais fixé comme objectif principal de faire mes débuts en équipe première et j’espérais jouer beaucoup avec Jong Ajax, a-t-il confié à Elf. Deux jours avant le match d’ouverture contre Telstar, l’entraîneur m’a annoncé que j’allais être titulaire. J’ai immédiatement envoyé un message dans la conversation familiale.

« Beaucoup de membres de ma famille et d’amis étaient dans les tribunes pour me voir jouer. J’étais un peu nerveux avant le match. C’était la première fois que je jouais à la Johan Cruijff Arena. Pendant des années, quand j’étais jeune joueur, j’y avais regardé les matches de l’Ajax depuis le deuxième niveau des tribunes avec mes coéquipiers. J’y avais vu beaucoup de grands matches de Ligue des champions. Et là, c’était moi qui me trouvais sur le terrain.

« Avant le match contre Telstar, je savais où étaient assis mes parents, mes grands-parents, ma tante et mes amis de Haarlem. Juste avant la rencontre, je leur ai fait signe. J’essaie de le faire avant chaque match. C’est rassurant. »