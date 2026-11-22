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Lamine Yamal a attiré tous les regards avec une scène inhabituelle lors des célébrations de la remontée spectaculaire de Barcelone face à Villarreal, en se livrant à un geste mystérieux qui a soulevé de nombreuses questions sur le message qu'il voulait faire passer.

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La rencontre, remportée 3-2 par Barcelone, a été marquée par l'un de ses moments les plus insolites lors de la célébration du but égalisateur, lorsque Yamal a glissé le ballon sous son maillot, semblant imiter le ventre d'une femme enceinte. Une scène qui a stupéfié son coéquipier Fermín López, incapable de cacher son étonnement.

Ce geste a rapidement attiré l'attention : on a vu Yamal marcher tranquillement sur la pelouse, le ventre gonflé par le ballon dissimulé sous son maillot, un comportement inhabituel de la part du jeune joueur, d'autant plus lors d'une célébration collective de son équipe, revenue dans le match.

La réaction de Fermín López a été l'un des détails les plus marquants de la scène. Il a observé son coéquipier d'un regard stupéfait, comme s'il ne comprenait pas le sens de ce que faisait Yamal, ce qui a encore épaissi le mystère autour de cette séquence et en a fait un sujet de curiosité pour les observateurs après le match.

Ce geste a remis sur le devant de la scène la vie privée du joueur de Barcelone, en couple avec Inés García, ce qui a ouvert la voie à des rapprochements entre le geste de Yamal et cette relation, certains se demandant s'il cherchait à faire passer un message personnel à travers sa célébration.

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Yamal n'a donné aucune explication sur la véritable signification de ce geste, et aucune information confirmée ne permet d'affirmer qu'il serait lié à sa vie sentimentale. Les interprétations qui circulent restent donc de simples spéculations, alimentées par l'image et la réaction de Fermín.