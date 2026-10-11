L’arbitre Richard Martens essuie de vives critiques lors d’Excelsior – FC Groningen. Il a accordé deux penalties très contestables et se fait vivement attaquer sur X.

Un peu après la demi-heure de jeu, le premier penalty a été sifflé. Jorg Schreuders a d’abord retenu l’attaquant d’Excelsior Agust Orri Thorsteinsson à l’extérieur de la surface de réparation, avant de le lâcher puis d’entrer encore légèrement en contact avec l’Islandais à l’intérieur de la surface. Martens a désigné le point de penalty et la VAR n’a pas jugé nécessaire d’intervenir. Irakli Yegoian a profité de l’occasion pour égaliser à 1-1.

Après la pause, Schreuders a de nouveau été impliqué dans une action litigieuse donnant lieu à un penalty. Le latéral a accéléré, pénétré dans la surface d’Excelsior et chuté entre Jan Plug et Eric da Silva Moreira. Le ballon semblait lui aussi avoir été touché.

La VAR a demandé à Martens de revoir l’action, mais des problèmes de communication avec Zeist l’en ont empêché par la procédure habituelle. L’arbitre a donc contacté la VAR par téléphone. Malgré cet échange, sa décision a été maintenue. Thom van Bergen a profité du cadeau pour porter le score à 1-3 en faveur de Groningen, sur penalty.

Sur X, les deux penalties suscitent une vive incompréhension. « Envoyez l’arbitre Martens en vacances pour quelques semaines, KNVB. Comment peut-on accorder un penalty pour ça ? C’est vraiment une honte… », écrit Kjeld. Erik-Sander soupçonne que la seconde décision soit liée au premier penalty. « Un penalty pour compenser celui de la première période, je pense. »

Le penalty accordé à Excelsior fait lui aussi l’objet de nombreuses critiques. « Comment peut-on accorder un penalty pour ça ? Et la VAR n’intervient pas ! L’arbitrage est encore d’une nullité sidérante », réagit Jako.

Le sentiment sur X est clair : les deux penalties auraient été accordés bien trop facilement. « Haha, quel niveau. Si on se met à accorder des penalties pour ça… Cet arbitre est vraiment lamentable », estime Arjan. Ronald partage son avis. « Quel niveau épouvantable de l’arbitrage. Ce n’est quand même jamais un penalty. La semaine de l’arbitre. »































