Zentith - Krasnodar, le match prévu au Zenith Arena a été annulé et se jouera à Krestovski

Alors que le Zénith Saint-Petersbourg devait recevoir Krasnodar mercredi prochain dans son stade flambant neuf, les organisateurs ont finalement décidé de faire jouer le match sur la pelouse du stade Petrovski.
En effet, la Coupe des Confédérations prévue du 17 juin au 2 juillet devrait se jouer dans le Zenith Arena et la pelouse doit être préservée pour l'occasion. Le Zenith Saint-Petersbourg avait déjà disputé une rencontre dans son nouveau stade en avril dernier et l'état de la pelouse n'était pas à la hauteur des espérances.