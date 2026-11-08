Wout Weghorst a joué un rôle de premier plan dimanche après-midi lors de FC Twente - Ajax (2-2). L’attaquant a arraché un point pour les Tukkers sur penalty dans le temps additionnel et raconte après la rencontre à ESPN comment il a vécu cette fin de match mouvementée. Weghorst revient également sur son échange particulier avec l’attaquant de l’Ajax Tolu Arokodare après le coup de sifflet final.

Weghorst s’est présenté au point de penalty à la 93e minute, après une faute de Lucas Rosa sur Ramiz Zerrouki. « Ce n’est pas si facile. On essaie surtout de faire baisser son rythme cardiaque et de retrouver son calme », raconte l’attaquant, qui reconnaît ne guère y être parvenu. « Normalement, après avoir soufflé deux fois, je sais quoi faire, mais pas cette fois. »

L’attaquant a vu le gardien de l’Ajax Marc ter Stegen tenter ostensiblement de le déconcentrer. « Je l’ai vu beaucoup bouger avant que je tire, ce qui m’a donné envie de réagir un peu plus à ses mouvements », explique Weghorst, qui ne veut pas en dévoiler davantage sur sa méthode. « Je ne peux évidemment pas trop en dire sur la façon dont elle se construit, car ce ne serait pas judicieux pour la prochaine fois. »

Bien que Twente n’ait égalisé qu’au bout du temps additionnel, Weghorst estime que son équipe méritait davantage. « J’ai le sentiment que nous avons pris le contrôle assez vite après le 0-1 et que nous l’avons conservé pendant pratiquement tout le match », affirme-t-il. « Nous avons été très dominateurs, nous avons bien joué avec le ballon et nous nous sommes créé beaucoup d’occasions et de possibilités grâce à notre construction du jeu et à notre pressing. »

Weghorst est également revenu sur le moment très commenté où l’arbitre Joey Kooij a arrêté le jeu pour une possible main de l’attaquant, alors que le FC Twente semblait justement devenir dangereux. « Le ballon touche clairement ma main, mais je suis aussi clairement déséquilibré et poussé », explique-t-il. C’est surtout le moment choisi pour siffler qui l’a dérangé. « Là, je trouve qu’il manque un peu de sens du jeu, parce que je me dis : laisse d’abord l’action se poursuivre. »

Lors de la conférence de presse d’après-match, Weghorst a en outre révélé que Kooij lui avait présenté personnellement ses excuses pour ce coup de sifflet malheureux. « Après le match, il m’a dit : "Désolé, désolé, mais on me crie dans l’oreille : stop, stop, arrête le jeu" », raconte l’attaquant. Selon Weghorst, l’arbitre était lui aussi très contrarié par la situation : « Je crois qu’il était lui-même assez en colère, mais il est clair que ce n’était pas une bonne décision. »

Après le coup de sifflet final, Weghorst a partagé un moment particulier avec l’attaquant de l’Ajax Tolu Arokodare, avec qui il entretient depuis longtemps des liens. Les deux joueurs ont fait connaissance lorsque Weghorst évoluait à Burnley et Tolu au KRC Genk, puis ils sont restés en contact. « Ce n’est pas comme si nous avions échangé toutes les semaines, bien sûr, mais nous sommes restés en contact, un peu plus ces dernières semaines, notamment pour parler du Seigneur et de la manière dont on vit les choses et dont on agit », raconte Weghorst, avant d’expliquer pourquoi ils se sont retrouvés après le match.

« Nous nous sommes dit tous les deux : par gratitude, prenons un moment ensemble pour prier », raconte Weghorst au sujet de cet échange avec Tolu. « C’est quelque chose que nous faisons toujours, chaque jour, cela fait partie de notre vie. » L’attaquant conclut : « Cette fois, nous nous sommes dit que ce serait beau de le faire ici et de conclure ensemble ce match particulier. »