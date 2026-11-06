Willem II n’a toujours pas réussi à décrocher sa première victoire de la saison en Eredivisie, vendredi soir. À domicile, les joueurs de Tilburg ont fait match nul 1-1 contre le PEC Zwolle, les deux équipes ayant marqué en l’espace de trois minutes. L’équipe de Jurgen Streppel reste ainsi dernière du classement.

Après les lourdes défaites contre le SC Cambuur (1-6) et le PSV (7-0), l’enjeu était de taille pour Willem II. Mais les locaux ont presque aussitôt subi un nouveau coup dur. Dès la deuxième minute, Sydney van Hooijdonk a donné l’avantage au PEC Zwolle d’une belle frappe en pivot : 0-1.

Willem II a toutefois réagi très vite. À peine une minute plus tard, Hidde ter Avest a égalisé d’une belle frappe dans le coin opposé : 1-1. Ce début spectaculaire s’est prolongé par des occasions de part et d’autre, notamment une tête au-dessus de Devin Haen, l’attaquant de Willem II, après un travail préparatoire de Nathan Tjoe-A-On.

Le PEC Zwolle a ensuite progressivement pris le contrôle du match. Dylan Mbayo, en particulier, a régulièrement mis la défense de Tilburg en difficulté par ses actions sur le côté. Le niveau de jeu a ensuite nettement baissé, avec beaucoup de pertes de balle et très peu d’occasions franches.

Peu avant la pause, Willem II a peut-être échappé à un penalty. Sur un corner, Calvin Twigt a tiré Van Hooijdonk des deux bras, tandis que ce dernier poussait et tirait lui aussi. L’arbitre vidéo Richard Martens a examiné l’incident, mais a décidé de ne pas inviter l’arbitre Allard Lindhout à consulter l’écran.

Après la pause, le PEC Zwolle a encore été le premier à se montrer dangereux, mais Van Hooijdonk a manqué une occasion. De l’autre côté, Haen a tiré de peu à côté au terme d’une attaque bien menée. Streppel a ensuite procédé à plusieurs changements, faisant notamment entrer Jari Schuurman et Eser Gürbüz.

Ces changements ont failli permettre à Willem II de prendre l’avantage au milieu de la seconde période. Gürbüz a lancé Ter Avest, qui a remis le ballon en retrait à Schuurman. Le milieu de terrain a frappé vers le coin opposé, mais le gardien Jasper Schendelaar a empêché le 2-1 grâce à un bel arrêt.

En fin de match, Willem II a accentué la pression, porté par son public. Kasper Boogaard a toutefois tiré à côté de loin, et le PEC Zwolle n’a pas non plus réussi à marquer. Willem II reste donc sans victoire après onze matches de championnat, avec seulement trois points au compteur. Le PEC est dans une situation nettement meilleure, avec douze points et la treizième place.