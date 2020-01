WTF - OL : 16 jours après l’opération, Memphis Depay impressionne !

Lors d’une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a impressionné la toile.

Memphis Depay a faim de terrain ! Victime d’une rupture des ligaments croisés face à Rennes (0-1) à la mi-décembre, le Néerlandais s’est récemment fait opérer, avec succès.

Malheureusement pour lui, une telle blessure devrait l’éloigner des terrains pour au moins six mois. À moins que l’ancien joueur de ne possède des capacités physiques au-dessus de la norme ?

L'article continue ci-dessous

Tapis de course, exercices d'appui et d'équilibre pour Depay

Au vu de la dernière vidéo publiée par le Batave sur ses réseaux sociaux, on peut se poser la question. Sur celle-ci, on le voit effectivement… de retour en salle d’entraînement.

16 jours après son opération, cela semble évidemment normal, sauf que Depay ne se contente pas de marcher sur un tapis de course. Non, l’attaquant teste d’ores et déjà son genou avec de exercices d’équilibre et d’appuis.

16 days after surgery pic.twitter.com/XX9YDfZ178 — Memphis Depay (@Memphis) January 5, 2020

Sur Twitter, nombreux sont ceux qui n’ont pas hésité à se servir de cette vidéo pour annoncer la présence de Depay face à la en Ligue des Champions, fin février… Mais, évidemment, le Néerlandais manquera à l’appel pour le match aller, et également pour le match retour.