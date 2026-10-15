Youri Baas surprend l’intervieweur après la défaite de l’Ajax : « Ce n’est pas rien de dire ça »

L’Ajax s’est incliné jeudi face à Hajduk Split en Ligue Conférence (2-1). Après la rencontre, Youri Baas explique au micro de Ziggo Sport qu’un manque d’engagement a coûté cher à son équipe en première période. Sa réponse surprend le journaliste Wytse van der Goot.

« Je pense qu’on commence vraiment mal la première période, explique Baas à Van der Goot. Dans l’intensité, les duels et la qualité avec le ballon. En seconde période, on pousse davantage, mais on a vraiment laissé passer notre chance en première. »

Le jeu de l’Ajax n’a guère convaincu et, avec cette défaite, le club entame mal son parcours dans la phase de ligue de la Ligue Conférence. « On veut faire mieux, reconnaît Baas. Quand je parle de la première période, de l’intensité, ça ne devrait jamais être un problème. »

« J’avais l’impression qu’ils nous dominaient dans les courses et les duels. Je pense que c’est ce qui résume la première période », raconte Baas, qui estime que « le placement, les courses, les déplacements et la volonté de gagner un duel » ont fait défaut.

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Ces mots surprennent Van der Goot. « Ce n’est pas rien de dire ça. » Baas répond : « C’est l’impression que j’ai eue en première période. Bien sûr, le stade est bruyant, le public pousse son équipe. Ils ont joué à fond et nous n’avons pas réussi à répondre, surtout en première période. »

Baas est ensuite interrogé sur le but du 2-1. « Je n’ai pas encore revu le but, mais il (Jofre Torrents, ndlr) repique dans l’axe et veut me remettre le ballon, sauf qu’il y avait quelqu’un derrière moi. » Le fait que Torrents et Baas n’aient pas l’habitude de jouer ensemble a-t-il contribué à cette erreur ? « Je ne sais pas. Ce sont des actions individuelles qui se produisent partout sur le terrain. »

« Mais oui, c’est dommage que cela se produise chez nous, derrière », poursuit le défenseur, qui ne croit pas que cette défaite entame la confiance de l’équipe. « Nous savons ce dont nous sommes capables et où nous en sommes. » Où en est l’Ajax ? « Pas encore là où nous voulons être », répond Baas, qui se prépare à affronter le FC Groningue à l’extérieur et l’Atalanta à domicile la semaine prochaine.



