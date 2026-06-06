Wim Kieft estime qu’une star mondiale pourrait quitter l’Eredivisie : « Je n’exclus pas cette possibilité. »

Wim Kieft estime qu’Ivan Perisic ne sera pas forcément encore sous le maillot du PSV la saison prochaine. L’ancien avant-centre star l’a confié à Valentijn Driessen dans sa chronique hebdomadaire pour le journal De Telegraaf.

Selon lui, Ismael Saibari ne sera pas le seul à partir : Sergiño Dest, Joey Veerman et Ricardo Pepi pourraient également quitter le club.

« Pour Veerman, il serait préférable de tourner la page à Eindhoven. Cela servirait aussi bien au joueur qu’au club : conserver un joueur déçu n’avantage personne », analyse Kieft.

Il ajoute ensuite une remarque surprenante : « Je n’exclus pas non plus que Perisic, après une bonne Coupe du monde avec la Croatie, souhaite réaliser un dernier transfert lucratif. »

L’été dernier, de nombreuses rumeurs avaient circulé au sujet de Perisic, qui avait finalement prolongé son contrat de deux saisons avec le PSV. Actuellement, le calme règne autour du vétéran.

L’ailier de 37 ans est encore sous contrat pour un an au Philips Stadion et se trouve actuellement en Croatie avec l’équipe nationale.

Sous le maillot du club néerlandais, il a disputé 78 matchs officiels, marqué 26 buts et délivré 27 passes décisives.