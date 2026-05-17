Zian Flemming affirme : « Ronald Koeman ne m’a pas contacté une seule fois avant la Coupe du monde. »

Zian Flemming a confié dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » n’avoir eu aucun contact avec Ronald Koeman. L’attaquant de Burnley nourrit tout de même l’espoir d’être retenu en sélection néerlandaise pour la Coupe du monde.

Avec encore deux matchs à disputer cette saison, l’attaquant a déjà inscrit dix buts en Premier League et a été sacré joueur de l’année par son club.

Pourtant, Koeman ne l’a pas contacté. « Ici, tout le monde me sollicite. Les gens sont impatients de connaître la date de l’annonce de la sélection. »

« Pourtant, personne ne m’a contacté. Aucun contact », tranche l’ancien avant-centre de l’Ajax, du PEC Zwolle et du Fortuna Sittard, entre autres.

Hans Kraay junior a réagi avec étonnement aux propos de Flemming, rappelant que « Ronald Koeman junior m’a dit que tu étais bel et bien suivi de près par le sélectionneur ».

Les chances de Flemming d’intégrer la sélection néerlandaise ont considérablement augmenté ces dernières semaines : Memphis Depay n’est toujours pas en forme et Emmanuel Emegha est lui aussi en proie aux blessures.