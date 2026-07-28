L'Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a recensé près de 55 000 messages de haine sur les réseaux sociaux durant la dernière Coupe du monde, visant principalement les joueurs de l'équipe de France et la star espagnole Lamine Yamal, un phénomène préoccupant qui révèle l'exploitation des grands événements sportifs pour diffuser des préjugés racistes et des discours d'exclusion.

Le ministère espagnol de l'Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations a annoncé, dans un communiqué officiel publié hier lundi, que 52 % des messages de haine recensés entre le 11 juin et le 21 juillet derniers étaient directement liés au grand événement sportif organisé durant cette période, ce qui reflète l'ampleur de la polarisation et de l'hostilité ayant accompagné les compétitions.

L'Observatoire a mis en lumière l'ampleur des contenus hostiles dirigés contre Yamal, joueur d'origine espagnole et marocaine du côté de son père et guinéo-équatorienne du côté de sa mère, qui a fait l'objet de commentaires discriminatoires liés à ses origines et à son identité, tandis que l'équipe de France a été visée en raison du nombre de ses joueurs d'origine ou d'ascendance étrangère, dans le cadre d'attaques racistes organisées sur les plateformes de réseaux sociaux.

La finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine a constitué l'étincelle d'une escalade dangereuse du discours de haine. En effet, bien que les attaques contre les habitants américains d'origine espagnole aient représenté 15 % du total, elles se sont nettement intensifiées durant cette rencontre, ce qui reflète le lien entre la violence verbale et les événements sportifs décisifs.

La principale catégorie visée, avec 66 % des messages, était les habitants d'Afrique du Nord, en particulier en lien avec l'équipe du Maroc, tandis que 13 % des contenus signalés étaient dirigés contre les musulmans, dans des discours qui reproduisaient les stéréotypes et les propos d'exclusion ciblant les identités religieuses et ethniques.

Le rapport a révélé que 74 % des messages contenaient des propos attaquant la dignité des groupes visés en les déshumanisant, tandis que 50 % du total employaient un langage violent explicite et que 14 % appelaient à l'agression directe, autant d'indicateurs alarmants de l'escalade du discours de haine numérique.

L'Observatoire a souligné que 40 % des discours qualifiaient les immigrés ou les personnes d'origine étrangère de « fardeau » ou de « retard » pour la société, tandis que 15 % d'entre eux appelaient à l'expulsion de ces citoyens du territoire espagnol, dans un discours d'exclusion qui dépasse les limites de la critique sportive pour verser dans l'incitation raciste directe.