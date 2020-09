Wolves - Manchester City (1-3), entame réussie pour City

L’équipe de Guardiola a débuté de bon pied son parcours en championnat. Les Eastlands ont disposé de Wolverhampton à l’extérieur (3-1).

n’avait pas la tâche facile pour sa première sortie en . Les Sky Blues se déplaçaient chez la séduisante équipe de . L’opposition était coriace, mais De Bruyne et consorts ont réussi le test (3-1). Une entrée en matière satisfaisante, qui augure de belles choses par la suite.

Les Sky Blues ont vite fait le plus dur

Tout n’a pas été parfait chez les vice-champions d’ , avec notamment plusieurs occasions concédées (42e et 60e) et un but encaissé à la 81e de la part de l’excellent Raul Jimenez, mais le succès glané est tout de même mérité. Les Eastlands ont eu la mainmise sur les débats et ils ont su bien mettre à profit leurs temps forts.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Il a fallu quand même un pénalty pour que les visiteurs prennent les devants au score. Dans le jeu, les essais initiaux de Raheem Sterling (2e) et de De Bruyne (11e) n’ont pas porté les fruits, et ce n’est qu’après une faute de Romain Saïss dans la surface que City a ouvert le score. De Bruyne a transformé la sentence sans trembler. A 1-0, les espaces se sont libérés quelque peu. Le vice-champion d’Angleterre les a exploités en assurant le break avant la pause. Phil Foden, préféré à Riyad Mahrez au coup d’envoi, a profité d’une remise en retrait de Raheem Sterling pour doubler la mise (32e).

City en mode gestion en seconde période

Juste avant la mi-temps, De Bruyne a manqué la balle de (3-0) devant Rui Patricio, ce qui aurait définitivement tué le match. Au lieu de cela, les Loups sont donc restés dans le coup et ils auraient donc pu sauver le point du nul s’ils avaient un peu plus appuyé en seconde période. Une mi-temps où City a un peu levé le pied, même si la bande à Guardiola est restée positionnée assez haut sur le terrain. Et c'est ce qui lui a permis d'ajouter un troisième dans le temps additionnel par l'entremise de Gabriel Jesus.

22 - Phil Foden has been directly involved 22 goals in 33 starts for Man City in all competitions (12 goals, 10 assists). Protégé. pic.twitter.com/3eco0Wat0u — OptaJoe (@OptaJoe) September 21, 2020

Avec cette victoire pour leur premier match, les Sky Blues lancent idéalement leur campagne. C’est bon sur le plan arithmétique, mais aussi pour le moral, un mois après l’élimination frustrante face à l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions.