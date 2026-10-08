À seulement dix-neuf ans, Lamine Yamal, la star du Barça, se souvient de son enfance difficile et des crises financières qu'a traversées sa famille, dans un entretien accordé au podcast « Resonancia de Corazón » (Écho du cœur).

Yamal a longuement évoqué sa mère, Sheila Ebana, et son ancien domicile, déclarant : « J'ai acheté à ma mère une maison là où elle le souhaitait. Je lui ai demandé dans quel quartier elle voulait habiter, et je lui ai dit : où tu veux. »

Il a ajouté, selon les propos rapportés par le média français « Foot Mercato » : « Je vivais dans un appartement où la cuisine et la chambre se trouvaient dans la même pièce. »

Cette réussite revêt un sens particulier pour Yamal, en raison des changements positifs qu'elle a apportés dans la vie de ses proches. Le joueur du Barça déclare ainsi : « Je vois ma mère heureuse, et je vois mon frère profiter de l'enfance que j'aurais aimé avoir, et c'est ce qui me rend vraiment heureux. »

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Il explique également qu'il a pu rassurer le cœur de son père et de sa grand-mère, en adressant des mots sincères à la femme qui a été à ses côtés tout au long de son enfance : « Ma mère a tout ce qu'elle désire. Elle est ma reine, elle est ce que j'ai de plus précieux. Elle est tout ce dont n'importe quel enfant peut rêver. »

Il convient de noter que la mère de Yamal, malgré le talent exceptionnel de son fils, a toujours insisté pour qu'il poursuive ses études, allant même jusqu'à le menacer de le priver de football s'il ne travaillait pas sérieusement à l'école.







