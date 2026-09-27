L'Algérien Noureddine Ould Ali, sélectionneur de l'équipe du Yémen, n'a pas caché sa déception après la défaite face au Qatar sur le score d'un but à zéro, affirmant que son équipe avait tenté de donner tout ce qu'elle avait, mais que le but qatari, la fatigue et l'humidité avaient perturbé ses plans durant le match.

L'équipe du Yémen s'est inclinée face à son homologue qatarie, ce dimanche, sur la pelouse du stade Al-Inma, dans le cadre des rencontres de la deuxième journée de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 », poursuivant ainsi son parcours dans la compétition sans avoir engrangé le moindre point.

Ould Ali a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous voulions prendre notre revanche, nous avons essayé et donné tout ce que nous avions. Nous avons procédé à quelques changements et accentué le pressing sur l'adversaire, mais le but a bouleversé nos plans. Je félicite l'équipe du Qatar pour sa victoire et sa qualification. »

Il a ajouté : « La fatigue et l'humidité ont été parmi les causes de la défaite, et elles ont affecté les deux équipes. De plus, l'un de nos joueurs a été transporté à l'hôpital. En revanche, l'expérience et la participation aux grands tournois régionaux ont servi l'équipe du Qatar. »









Au sujet de l'arbitrage, le sélectionneur du Yémen a refusé de se livrer à des jugements tranchés, précisant : « La question de l'arbitrage, je la laisserai aux experts de l'arbitrage et aux analystes, mais notre niveau était meilleur que lors du premier match, et nous tenterons de proposer un bon niveau lors de la dernière rencontre. »

Ould Ali a également pris la défense de l'arbitre jordanien Adham Makhadmeh, en déclarant : « Adham Makhadmeh est un arbitre respectable, et les erreurs arrivent partout. Je souhaite que les médias yéménites encouragent les joueurs et leur apportent leur soutien, car nous formons un seul et même ensemble, et notre objectif est clair : donner tout ce que nous avons pour le football yéménite. »