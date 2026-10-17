Xabi Alonso, l'entraîneur espagnol de Chelsea, a donné les dernières nouvelles de l'état de santé de son gardien argentin Emiliano « Dibu » Martínez, après la violente blessure à la tête dont il a été victime lors du match contre Everton, samedi soir, en Premier League, et qui a nécessité son transfert à l'hôpital pour y passer des examens médicaux.

Dans ses déclarations à l'issue de la rencontre, Alonso a indiqué que Martínez avait quitté la pelouse conscient et qu'il passait des examens à l'hôpital, ajoutant qu'il s'agissait là des seules informations dont il disposait à cet instant, dans l'attente de détails supplémentaires sur l'état du gardien argentin.

Une blessure inquiétante après un choc avec Branthwaite

Martínez a reçu un coup violent au niveau de la mâchoire lors d'un duel aérien avec le défenseur d'Everton Jarrad Branthwaite, sur l'exécution d'un coup franc dans la surface de réparation, à la 65e minute.

Le gardien argentin s'est effondré au sol après le choc, ce qui a poussé le staff médical à intervenir rapidement pour lui prodiguer les premiers soins, dans un climat d'inquiétude au Hill Dickinson Stadium, avant que la rencontre ne soit interrompue pendant une dizaine de minutes.

Après avoir reçu des soins, Martínez a été évacué sur une civière, au milieu de scènes qui ont suscité l'inquiétude quant à la gravité de la blessure, avant qu'Alonso ne confirme qu'il avait quitté le terrain conscient et qu'il se rendait à l'hôpital pour y passer les examens nécessaires.

Alonso satisfait de la deuxième victoire consécutive

Sur le plan sportif, Xabi Alonso s'est montré satisfait de la prestation de Chelsea, après une deuxième victoire consécutive, saluant l'état d'esprit de ses joueurs et leur capacité à gérer les différentes situations du match.

Le technicien espagnol a déclaré : « L'état d'esprit était excellent. Nous avons su être efficaces dans différentes situations. J'ai aimé l'esprit de l'équipe. Nous méritions la victoire ; ce fut un très beau match. »

Grâce à ce résultat, Chelsea remonte provisoirement à la quatrième place du classement de la Premier League avec 13 points, dans l'attente de la fin des matches de la journée.