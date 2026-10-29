Les discussions autour de l'avenir de l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al Ahli (Arabie saoudite), ont relancé les spéculations sur un éventuel départ, alors que des informations circulent au sujet de l'intérêt de Newcastle United pour un recrutement lors du prochain mercato hivernal, suscitant des interrogations sur la capacité du club anglais à satisfaire les exigences financières liées à l'opération.

Ces développements interviennent à un moment où les conjectures se multiplient concernant les mouvements de Newcastle sur le marché des transferts, après que l'entraîneur de l'équipe a évoqué les contraintes financières qui détermineront la nature des transactions attendues en janvier 2027, affirmant que les souhaits du staff technique ne suffisent pas à eux seuls à conclure un nouveau recrutement.

L'entraîneur a précisé, dans des déclarations avant le match face à Everton, que les recrutements hivernaux seront soumis aux règles financières, indiquant qu'il ne s'agit pas d'une « liste de souhaits » pour le coach, et que les mouvements à venir se font en coordination avec l'équipe de recrutement. Des propos qui ont mis en lumière la difficulté de boucler de grosses transactions sans tenir compte du budget du club et de ses engagements financiers.

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Selon les rapports qui circulent, Newcastle n'a pas encore ouvert le dossier d'un recrutement de Toney, malgré l'association du nom de l'attaquant anglais au club ces derniers temps. Ces éléments indiquent que les discussions sur son transfert relèvent encore de la spéculation, sans aucune confirmation officielle quant à l'ouverture de négociations pour l'enrôler.

Les exigences financières apparaissent comme l'un des principaux obstacles potentiels à l'opération, puisque les rapports indiquent que le salaire de Toney à Al Ahli avoisine les 500 000 livres sterling par semaine, alors que le plafond salarial évoqué à Newcastle se situe autour de 150 000 livres sterling par semaine, un écart important susceptible de compliquer toute tentative de finaliser le transfert.

En revanche, il n'existe à ce jour aucun indice officiel confirmant que Toney serait proche de quitter Al Ahli ou de rejoindre Newcastle, son avenir restant lié aux mouvements concrets que pourrait connaître la période à venir. Et tant que des informations fiables sur les négociations n'apparaîtront pas, les nouvelles de son départ demeurent de simples possibilités qui ne se sont pas transformées en transfert confirmé.