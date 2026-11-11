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Xavi Simons a évoqué à l’Oxford Union, prestigieuse société de débat indépendante réunissant des étudiants de l’université d’Oxford, les mois extrêmement éprouvants qu’il vient de traverser. Le milieu de terrain de Tottenham Hotspur a subi une grave blessure au genou en avril et poursuit depuis sa rééducation.

« J’ai suivi le reste de la saison depuis mon lit d’hôpital », a confié Simons. « Ce n’était pas facile. Je n’avais absolument aucun contrôle sur la situation. Je ne pouvais rien faire. Heureusement, les gars s’en sont sortis. » Tottenham a évité la relégation de Premier League lors de la dernière journée.

C’est surtout sur le plan mental que Simons a traversé des moments très difficiles au cours des six derniers mois. « J’ai souvent vécu des moments difficiles la nuit. Même ma famille ne sait pas à quel point j’ai souffert. J’ai souvent pleuré. Je me sentais impuissant et frustré. Je voulais tellement apporter ma contribution à Tottenham et à l’équipe des Pays-Bas. »

Malgré ce coup dur, Simons essaie de regarder l’avenir avec optimisme. « D’une certaine manière, je suis reconnaissant que cela se soit produit. Je lis des livres et j’approfondis mes connaissances sur certains sujets. Je veux stimuler mon cerveau, mais aussi l’apaiser. C’est au moins aussi important que d’aller à la salle de sport tous les jours. Tout est une question d’équilibre. Si le cerveau ne fonctionne pas, le corps non plus. »

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Simons a désormais refait quelques pas sur le terrain d’entraînement. Selon The Standard, le milieu de terrain, gravement blessé le 25 avril, devrait bientôt reprendre l’entraînement collectif.

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« Mon genou doit d’abord être complètement rétabli et me sembler solide. Je suis sur la bonne voie. Une équipe formidable m’entoure tout au long de ce parcours. Je consacre beaucoup d’heures à ma récupération et je donne tout. Je veux rentrer chez moi et me dire : je ne sens plus mes jambes. Cela signifie que je suis allé au bout de mes limites », a expliqué Simons, toujours en rééducation.

Simons espérait participer à la Coupe du monde de l’été dernier, car il pensait pouvoir apporter une contribution importante à l’équipe des Pays-Bas. Il était également présent à la Coupe du monde 2022, mais y avait peu joué.

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Sans Simons, Tottenham a mal commencé la saison. La situation a depuis changé : grâce à une belle série, le club londonien occupe désormais la onzième place.

Le week-end dernier a toutefois apporté une déception, Leeds United s’étant imposé 1-0 face à Tottenham. La saison reprendra le 21 novembre à domicile contre Ipswich Town, promu cette saison.