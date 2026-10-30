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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a exprimé beaucoup de respect et de sympathie pour Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United sous le feu des critiques, avant leur rencontre à Stamford Bridge. Alonso a reconnu qu’occuper un poste d’entraîneur très exposé s’accompagne d’une pression incessante lorsque les résultats ne suivent pas.

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Un choc décisif met l’avenir de Carrick sur la sellette

Manchester United se déplace à Stamford Bridge samedi, alors que son entraîneur Michael Carrick lutte pour conserver son poste après un début de saison désastreux en Premier League. United accuse 15 points de retard sur la tête du classement après n’avoir remporté qu’un seul de ses huit premiers matches.

Une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Bournemouth a accentué la pression sur l’entraîneur de 45 ans.

Toutefois, l’entraîneur de Chelsea Xabi Alonso assure que United reste un adversaire dangereux, malgré les critiques extérieures.

Alonso revient sur ses liens avec Carrick

Alonso a exprimé son respect pour Carrick, évoquant leurs duels au milieu de terrain et leur récente rencontre lors d’un match de légendes. « J’ai beaucoup de respect et de sympathie pour Michael en tant qu’entraîneur. Je le connais parce que nous avons joué l’un contre l’autre. Récemment, nous avons participé à un match de légendes, alors nous avons un peu discuté », a raconté Alonso.

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« C’est quelqu’un de vraiment bien, avec qui on aime passer du temps. Mais au-delà de ça, ce n’est pas à moi de faire des commentaires. »

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Interrogé sur l’intense pression médiatique qui pèse sur les deux bancs, Alonso a ajouté : « Ce n’est pas nouveau. On le sait quand on accepte le poste, et il faut faire face aux moments difficiles, les surmonter. »

Chelsea se prépare à affronter un Manchester United motivé

Alonso a rejeté l’idée selon laquelle la crise actuelle de Manchester United faciliterait la préparation de ce match. « Pour moi, cela ne change rien. Quelle que soit la situation, nous devons nous préparer de la même manière. Nous maîtrisons ce qui dépend de nous », a expliqué Alonso.

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« United a un bon effectif, de bons joueurs et un bon entraîneur. Ce sera donc un match difficile et nous devrons être à notre meilleur niveau, montrer notre meilleur visage pour gagner. »

« Nous devons bien maîtriser le match, garder le contrôle de nos émotions, être à l’aise, être intenses... Le premier but sera également important », a précisé l’Espagnol.

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Un duel crucial de Premier League attend les deux équipes à Stamford Bridge

Les deux clubs abordent la rencontre de samedi avec l’envie de décrocher trois points susceptibles de donner un nouvel élan à leur saison en championnat.

Alonso attend une réaction nette de ses joueurs après leur défaite à domicile contre Tottenham Hotspur le week-end dernier.

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Le coup d’envoi à Stamford Bridge est prévu samedi après-midi.