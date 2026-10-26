L'Espagnol Lamine Yamal, la star du Barça, a été sacré meilleur jeune joueur de moins de 21 ans, le trophée Kopa 2026, première récompense de la cérémonie du Ballon d'Or organisée ce lundi soir dans la capitale britannique, Londres, au terme d'une saison marquée par son éclatante réussite avec son club et la sélection de son pays.

Âgé de 19 ans, Yamal a remporté ce trophée pour la troisième année consécutive, après s'être imposé face à un groupe de jeunes talents parmi les plus prometteurs du football européen, décrochant une nouvelle distinction qui reflète sa remarquable progression et sa place parmi les meilleurs jeunes joueurs du monde.

La star du Barça a pris part au parcours de l'Espagne vers le sacre en Coupe du monde 2026, après la victoire face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale.

Yamal a également contribué au sacre du Barça en Liga et en Supercoupe d'Espagne lors de la saison 2025-2026, après avoir affiché un niveau remarquable, le jeune talent conjuguant ainsi les succès avec son club et le brio international sous le maillot de la sélection espagnole.

Ce sacre offre à Yamal un formidable élan dans sa carrière, lui qui allie désormais reconnaissance individuelle et accomplissement international, confirmant sa capacité à rivaliser au plus haut niveau malgré son jeune âge, et continuant d'asseoir sa place comme l'un des plus grands talents de sa génération.



