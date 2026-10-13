Watkins : « Notre objectif est de remporter la Ligue des champions d'Asie Élite »

Partager Suivez GOAL sur Google

Qu'a déclaré l'attaquant anglais après la victoire contre Al Sadd ?

Publicité

L'Anglais Ollie Watkins, attaquant d'Al Hilal, a affirmé que le club saoudien visait le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite cette saison.

Al Hilal s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Al Sadd, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Jassim Bin Hamad de Doha, la capitale qatarie, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Watkins a ouvert le score pour Al Hilal à la 40e minute de jeu, après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation, le frappant alors qu'il était au sol pour l'envoyer au fond des filets avec brio.

L'attaquant anglais a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien "Asharq Al-Awsat" : "C'était un match difficile, nous avons affronté des joueurs techniques et nous sommes entrés dans la rencontre sur un rythme lent, mais nous avons finalement décroché la victoire, et c'est le plus important."

Publicité Publicité

Il a ajouté : "La préparation des matches est toujours continue, et nous avons fait ce qu'on attendait de nous sur le terrain."

Il a conclu : "Nous avons affronté une grande et solide équipe chez elle, et notre ambition est claire et grande : remporter le titre de la compétition."

À noter que cette victoire porte le total d'Al Hilal à 6 points, ce qui lui permet d'occuper la troisième place du groupe Ouest de la compétition asiatique, à la différence de buts derrière Al Ain (Émirats arabes unis) et Esteghlal Téhéran (Iran).