Comment regarder Woking-Barrow avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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Présentation du match

National League - Journée 20 28 nov. 2026 - 07:30 Laithwaite Community Stadium

Woking reçoit Barrow au Laithwaite Community Stadium en National League, alors que les deux équipes ont joué en milieu de semaine.

Woking occupe la 14e place du classement et est dirigé par Craig Ross. L’équipe a battu Worthing 4-3 mardi soir, rebondissant après une lourde défaite samedi.

Cette défaite a eu lieu sur le terrain du FC Halifax Town, où Woking s’est incliné 5-0. Sa défense a été mise à rude épreuve ces dernières semaines, et le match contre Worthing a de nouveau été marqué par de nombreux buts des deux côtés.

Barrow arrive à la neuvième place sous les ordres d’Adam Murray. L’équipe s’est imposée 1-0 sur le terrain de Boston United mardi, réagissant à une défaite 2-0 chez Carlisle United trois jours plus tôt.

L’équipe de Murray a récemment été difficile à battre défensivement à l’extérieur. Elle s’est imposée 3-0 à Gateshead le 14 novembre, puis a éliminé Gillingham de la FA Cup grâce à une victoire 1-0 une semaine plus tard. Elle se déplace donc avec confiance dans sa solidité défensive.

Woking devra resserrer sa défense pour empêcher Barrow de prolonger cette série. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le match.

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