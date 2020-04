Willian va probablement quitter Chelsea mais souhaite rester en Europe

Le Brésilien dit que son séjour à Stamford Bridge touche à sa fin, mais un retour au Brésil n'est pas à l'ordre du jour actuellement.

Willian a révélé qu'il devrait quitter cet été avec certains des plus grands clubs européens qui tourneraient autour de lui. Le contrat de l'ailier brésilien expire avec les Bleus à la fin de la saison alors que deux de ses anciens entraîneurs chez les Blues - Maurizio Sarri à la et l'entraîneur de Jose Mourinho - sont à l'affût concernant sa situation personnelle. Alors que Willian dit qu'il veut rester à Stamford Bridge, un désaccord sur la durée du contrat va probablement condamner les chances de le voir poursuivre l'aventure à Londres, le joueur de 31 ans va entamer des discussions avec d'autres clubs et signer un contrat ailleurs.

"J'ai construit quelque chose de fantastique à Chelsea", a déclaré Willian à Fox Sports Brazil. "J'aime particulièrement les fans et les gens qui y travaillent, et je me sens très bien installé. Tout le monde sait que mon contrat est fini dans quelques mois et il semble qu'il sera difficile d'obtenir une prolongation. Je pense qu'il est peu probable que je renouvelle car Chelsea m'a proposé un contrat de deux ans, j'en ai demandé trois et les discussions se sont finies comme cela".

"Au , les Corinthians seraient ma priorité"

L'article continue ci-dessous

"Il n'y a plus eu de pourparlers ou de négociations. Chelsea a dit que trois ans ce serait impossible, donc pour le moment il semble peu probable que je prolonge, mais rien n'est impossible. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Nous pourrions soudainement parvenir à un accord, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que mon contrat est en cours et je serai libre de négocier avec n'importe quel club", a rappelé le Brésilien.

Plus d'équipes

Willian a également été annoncé de retour au Brésil dès l'été prochain, mais l'ailier né à São Paulo insiste sur le fait qu'il veut rester en Europe. Cependant, il a révélé que s'il retournait dans son pays d'origine, son premier club, Corinthians, serait l'équipe qu'il voulait rejoindre : "Pour le moment, je ne pense pas à retourner au Brésil et mon objectif est de rester en Europe", a déclaré Willian. "Je pense qu'il est encore possible pour moi de trouver un contrat sur le marché actuel et de continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore quelques années. Mon objectif est de rester en Europe".

"Si je retourne au Brésil, les Corinthians seraient un excellent club pour moi pour terminer ma carrière de joueur. C'est là que j'ai percé et j'aime beaucoup ce club. Je suis un professionnel et je n'écarterais aucun autre club, mais comme j'ai un lien spécial avec les Corinthians, ce serait le plus probable", a conclu Willian. L'international brésilien vit probablement ses dernières semaines sous le maillot de Chelsea avant d'ouvrir probablement la dernière page de sa carrière européenne.