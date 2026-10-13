Youri Mulder pointe une grosse lacune dans le jeu du PSV

Youri Mulder s’inquiète de la défense du PSV. Le grand club d’Eindhoven a gardé sa cage inviolée pour la première fois de la saison en Vriendenloterij Eredivisie vendredi dernier, face au SC Heerenveen (2-0).

Le PSV a été en difficulté contre Heerenveen, surtout en première période, même s’il a rejoint les vestiaires avec un avantage de 1-0 grâce à un but de Guus Til. Au milieu de la seconde période, Marcus Linday a malencontreusement marqué contre son camp, permettant au PSV de doubler la mise.

« Je n’ai pas non plus trouvé le PSV bon contre Heerenveen. Ce qui est inquiétant, c’est qu’il concède aussi beaucoup d’occasions », constate Mulder mardi sur Ziggo Sport , à l’approche du duel contre le RB Leipzig en Ligue des champions.

« Heerenveen aurait déjà pu marquer deux ou trois fois. C’était, je crois, le premier match de toute la saison où le PSV n’a pas encaissé de but, malgré les occasions concédées. C’est un vrai problème pour le PSV », souligne l’analyste à l’attention de l’entraîneur Peter Bosz.

Son collègue Nordin Amrabat partage entièrement l’analyse de Mulder. « Le PSV exerce un pressing haut sur tout le terrain. Cela peut très bien fonctionner, parce qu’on récupère le ballon très haut. Et on se crée alors une occasion. Mais si l’adversaire parvient à se sortir de ce pressing, c’est lui qui se crée des occasions. »

« On l’a aussi vu contre Heerenveen : cela n’a souvent pas bien fonctionné pour le PSV. Heerenveen aurait très bien pu mener 0-3 à la pause », estime l’ancien attaquant du PSV, entre autres clubs, qui a finalement vu le PSV s’imposer 2-0.

En huit matches d’Eredivisie, le PSV a encaissé dix buts jusqu’à présent. Le mois dernier, il a fait match nul 1-1 contre le Shakhtar Donetsk lors de la phase de ligue de la Ligue des champions.