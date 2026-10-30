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L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a exprimé beaucoup de respect et de sympathie envers Michael Carrick, l’entraîneur de Manchester United actuellement sous le feu des critiques, avant leur rencontre à Stamford Bridge. Alonso a reconnu qu’entraîner un club de premier plan s’accompagne d’une pression constante lorsque les résultats ne suivent pas.

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Un choc à fort enjeu place l’avenir de Carrick sous les projecteurs

Manchester United se déplace à Stamford Bridge samedi, alors que son entraîneur Michael Carrick tente de sauver sa place après un début de saison désastreux en Premier League. United accuse 15 points de retard sur la tête du classement après n’avoir remporté qu’un seul de ses huit premiers matches.

Une défaite humiliante à domicile contre Bournemouth (3-0) a accentué la pression sur l’entraîneur de 45 ans.

Le coach de Chelsea, Xabi Alonso, insiste toutefois sur le fait que United reste un adversaire dangereux, malgré tout ce qui se dit autour du club.

Alonso revient sur ses liens avec Carrick

Alonso a exprimé son respect pour Carrick, évoquant leurs confrontations en tant que milieux de terrain et leur récent échange lors d’un match de légendes. « J’ai beaucoup de respect et de sympathie pour Michael en tant qu’entraîneur. Je le connais parce que nous avons joué l’un contre l’autre. Nous avons récemment participé à un match de légendes, alors nous avons un peu discuté », a confié Alonso.

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« C’est quelqu’un de vraiment bien, avec qui on a envie de passer du temps. Mais à part ça, ce n’est pas à moi de faire des commentaires. »

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Interrogé sur l’intense pression médiatique qui pèse sur les entraîneurs des deux équipes, Alonso a ajouté : « Ce n’est pas nouveau. On le sait quand on accepte ce poste, et il faut gérer les moments difficiles, les surmonter. »

Chelsea se prépare à affronter un Manchester United motivé

Alonso a rejeté l’idée selon laquelle la crise actuelle de Manchester United rendrait la préparation du match plus facile. « Pour moi, ça ne change rien. Quelle que soit la situation, nous devons nous préparer de la même manière. Nous maîtrisons ce que nous pouvons maîtriser », a expliqué Alonso.

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« United a un bon effectif, de bons joueurs et un bon entraîneur. Ce sera donc un match difficile, et nous devrons être à notre meilleur niveau, montrer notre meilleur visage pour gagner. »

« Nous devons bien maîtriser le match, maîtriser nos émotions, être à l’aise et jouer avec intensité... Le premier but sera important aussi », a précisé l’Espagnol.

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Un duel crucial de Premier League attend les deux clubs à Stamford Bridge

Les deux clubs abordent la rencontre de samedi avec l’envie de décrocher trois points qui pourraient changer le cours de leur saison en championnat.

Alonso exige une réaction immédiate de ses joueurs après leur défaite à domicile contre Tottenham Hotspur le week-end dernier.

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Le coup d’envoi à Stamford Bridge est prévu samedi après-midi.