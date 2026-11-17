Alors que le football de club doit reprendre dans les prochains jours, certains des meilleurs jeunes footballeurs de la planète resteront tournés vers les sélections nationales : la Coupe du monde U17 débute jeudi au Qatar. De nombreux grands espoirs seront à l’œuvre au Moyen-Orient avec l’ambition de succéder au Portugal comme champions du monde de leur catégorie d’âge.

Le tournoi a été marqué par le retrait tardif des États-Unis pour des raisons de sécurité, mais les 47 autres sélections devraient y participer comme prévu. Les supporters pourront ainsi observer de plus près plusieurs probables superstars de demain au cours des trois semaines et demie à venir.

Cesc Fabregas, Toni Kroos et Phil Foden figurent parmi les joueurs qui ont remporté le Ballon d’or de la Coupe du monde U17 au fil des ans : le tournoi a donc fait ses preuves comme vitrine pour des talents exceptionnels. Mais qui faut-il suivre en 2026 ? GOAL a sélectionné 10 jeunes prodiges à surveiller lors de la Coupe du monde U17 de cette année...