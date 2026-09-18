Zinédine Zidane dévoile la liste définitive de la France : cinq nouveaux, pas de Boscagli

Zinédine Zidane a dévoilé sa première sélection définitive en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c’est que le légendaire ancien milieu de terrain a convoqué cinq nouveaux venus. En revanche, il n’y a toujours pas de place pour Olivier Boscagli. L’ancien joueur du PSV figurait dans la présélection, mais n’a pas passé la dernière coupe et doit reporter ses débuts.

Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter), Lucas Da Cunha (Como) et Esteban Lepaul (Stade Rennes) sont appelés pour la première fois avec l’équipe de France, qui doit disputer des matches de Ligue des nations contre la Turquie, la Belgique, l’Italie, puis à nouveau la Belgique.

Eduardo Camavinga fait son retour chez les Bleus. Le milieu de terrain du Real Madrid avait été écarté de la Coupe du monde par le sélectionneur de l’époque Didier Deschamps, qui l’avait vu lutter avec sa forme en fin de saison dernière.

Son coéquipier Aurélien Tchouaméni n’en est pas. Son absence est liée à sa condition physique. « Aurélien est un joueur qui a été écarté des terrains pendant presque deux mois », explique Zidane. « Je pense que, pour sa récupération, il valait mieux qu’il reste à Madrid. »

Pour N'Golo Kanté, il n’y a plus de place pour des raisons sportives, et Karim Benzema ne fera pas non plus son retour. « Avec Karim, j’ai vécu plusieurs années fantastiques à Madrid. Mais c’est un peu comme avec N’Golo, j’admire ce qu’il a accompli, mais aujourd’hui, j’ai envie de voir des joueurs plus jeunes. »

Sélection de la France

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Guillaume Restes (Toulouse), Robin Risser (RC Lens).

Défenseurs : Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcelone), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaquants : Bradley Barcola (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Estéban Lepaul (Stade Rennes), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich).



