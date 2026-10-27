Lors de la soirée de son sacre au Ballon d'Or 2026, Harry Kane a tenu à partager la joie de cet accomplissement avec la sélection anglaise, adressant un message de remerciement à ses coéquipiers et au staff technique dirigé par Thomas Tuchel, et soulignant que ce trophée est le fruit d'un travail collectif, et non un simple exploit individuel.

La Fédération anglaise a célébré son capitaine en illuminant l'arche du stade de Wembley en doré, tandis que Kane est revenu sur les étapes marquantes de son parcours avec la sélection dans son discours après avoir reçu le trophée.

Le capitaine des Three Lions a déclaré après avoir reçu le trophée des mains du Phénomène brésilien Ronaldo : « À tous mes coéquipiers de la sélection anglaise, ce fut une année particulière. Elle n'a pas été parfaite, mais nous avons vécu beaucoup de bons moments. Nous avons bâti un lien solide entre nous, et nous avons ressenti une grande cohésion, que ce soit dans notre manière de nous entraîner et de jouer ou dans l'ambiance qui nous a réunis à l'hôtel pendant la Coupe du monde. »

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Et d'ajouter : « C'est un véritable honneur d'être votre capitaine. Cela me rend extrêmement fier, et c'est pourquoi ce trophée nous appartient à tous, assurément. »

Kane a également adressé ses remerciements au sélectionneur Thomas Tuchel et aux membres du staff technique, saluant leur management et leur façon de pousser les joueurs à élever leur niveau et à relever les standards de performance.

Il a déclaré : « À Thomas Tuchel et au staff technique de la sélection anglaise, encore une fois, merci. Votre style de management et la manière dont vous nous motivez et nous poussez à élever nos standards sont des choses admirables, et c'est un honneur pour moi de vous représenter et de représenter le maillot de l'Angleterre de la façon dont vous le faites. »

Kane a conclu son discours en remerciant Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football, ainsi que tous les employés de la Fédération, affirmant que représenter et diriger la sélection est un grand honneur pour lui.

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