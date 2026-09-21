Willem van Hanegem critique un Ajacide en particulier : « Je le trouve survolté cette saison »

Willem van Hanegem s’est exprimé sur l’Ajax, qui n’a pas gagné à domicile contre l’Excelsior samedi (2-2). Dans sa chronique dans l’Algemeen Dagblad il évoque notamment le penalty non accordé après la faute présumée de Youri Baas sur Irakli Yegoian.

Le gardien Stijn van Gassel a reçu les compliments de Van Hanegem. « Il a très bien joué contre l’Ajax. L’Ajax a eu suffisamment d’occasions pour gagner, mais n’exagérons pas non plus sur le jeu. »

« Après une heure, ils étaient tout simplement menés à domicile contre l’Excelsior et, au final, ils ont perdu deux points précieux », a écrit De Kromme, qui a vu le club de Kralingen prendre l’avantage en seconde période grâce à un but d’Aymen Sliti. « Immérité ? L’Ajax a été meilleur, mais au final, ils pouvaient quand même s’en satisfaire. »

« Baas, que je trouve un peu surexcité cette saison, donne un coup de pied au visage de Yegoian et c’est un mystère pour moi qu’à Zeist, ils n’y aient pas vu un penalty. Cela aurait fait 2-3 », a jugé l’ancien footballeur de 82 ans.

Par ailleurs, Van Hanegem ne semble pas avoir une haute opinion de l’arbitrage. « J’entends que ce patron des arbitres (Raymond van Meenen, NDLR) perd chaque lundi une bonne moitié de sa matinée à expliquer aux clubs qu’ils ont été lésés. »

« Eh bien, l’Excelsior recevra sans doute aussi un coup de fil. Une telle faute avait auparavant valu un carton rouge à Joey Veerman contre l’AZ, mais là, avec l’Ajax, ce n’était rien », a déclaré Van Hanegem au sujet du pied haut de Baas au visage du joueur de l’Excelsior.

« Je pense que l’Ajax aurait pu en finir rapidement avec l’Excelsior avec Tolu Arokodare dans le onze de départ. Il y a maintenant trois semaines sans match de championnat, alors pourquoi ne pas commencer avec le meilleur attaquant ? S’il n’était pas totalement frais, ils auraient quand même pu essayer dès le début, non ? Là, il joue aussi tout simplement assez longtemps en tant que remplaçant », a conclu la légende de Feyenoord.