Yassine Bounou à River Plate ? Un rêve marocain plus proche de la réalité

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al Hilal, est revenu au cœur des spéculations concernant son avenir, après que son nom a été associé à un possible transfert à River Plate, en Argentine, dans un contexte où le départ du gardien Santiago Beltrán vers l'Europe est anticipé, ce qui pourrait pousser le club argentin à chercher un gardien doté de l'expérience nécessaire pour protéger ses buts lors de la prochaine étape.

Le journaliste Peter Coates a déclaré, lors de son intervention dans l'émission « Fi Al Marma », que River Plate pourrait se tourner vers le recrutement d'un gardien très expérimenté, soulignant que Bounou représente l'une des options appropriées, tout en écartant l'idée que le club argentin soit prêt à débourser une somme importante pour finaliser l'opération.

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Coates a ajouté que les informations qui circulent au sujet du transfert du gardien marocain restent contradictoires, certaines versions évoquant un accord trouvé entre River Plate et Bounou, tandis que d'autres indiquent que le gardien n'est qu'un des noms posés sur la table du club, au sein d'une liste comptant trois ou quatre options.

Le journaliste a insisté sur le fait que l'évocation d'un accord définitif entre les deux parties relève encore de la spéculation, affirmant que les informations qui circulent n'apportent pour l'heure aucune preuve décisive d'un transfert imminent de Bounou vers le club argentin, ce qui laisse son avenir ouvert à plusieurs possibilités.

Bounou possède une grande expérience sur les plans international et européen, et il a affiché un niveau remarquable avec Al Hilal depuis son arrivée, ce qui en fait une option séduisante pour un club à la recherche d'un gardien capable de supporter la pression et de jouer les titres.

Mais la conclusion d'un éventuel transfert restera liée à la position d'Al Hilal, au coût financier potentiel et au degré de sérieux de l'intérêt de River Plate pour s'offrir ses services.

Ainsi, le nom de Bounou demeure présent dans les calculs du club argentin, sans confirmation officielle d'un accord entre les deux parties.

Et dans l'attente de voir ce qu'il advient de l'avenir de Santiago Beltrán, les contours des mouvements de River Plate au poste de gardien de but pourraient se préciser dans les prochains temps, de même que l'on saura si le gardien marocain passera du statut de simple option envisagée à celui de véritable cible du club.