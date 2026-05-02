Wouter Bouwman, immédiatement après Ajax - PSV : « Il va quitter le club. »

Samedi soir, Ajax et PSV ont partagé les points (2-2) au terme d’une rencontre haletante dont la fin a offert un véritable feu d’artifice. Entré en jeu, Myron Boadu pensait avoir inscrit le but de la victoire (1-2), mais dans les tout derniers instants du temps additionnel, le scénario a tourné au cauchemar pour les Eindhovenais. Après la rencontre, l’attaquant s’est confié sans détour à Hans Kraay junior au sujet de son but et de sa situation personnelle.

Pour Boadu – qui a signé un contrat d’un an avec le PSV l’été dernier –, ce but a été un soulagement après une longue période sans marquer. Interrogé sur le quotidien d’un avant-centre qui ne trouve pas le chemin des filets, il répond sans détour : « C’est ennuyeux, très ennuyeux. Je patiente, mais au PSV, on attend de l’attaquant qu’il marque. Même si je ne joue pas beaucoup. »

L’avant-centre précise toutefois qu’il parvient à laisser la pression au vestiaire : « Quand je sors du terrain, je déconnecte vite. J’ai une copine sympa à la maison, mes parents sont géniaux, ça aide à relativiser. »

Malgré la déception d’avoir concédé le partage au bout des arrêts de jeu, il assume : « Évidemment, je ressens une petite pointe de regret, mais on n’était pas venus pour faire match nul à Amsterdam. On a eu assez d’occasions pour mener 3-1, moi compris. Alors oui, c’est frustrant de prendre ce but dans la dernière minute. »

Interrogé sur son avenir, l’attaquant, qui sera libre de tout contrat en fin de saison, reconnaît devoir encore réfléchir : « Je ne sais pas vraiment, Hans. Je dois y penser sérieusement, discuter avec le PSV et examiner les options. »

« Je pense avoir le niveau pour le PSV. Les gens n’ont pas à être d’accord avec moi, mais c’est mon avis. Quand on se blesse lors de son deuxième match et qu’on rate la préparation, on commence avec un retard. Je n’ai pas réussi à le rattraper complètement, mais tout le monde sait de quoi je suis capable. »

Dans le studio de l’émission« De Eretribune », le présentateur Wouter Bouwman livre une analyse tranchée à l’issue de l’interview : « Le PSV possède une option de prolongation, mais il semble qu’il lui ait déjà signifié son intention de ne pas l’activer. » Selon le journaliste d’ESPN, Boadu se préparerait donc à un départ libre.