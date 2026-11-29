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Wouter Goes et Sydney van Hooijdonk ne sont toujours pas les meilleurs amis du monde. Lors de PEC Zwolle - AZ (1-1), les deux joueurs ont livré plusieurs duels rugueux, mais c'est surtout l'attaquant du PEC qui s'en plaint après le match. « Ces pincements me rendent complètement fou », reproche-t-il.

Goes a eu de la chance de terminer le match à Zwolle : il aurait pu être expulsé après une faute sur Ibrahim Cissoko, synonyme de deuxième carton jaune. Lui voit les choses autrement.

« Je trouve que le premier carton jaune est une sanction très sévère », réagit Goes au micro d'ESPN. « Je pense que ça mérite un deuxième carton jaune, bien sûr. Mais je crois qu'il ne me le donne pas parce que le premier carton jaune n'avait aucun sens. »

Goes reconnaît sa faute et sait qu'il aurait pu être expulsé. « Ce n'est pas malin de ma part. En réalité, je pense qu'il devrait me donner ce carton. Ça mérite un deuxième jaune, mais ça montre bien que le premier n'avait aucun sens. Il ne s'était littéralement rien passé. »

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Goes avait reçu son premier carton jaune pour avoir retenu Van Hooijdonk avant un corner. L'attaquant du PEC avait d'ailleurs lui aussi été averti. « Je pense que l'arbitre n'a pas joué au football. Je ne suis pas d'accord avec cette décision », affirme Goes.

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Le défenseur de l'AZ et de l'équipe Espoirs des Pays-Bas n'a, de toute façon, rien de positif à dire sur l'arbitre Marc Nagtegaal. « Il est impossible de discuter avec lui, nous avons immédiatement reçu un carton jaune. Il nous avertit d'abord, mais ensuite, il ne se passe plus grand-chose. Je ne suis pas d'accord, mais c'est le football. »

Van Hooijdonk a également été interrogé après le match sur ses duels avec Goes. Il en ressort que le défenseur a renoué avec certaines vieilles habitudes. « Ça ne vous surprendra pas, mais je me demande pourquoi personne ne voit ces pincements », lâche l'attaquant du PEC, agacé.

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« Apparemment, la VAR ou l'arbitre ne peuvent pas les voir, mais ces pincements me rendent complètement fou. Je trouve étrange qu'on reçoive ensuite tous les deux un carton jaune. Demain, j'aurai un bleu au biceps », soupire Van Hooijdonk.

Ce n'est pas la première fois que Van Hooijdonk et Goes se livrent des duels âpres. En août 2025, lors de NAC - AZ, la situation avait déjà dégénéré. L'arbitre Jeroen Manschot avait alors expulsé l'attaquant du NAC de l'époque après un léger contact avec Goes. Le défenseur en avait fait des tonnes.