Wirtz répond avec ironie à une légende de Liverpool !

L'Allemand Florian Wirtz, la star de Liverpool, a refusé de céder face aux critiques dont il fait l'objet depuis son transfert au sein des « Reds », affirmant qu'il ne se souciait pas de ce que l'on dit de lui, au moment où son niveau commence à s'améliorer progressivement après un début difficile avec le club anglais.

Selon le journal allemand « Bild », Wirtz, âgé de 23 ans, a rejoint Liverpool en provenance du Bayer Leverkusen à l'été 2025, pour 125 millions d'euros, dans le cadre d'un transfert record qui a fait grimper les attentes quant à ce que le joueur pouvait offrir. Mais ses débuts n'ont pas été à la hauteur des espoirs, ce qui a ouvert la voie à de vives critiques, dont les plus marquantes sont venues de la légende du club, Jamie Carragher.

Wirtz a déclaré, dans des propos accordés au réseau « Sky », qu'il n'accordait aucune importance aux critiques, ajoutant : « Je me fiche totalement de ce que n'importe qui dit de moi, car je n'y accorde absolument aucune importance. »

Il a expliqué que son amour du football et son désir de réussir constituaient sa principale motivation, déclarant : « Je joue au football parce que j'y prends du plaisir. Je veux réussir, et c'est quelque chose de naturel. »

Et lorsqu'on l'a interrogé sur la multitude de commentaires qu'il reçoit de la part des médias, il a répondu avec le sourire : « Peut-être que je suis tout simplement quelqu'un d'intéressant », dans une allusion ironique à l'ampleur de l'attention qui entoure ses performances depuis son arrivée en Premier League.

Carragher réclame qu'il soit écarté

Carragher avait adressé de dures critiques à Wirtz après la défaite de Liverpool face à Manchester City sur le score de trois buts à zéro ce mois-ci, estimant que le joueur n'avait pas apporté suffisamment pour faire pencher les matches en faveur de son équipe.

La légende de Liverpool, qui a disputé 737 matches sous le maillot du club, a déclaré qu'elle ne se souvenait pas d'un seul match où Wirtz avait été la cause directe d'une victoire, demandant à l'entraîneur de lui accorder du repos et de le sortir du onze de départ, après avoir estimé que le joueur avait eu suffisamment d'occasions de faire ses preuves.

Wirtz proche de retrouver son niveau

Malgré les critiques, Wirtz a commencé à montrer des signes d'amélioration, après avoir contribué à la victoire de Liverpool face à Brighton sur le score de deux buts à zéro.

Et bien que son tir qui a secoué les filets ait été comptabilisé comme un but contre son camp inscrit par Pascal Gross, il attend toujours de marquer son premier but en Premier League cette saison.

Le joueur allemand a déclaré, en commentant cette occasion : « Ce n'est pas grave, je vais gérer la situation », un message qui reflète sa volonté de surmonter la pression et de poursuivre le travail.

Wirtz avait inscrit 7 buts et délivré 10 passes décisives en 49 matches lors de sa première saison avec Liverpool, tandis qu'il a marqué un but en Ligue des champions et délivré 3 passes décisives en 10 matches cette saison.

Son premier but européen cette saison est intervenu lors de la victoire contre Villarreal sur le score de 4-3, lui offrant un coup de pouce moral dans son parcours pour retrouver son meilleur niveau et prouver qu'il mérite ce transfert record.