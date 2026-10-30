Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Youssef En-Nesyri conduira l'attaque d'Al-Ittihad dans le choc face à Abha

Abha vs Al Ittihad
Abha
Al Ittihad
Saudi Pro League
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Maroc

La star marocaine à la tête de la composition d'Al-Ittihad

L'Allemand Jens Wiesing, directeur technique d'Al-Ittihad, a dévoilé la composition officielle de son équipe en vue de la confrontation face à Abha, ce vendredi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, un match au cours duquel « le Doyen » cherche à poursuivre sa course derrière les équipes de tête.

À lire aussi : De retour pour se venger : Ronaldo bat le record de Toni et talonne Youssef En-Nesyri

Al-Ittihad occupe la quatrième place au classement de la Saudi Pro League avec 23 points, soit 4 points de retard sur Al-Hilal, troisième, et 5 points sur le duo de tête composé d'Al-Nassr et d'Al-Qadisiyah, ce qui confère à la rencontre face à Abha une grande importance dans les calculs de l'équipe durant cette période.

Les choix de Wiesing ont réservé une surprise au niveau de la ligne offensive, après qu'il a décidé de titulariser l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, tout en reléguant le Nigérian George Ilenikhena sur le banc des remplaçants, une décision marquante avant le coup d'envoi de la rencontre.

Prochains matchs
ITT

ITT

AFC Champions League Elite

02 nov. 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Saudi Pro League

05 nov. 2026

ALS

ALS

La composition officielle d'Al-Ittihad :

Gardien de but : Predrag Rajković.

Défense : Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Fares Aïdi.

Milieu : Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Attaque : Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google