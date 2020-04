Willian : "Tout donner pour Chelsea jusqu'à la fin​"

Alors qu'il approche de la fin de son contrat et que son départ semble inéluctable, Willian veut terminer la saison sans tricher avec les Blues.

Âgé de 31 ans, Willian est dans une situation contractuelle qui ne fait les affaires de personne. Et pour cause, après des années de bons et loyaux services du côté de , le Brésilien, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger l'aventure chez les Blues. Si des discussions ont existé entre le milieu offensif et ses dirigeants, le désaccord réside dans le fait que le joueur réclame trois années supplémentaires, quand son club ne lui en offre que deux.

"Je veux tout donner pour Chelsea jusqu'à la fin​"

Malgré son départ à venir, Willian veut toutefois rester un élément fiable pour Frank Lampard. Ainsi, pas question pour lui de s'économiser. "Je veux tout donner pour Chelsea jusqu'à la fin, comme je l'ai toujours fait, jusqu'à la fin de mon contrat, jusqu'à la fin du championnat. Je dois discuter avec le club pour voir ce que nous allons faire. Mais pour moi, de mon côté, je n'ai aucun problème à jouer jusqu'à la fin de la saison", a assuré l'ancien joueur des Corinthians, pour le Sun.

Une attitude exemplaire, qui n'est pas pour surprendre, tant le Brésilien entretient des liens forts avec les Blues. "Avec ce club, j'ai construit une très belle histoire. J'ai une affection spéciale pour les fans et je m'identifie beaucoup à eux", avait-il déclaré il y a quelques jours. Toutes les belles histoires ont une fin...