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Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, s'apprête à affronter Neom le vendredi 27 novembre, dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League. Il espère prolonger sa réussite offensive et aider son équipe à signer une nouvelle victoire, dans un match qui représente pour lui un défi personnel allant au-delà d'un simple but de plus à son compteur.

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Cette rencontre revêt une importance particulière pour l'attaquant marocain, qui avait déjà brillé face à Neom la saison dernière, au point de placer cette équipe parmi les adversaires qu'il a le plus souvent fait plier depuis son arrivée à Al-Ittihad en février 2026. En-Nesyri a désormais l'occasion d'enrichir ce bilan et de s'offrir un record personnel dans son aventure en championnat saoudien.

Neom à un but d'une nouvelle statistique négative

Neom partage actuellement la tête du classement des équipes ayant encaissé le plus de buts d'En-Nesyri, à égalité avec Al-Ettifaq, Al-Faisaly et Al-Fayha, l'attaquant marocain ayant marqué deux fois contre chacun de ces clubs. S'il trouve le chemin des filets vendredi, il portera donc son total face à Neom à trois buts, ce qui en fera l'équipe ayant encaissé le plus de buts de sa part depuis le début de son parcours avec Al-Ittihad en Roshn Saudi League.

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Il ne s'agit pas d'un simple classement statistique entre clubs, mais d'une occasion pour En-Nesyri de prouver sa capacité à laisser régulièrement son empreinte face à des adversaires différents. D'autant que ses buts ne se concentrent pas sur une seule équipe : ils se répartissent entre plusieurs clubs, signe de la variété de ses victimes durant son expérience saoudienne.

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Les chiffres d'En-Nesyri : une réussite continue avec Al-Ittihad

L'attaquant marocain affiche des statistiques remarquables depuis son arrivée à Al-Ittihad, avec 13 buts en 24 matchs de Roshn Saudi League, un ratio qui illustre sa capacité à offrir à son équipe des solutions offensives décisives.

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La saison dernière, En-Nesyri avait inscrit six buts en 13 matchs, avant d'améliorer son rendement cette saison avec sept réalisations en 11 rencontres. Il s'est ainsi montré plus efficace devant le but qu'à ses débuts avec le club.

Ses buts se répartissent entre neuf clubs différents : il a marqué deux fois contre Neom, Al-Ettifaq, Al-Faisaly et Al-Fayha, et une fois contre Al-Hilal, Al-Taawoun, Al-Riyadh, Al-Qadsiah et Al-Kholood.

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Ces chiffres donnent un relief supplémentaire au match contre Neom pour En-Nesyri, qui peut ainsi se détacher des trois autres adversaires en tête de la liste de ses victimes préférées, tout en continuant à étoffer son total de buts cette saison. Entre l'ambition d'Al-Ittihad de prendre des points et la volonté de l'attaquant marocain de continuer à faire trembler les filets, cette rencontre sera pour lui une nouvelle occasion de confirmer sa valeur offensive et de marquer un peu plus de son empreinte son parcours en Roshn Saudi League.