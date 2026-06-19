Yamal : « Messi ? Chaque match prouve qu’il est le plus grand de l’histoire, le GOAT. »

Dans un entretien accordé à RTVE, la jeune pépite espagnole Lamine Yamal a salué les performances de Lionel Messi : « Son triplé ? À chaque match, il démontre qu’il est le plus grand joueur de l’histoire. »





«Si certains ont encore des doutes, c’est qu’ils cherchent à en avoir exprès. Leo est le GOAT.» Ces propos interviennent alors que le magazine The Athletic a placé Yamal à la 3e place de son top 50 des joueurs les plus influents du prochain Mondial, tandis que Messi pointe à la 25e – «Il ne court plus, il ne presse plus, il ne fera la différence que si le rythme est lent» ; et place Ronaldo tout en bas du classement, estimant que sa présence dans ce top est « motivée par l’héritage qu’il laisse, mais s’il joue pour lui-même et ses records, le Portugal perd ».