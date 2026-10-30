L'Allemand Jens Wiesing, directeur technique d'Al-Ittihad, a dévoilé la composition officielle de son équipe en vue de la confrontation face à Abha, ce vendredi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, un match au cours duquel « le Doyen » cherche à poursuivre sa course derrière les équipes de tête.

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Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement de la Saudi Pro League avec 23 points, soit 4 points de retard sur Al-Hilal, troisième, et 5 points sur le duo de tête composé d'Al-Nassr et d'Al-Qadisiyah, ce qui confère à la rencontre face à Abha une grande importance dans les calculs de l'équipe durant cette période.

Les choix de Wiesing ont réservé une surprise au niveau de la ligne offensive, après qu'il a décidé de titulariser l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, tout en reléguant le Nigérian George Ilenikhena sur le banc des remplaçants, une décision marquante avant le coup d'envoi de la rencontre.

La composition officielle d'Al-Ittihad :

Gardien de but : Predrag Rajković.

Défense : Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Fares Aïdi.

Milieu : Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Attaque : Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.