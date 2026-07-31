Wenger le silencieux : est-il le cerveau derrière les plans d'Infantino ?

L'entraîneur historique d'Arsenal, Arsène Wenger, est dans le viseur des critiques, après être passé du statut de « professeur » aux idées influentes dans le football à celui de l'un des principaux soutiens de Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football « FIFA », selon un article du journaliste de renom du« Daily Mail » britannique, Chris Wheeler, qui a estimé que le Français « a détruit lui-même son héritage ».

Wheeler a ajouté que Wenger avait fait l'éloge d'Infantino, en février dernier, à l'occasion des 10 ans de sa présidence à la « FIFA », en déclarant : « Gianni est toujours prêt à aller de l'avant et à créer de nouvelles idées. Il est ouvert aux idées nouvelles », une formule que l'auteur a utilisée comme point de départ pour critiquer plusieurs idées du président de la Fédération internationale.

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L'article a souligné qu'Infantino avait, au cours des dernières années, poussé en faveur de l'organisation de la Coupe du monde au Qatar durant la période de Noël, de l'augmentation du nombre de sélections à 48 pour l'édition 2026, tout en avançant l'idée de porter ce nombre à 64 en 2030, ainsi que des pauses de rafraîchissement obligatoires lors du Mondial, sans oublier l'attribution au président américain Donald Trump du prix « FIFA » de la paix, et d'autres prises de position ayant suscité une polémique politique et sportive.

Wheeler estime que la plus récente et la plus dangereuse des idées d'Infantino réside dans le projet d'ouvrir la valeur commerciale des compétitions de la « FIFA » à des investisseurs du secteur privé, dans le cadre d'un accord dont la valeur atteint 3,1 milliards de livres sterling, un projet qui a déclenché une crise mondiale et rencontré une large opposition, notamment la menace de l'« UEFA » de boycotter les compétitions de la « FIFA ».

Le rôle de Wenger

L'article indique que Wenger, âgé de 76 ans, se tient aux côtés d'Infantino en sa qualité de directeur du développement du football mondial à la « FIFA », qu'il est considéré comme faisant partie de son cercle rapproché, et comme l'une des personnes que l'on estime avoir été au courant du nouveau projet controversé, voire ayant peut-être joué un rôle dans son élaboration, étant donné sa proximité avec Infantino.

Wheeler a ajouté que le Français continue d'apporter des contributions positives, notamment sa direction du programme de la « FIFA » pour le développement des talents, d'une valeur de 160 millions de livres sterling, dans les pays qui manquent de filières professionnelles pour les jeunes, ainsi que sa présidence d'un groupe de travail consacré au bien-être des joueurs, malgré sa proposition d'organiser la Coupe du monde tous les deux ans.

« L'égoïsme d'Infantino »

Mais Wheeler estime que Wenger, que l'on considérait comme un visionnaire ayant changé le football anglais, n'utilise plus son influence pour s'opposer à ce que l'article qualifie d'égoïsme d'Infantino, citant son éloge du succès du format à 48 sélections, malgré sa reconnaissance que les pauses de rafraîchissement n'ont pas plu à tout le monde.

L'article conclut en mettant en doute la position de Wenger sur le projet de « vente » de la Coupe du monde, surtout avec l'offre d'Infantino d'accorder aux fédérations membres 30 millions de livres sterling si elles approuvent le projet d'ici le 19 septembre, dans un contexte de résistance mondiale et de menace européenne de boycott.

Et malgré la tentative de la « FIFA » d'apaiser la crise par un communiqué dans lequel elle a déclaré : « Personne ne vend le football. Ce n'est pas une chose que la FIFA acceptera jamais », Wheeler estime qu'Infantino est désormais exposé aux yeux du monde, et que Wenger, au lieu de l'affronter, « se tient fermement derrière lui », décrivant le Français chevronné comme « un suiveur silencieux qui marche derrière son maître Gianni Infantino », et se demandant si l'ancien entraîneur d'Arsenal est « le véritable cerveau derrière les projets insensés de la FIFA », selon les termes de l'auteur.



